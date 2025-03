Norwegen und sein Potenzial, die EU-Nachfrage nach kritischen Rohmaterialien und Seltenen Erden zu decken

Norwegen wird voraussichtlich eine entscheidende Rolle in der Lieferkette Europas für kritische Rohmaterialien spielen, und mehrere Unternehmen führen die Branche bei der Erkundung und geplanten Entwicklung an. Der globale Bergbau-Riese BHP (ASX; BHP) hat kürzlich einen Vertrag mit dem australischen Juniorunternehmen Kingsrose Mining (ASX: KRM) über gemeinsame Explorationsprojekte für Nickel und Kupfer in Norwegen und Finnland unterzeichnet. Ein weiteres an der ASX notiertes Unternehmen, Kuniko Ltd (ASX: KNI), das von dem globalen Automobilhersteller Stellantis unterstützt wird, hat kürzlich seine Mineralressourcenschätzung aktualisiert und arbeitet darauf hin, im Jahr 2030 betrieblich zu werden. Kritische Rohmaterialien sind solche, die für die Produktion fortschrittlicher Technologien, Elektrofahrzeuge, grüne Energielösungen und Verteidigungsanwendungen unerlässlich sind. Dazu gehören eine Reihe von Elementen wie Kupfer, Nickel und Platinmetalle, die jeweils entscheidende Funktionen in modernen Technologien erfüllen. Kupfer ist beispielsweise für die Produktion von Elektronik und erneuerbaren Energiesystemen unerlässlich, während Nickel für wiederaufladbare Batterien, die Elektrofahrzeuge und Energiespeicherlösungen antreiben, unentbehrlich ist.

Norwegen verfügt über einen Überfluss an natürlichen Ressourcen, die für die europäischen Industrie- und Technologiesektoren von entscheidender Bedeutung sind.

Im Jahr 2023 verfügte Norwegen über geschätzte 20 Millionen Tonnen Nickelerz, von denen nur 8,3 Millionen Tonnen als identifizierte Ressourcen eingestuft waren. Viele dieser Vorkommen sind kupferhaltig und angereichert mit Kobalt und Platingruppenelementen. Seit dem Einstieg von Kuniko in den norwegischen Batteriemetallsektor hat die moderne Exploration die bekannten Ressourcen erheblich erweitert. Die Arbeiten von Kuniko bei Ertelien haben die Ressourcenschätzung der Lagerstätte bis 2024 auf 40 Millionen Tonnen erhöht und das Potenzial für weitere Entdeckungen aufgezeigt.

Obwohl Norwegen noch kein großer globaler Produzent von Seltenen Erden ist, sind seine potenziellen Reserven von strategischer Bedeutung. Eine weitere wichtige Ressource, die Norwegen bereitstellt, ist Graphit und andere Mineralien wie Titan, das in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung verwendet wird.

Norwegen und die EU unterzeichneten 2024 ein bilaterales strategisches Partnerschaftsabkommen in der Industrie als Teil der zuvor eingerichteten "Green Alliance". Die Partnerschaft zielt darauf ab, integrierte Wertschöpfungsketten für die nachhaltige Produktion und Lieferung von landbasierten kritischen Rohmaterialien und Batterien zu entwickeln und zu sichern.

Kuniko Ltd

Kuniko Ltd (ASX: KNI) hat die Vision, eine "Mine-to-Battery"-Lieferkette aufzubauen, wobei der norwegische Ringerike-Distrikt sich zu einem Knotenpunkt für kritische Mineralien entwickeln soll.

Im Dezember 2024 hat das Unternehmen eine bedeutende Aktualisierung seiner Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Flagship-Projekt Ertelien Nickel-Kupfer-Kobalt veröffentlicht. Die überarbeitete Schätzung umfasst 40 Millionen Tonnen (Mt) Mineralressourcen, davon 22 Millionen Tonnen als angezeigt und 18 Millionen Tonnen als abgeleitet.

Das Ertelien-Projekt ist Teil des größeren Ringerike Battery Metals District von Kuniko, einer weitläufigen Fläche von 405 km² im Süden Norwegens, die starke geologische Ähnlichkeiten mit den berühmten Nickel-Kupfer-Vorkommen in Voisey's Bay, Kanada, aufweist.

