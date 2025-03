Startseite Generative künstliche Intelligenz: MITER Brands setzt auf leistungsstarke Lösungen von Syntax, um digitale Transformation voranz Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2025-03-25 15:40. Weinheim, 25. März 2025 --- Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, und MITER Brands bauen ihre Zusammenarbeit aus: Der führende US-amerikanische Hersteller von Fenstern und Türen für Wohnhäuser setzt auf die GenAI-Lösungen von Syntax. Mit der Syntax GenAI-Plattform und KI-Agenten verbessert MITER Brands die Effizienz in Vertrieb und Marketing, optimiert die Kundeninteraktion und skaliert seine Geschäftsprozesse gemäß der gestiegenen Nachfrage nach seinen beliebten Marken wie Milgard Windows and Doors, MI Windows and Doors sowie PGT Windows and Doors. Mit der neuen Initiative erweitern die Partner ihre jahrzehntelange Zusammenarbeit rund um Innovation und Exzellenz; Syntax betreibt beispielsweise auch das ERP-System und Kundenanwendungen von MITER Brands. Im Rahmen seiner Strategie zur digitalen Transformation hat sich MITER Brands für die Syntax GenAI-Plattform entschieden, um seine verteilt arbeitenden Sales- und Marketing-Teams zu unterstützen und das Unternehmenswachstum voranzutreiben. Auf Basis seiner GenAI-Plattform implementierte Syntax in Microsoft Teams einen modernen virtuellen GenAI-Assistenten - zugeschnitten auf das riesige Produktportfolio von MITER Brands. Er ist nahtlos integriert in das Datenökosystem des Unternehmens und verarbeitet Informationen von über 9.000 Bestandseinheiten (SKUs) aus Hunderten von Produktfamilien sowie -modellen und zwölf Marken. Durch die Nutzung von GenAI kann MITER Brands seine Vertriebs- und Serviceorganisationen jetzt schnell an die Nachfrage anpassen, neue Marken zügig in sein Produktportfolio aufnehmen und das Kundenerlebnis verbessern. Vorteile im Überblick: --- Konsolidiertes Produktwissen: Der KI-gesteuerte Assistent stellt sicher, dass die Mitarbeitenden sofortigen Zugriff auf aktuelle, akkurate Produktinformationen haben - für einen effizienteren Kundenkontakt. --- Reibungsloses Onboarding: Neue Mitarbeitende erhalten schnellen Zugang zu detaillierten Produktinformationen. Das senkt die Einarbeitungszeit und minimiert das Risiko von Bestellfehlern. --- Schnellere M&A-Integration: Die GenAI-Lösung unterstützt MITER Brands auf seinem strategischen Expansionskurs und integriert Informationen nach Übernahmen direkt in die Wissensdatenbank. Damit können die entsprechenden Teams sie direkt verwenden und Umsatzpotenziale ideal ausschöpfen. "Syntax brachte sehr viel Know-how mit, führte uns durch die Möglichkeiten der GenAI-Lösungen und sorgte dafür, dass unsere Daten sicher bleiben, während wir gleichzeitig maximalen Nutzen daraus ziehen können", sagt Vinod Nair, CIO und Senior Vice President bei MITER Brands. "Unsere Teams haben jetzt immer einen sofortigen Zugriff auf hilfreiche Informationen, die früher erst aufwendig gesucht und validiert werden mussten." Im vergangenen Jahr hat Syntax sein breites GenAI-Portfolio für Mittelstand und große Unternehmen vorgestellt: Es besteht aus einer umfassenden Suite von Services, Agenten sowie Technologielösungen und nutzt unter anderem Datenquellen wie ERP- und Geschäftsanwendungen, um die Leistungsfähigkeit generativer KI für Unternehmen nutzbar zu machen. MITER Brands zählt zu den Unternehmen, die diese fortschrittlichen KI-Agenten einsetzen, um ihre digitale Transformation voranzutreiben und die Betriebseffizienz zu steigern. Zu Beginn unterstützte Syntax MITER Brands im Rahmen eines GenAI-Workshops bei der Auswahl der richtigen Use Cases, der Gewährleistung der Datensicherheit und einer optimalen KI-Implementierung. Heute nutzen rund 300 Anwenderinnen und Anwender aus Vertrieb, Marketing und Entwicklung die KI-gestützte Plattform. "Unsere langjährige Partnerschaft mit MITER Brands steht auf dem Fundament von Kooperation und Innovation", sagt Marcelo Tamassia, CTO von Syntax. "Unser Ziel ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, die Leistungsfähigkeit generativer KI zu ihren eigenen Bedingungen zu nutzen. Mit unserer GenAI-Plattform transformiert MITER Brands die Art und Weise, wie seine Teams auf Informationen zugreifen und diese nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und Wachstum voranzutreiben." Im Zuge des kontinuierlichen Expansionskurses von MITER Brands bleibt die Integration der GenAI-Lösungen von Syntax ein essenzieller Teil der Digitalisierungsstrategie. So möchte das Unternehmen seine Position als führender Anbieter für Türen und Fenster von Wohngebäuden zementieren. Weitere Informationen über dieses GenAI-Projekt gibt es in dem Video "Customer Story: MITER Brands + Syntax". Das komplette GenAI-Portfolio von Syntax gibt es hier. Ca. 4.500 Zeichen Syntax

