Startseite Neues Album: Svensons ‘Beauty & Envy’ ist ein musikalisches Statement zu Krieg und Frieden Pressetext verfasst von Svensonguitar am Di, 2025-03-25 13:33. Der international renommierte Gitarrist und Komponist Sven Kühbauch, auch bekannt als Svenson, präsentiert sein neues Album „Beauty & Envy“. Es behandelt eindrucksvoll die aktuellen Gegensätze der Welt – Frieden und Krieg, Schönheit und Zerstörung – und verbindet diese auf einzigartige Weise durch Kühbauchs virtuoses Gitarrenspiel. „Beauty & Envy“ verweist auf das fragile Gleichgewicht, das unsere Welt prägt, und erinnert an die Verantwortung jedes Einzelnen, für den Frieden zu kämpfen. Kühbauchs bisherige Werke, darunter das erfolgreiche Album „Glory, Death and Heroes“ (2020), sowie zahlreiche Kooperationen mit Künstlerinnen und Künstlern wie Jennifer Batten und Dieter Kropp, zeigen seine Vielfalt und sein tiefes Engagement für Musik, die über kulturelle Grenzen hinausreicht. Das Album ist exklusiv auf Bandcamp ab Mai erhältlich.

https://svenson.bandcamp.com/album/beauty-envy Es beinhaltet neun Titel und ein zwanzigseitiges Booklet. Weitere Informationen zu Sven Kühbauchs Werk sind auf seiner Webseite svensonguitar.com zu finden.