Der Distrikt umfasst mehrere vielversprechende Ziele für die Exploration von Nickel, Kupfer und Kobalt. Das Vorkommen bleibt in der Tiefe und entlang des Streichens offen, was Potenzial für weiteres Ressourcenwachstum bietet. Eine geophysikalische Untersuchung, die Anfang 2024 durchgeführt wurde, identifizierte ungetestete Leiter in der südlichen Intrusion, was die Möglichkeit einer Erweiterung der hochgradigen Mineralisierung nahelegt. Dies verstärkt das Potenzial von Ertelien, sich zu einer größeren, multimetallischen Ressource zu entwickeln.

Die aktualisierte MRE basiert auf fast 4.000 Metern Diamantbohrungen und der Neubewertung historischer Bohrkerne, die 2024 abgeschlossen wurden. Die Ressource umfasst nun 71.000 Tonnen Nickel, 49.000 Tonnen Kupfer und 5.600 Tonnen Kobalt, aufgeteilt in angezeigte und abgeleitete Kategorien. Nickel macht 56 % des Metallgehalts der Ressource aus, während Kupfer und Kobalt jeweils 39 % bzw. 4 % ausmachen.

Ertelien ist ein Eckpfeiler der Strategie von Kuniko, Europa mit kohlenstoffarmen Batteriemetallen zu versorgen. Norwegens Überfluss an erneuerbarer Energie und Kunikos Netto-Null-Kohlenstoff-Verpflichtungen stärken die Nachhaltigkeitsreferenzen des Projekts weiter.

Darüber hinaus hat Kuniko die EU um die Anerkennung des Projekts Ringerike Battery Metals als strategische Initiative im Rahmen des Gesetzes über kritische Rohmaterialien gebeten, was seine wichtige Rolle in der Energieunabhängigkeit Europas unterstreicht.

Der CEO von Kuniko, Antony Beckmand, hob die Bedeutung der aktualisierten MRE hervor und sagte: Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung ist ein wichtiger Meilenstein für Kuniko, der ein beträchtliches Vorkommen in Ertelien demonstriert. Unsere Explorationsbemühungen 2024 haben erfolgreich die Kontinuität der Ressource verstärkt und das Vertrauen in das Potenzial und die Qualität des Vorkommens ausgebaut. Zusammen mit dem umfangreichen Explorationspotenzial im gesamten Ringerike Battery Metals District etabliert sich dieses Projekt rasch als eine wichtige Quelle nachhaltiger, strategischer Metalle zur Unterstützung der Grünen Energiewende der Europäischen Union.

Aufbauend auf der aktualisierten Ressourcenschätzung plant Kuniko weitere Explorationen und Bohrungen, um hochgradige mineralisierte Zonen zu erweitern, ungetestete Gebiete zu untersuchen, die durch geophysikalische Untersuchungen identifiziert wurden, und das geologische Modell zu verfeinern.

Metallurgische Tests laufen ebenfalls, um die Nickel- und Kupferrückgewinnung zu verbessern und den Weg für zukünftige Machbarkeitsstudien zu ebnen. Kunikos langfristige Vision umfasst die Einführung verantwortungsbewusster Bergbaupraktiken im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

Im Juni 2023 kündigten Stellantis N.V. und Kuniko eine bindende Vereinbarung über eine Abnahmebedingung an, die Stellantis das Recht einräumt, 35 % der zukünftigen Nickel- und Kobaltsulfatproduktion von Kuniko aus seinen norwegischen Explorationsprojekten für eine Laufzeit von neun Jahren zu erwerben.

Im Rahmen der Vereinbarung investierte Stellantis 5 Millionen Euro in neues Eigenkapital in Kuniko und sicherte sich eine 19,99% (jetzt 19,4%) Beteiligung und das Recht, einen Direktor in den Vorstand von Kuniko zu benennen.

Wir befinden uns auf einem aggressiven Weg, ein ganzheitliches Portfolio an Rohmaterialien zu sichern, die erforderlich sind, um unsere Elektrifizierungsziele für 2030 zu erreichen, sagte Maxime Picat, Chief Purchasing and Supply Chain Officer bei Stellantis. Mit Kuniko fügen wir einen weiteren Hebel hinzu, um unseren europäischen Batteriebedarf mit einer lokalen und umweltbewussten Lösung aus seinen norwegischen Projekten zu unterstützen.

Kingsrose Mining

BHP und Kingsrose Mining (ASX: KRM) haben zwei Explorationsallianzen vereinbart, wobei BHP sich verpflichtet hat, regionale Explorationsbemühungen in Norwegen und Finnland zu finanzieren.

In der Region Finnmark in Norwegen untersucht BHP eine 2.736 km² große Fläche, die das Porsanger-Projekt umfasst, das innerhalb der Karasjok- und Kautokeino-Grünstein-Gürtel liegt. Diese Gürtel sind eine Erweiterung der mineralreichen Zone, die die Nickel-Kupfer-PGM-Projekte Kevitsa und Sakatti beherbergt.

Anfang Dezember erhielt Kingsrose die Genehmigung, mit Bohrungen beim Karenhaugen-Prospekt, einem Teil des Porsanger-Projekts, zu beginnen.

Diese Partnerschaft mit BHP hat die finanzielle Lage von Kingsrose erheblich gestärkt. Das Unternehmen verfügt nun über 26 Millionen US-Dollar an Rücklagen und profitiert von einem niedrigen Cash-Burn dank der finanziellen Verpflichtung von BHP, jährlich bis zu 5 Millionen US-Dollar bereitzustellen.

BHP könnte über das nächste Jahrzehnt hinweg bis zu 56 Millionen US-Dollar investieren, um bis zu 75 % der Beteiligung an den Vermögenswerten von Kingsrose Mining zu erwerben.

Die Zusammenarbeit wird in drei Phasen durchgeführt, wobei BHP zunächst bis zu 20 Millionen US-Dollar über vier Jahre für regionale generative Explorationen in den beiden nordischen Ländern bereitstellt. Diese Investition wird BHP exklusive Rechte einräumen, die Projekte auszuwählen, die es weiterentwickeln möchte. Der Geschäftsführer von Kingsrose, Fabian Baker, erläuterte den Wert des Projekts im Mai 2024: Was wir haben, ist, dass jedes Jahr eine Verpflichtung besteht, eine beträchtliche Menge Geld für das Projekt auszugeben. BHP hat den Vorteil exklusiver Rechte für die Exploration dieses Gebiets. Und wenn sie ein Tier-1-Weltklasse-Vermögen finden, können sie das bis zu einer Beteiligung von 75 % ausbauen alles, was weniger als das ist, wird Kingsrose eine Mehrheitsbeteiligung am Projekt behalten und in der Lage sein, es weiter voranzutreiben, um Wert zu schaffen.

Das in Kanada ansässige Unternehmen Global Energy Metals (TSXV. GEMC) arbeitet ebenfalls mit Kingsrose zusammen, indem es 10 % an Narvik Nikel, einem norwegischen Holdingunternehmen, das 100 % des Råna-Projekts hält, besitzt. Das Råna-Projekt stellt eines der wenigen bohrbereiten, kapitalarmen Class-1-Nickelprojekte weltweit dar, das großes Bergbaupotenzial und Explorationspotenzial bietet und eine zukünftige Quelle von Material für den Bereich wiederaufladbare Batterien darstellen könnte. GEMC hat auch eine 1% NSR-Royalty auf Råna. Kingsrose erwirbt bis zu 80 % des Projekts, indem es 15 Millionen US-Dollar in Projektaufwendungen investiert.

Kingsrose Mining hat sein Portfolio an Explorationsprojekten für kritische Mineralien in Norwegen und Finnland erweitert und konzentriert sich auf Nickel, Kupfer und Platinmetalle. Der norwegische Festgestein birgt erhebliches Potenzial, viele kritische Rohmaterialien für die EU-Anforderungen zu liefern. Darüber hinaus ist seine Mineralindustrie durch einen niedrigen CO2-Fußabdruck, fortschrittliche nachhaltige Verarbeitung und außergewöhnliche Expertise gekennzeichnet, was eine ausgezeichnete Grundlage für Unternehmen wie Kuniko und Kingsrose bietet, während sie entlang der Wertschöpfungskette vom Entdecker, Bergbauer zum Produzenten voranschreiten.

Kuniko

ISIN: AU0000159840

WKN: A3CTAL

kuniko.eu/

