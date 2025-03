Startseite Robot Industries launcht RIA™ – KI-Agenten zur Neudefinition von Business-Automatisierung und menschlichem Potenzial Pressetext verfasst von seo-torero am Di, 2025-03-25 11:18. Berlin, März 2025 – Das Innovationsunternehmen Robot Industries stellt mit RIA™ (Robot Industries Agents) eine neue Klasse intelligenter Software-Agenten vor, die die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, grundlegend verändern sollen. Die Technologie kombiniert fortschrittliche KI mit einem menschenzentrierten Ansatz – und markiert damit einen Wendepunkt in der digitalen Transformation. In einer Welt, die zunehmend von Automatisierung geprägt ist, verfolgt Robot Industries einen bewusst anderen Kurs. Die Agenten von RIA™ wurden entwickelt, um den Menschen zu unterstützen, nicht zu ersetzen. Sie übernehmen komplexe Aufgaben, lernen ständig dazu und sind in der Lage, selbstständig Entscheidungen zu treffen – immer im engen Zusammenspiel mit dem Menschen. Eine neue Ära der Automatisierung RIA™ basiert auf einem agentenzentrierten Framework, das maschinelles Lernen, Prozessautomatisierung, semantisches Verstehen und natürliche Sprachverarbeitung vereint. Die Agenten sind modular aufgebaut, leicht integrierbar und in der Lage, sich dynamisch an unterschiedliche Arbeitsumgebungen anzupassen. Im Vergleich zu klassischen Chatbots oder RPA-Systemen (Robotic Process Automation) gehen sie deutlich weiter: Sie können komplexe Workflows erfassen, proaktiv handeln und über ihre Schnittstellen mit anderen Tools und Systemen kommunizieren – auch über Abteilungsgrenzen hinweg. So lassen sich z.B. Vertrieb, Kundenservice und internes Reporting über einen einzigen intelligenten Agenten koordinieren. Dabei nutzt RIA™ sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Datenquellen und kann diese in Echtzeit analysieren und verarbeiten. Weitere Details zur Technologie und Philosophie finden sich im englischen Originalartikel auf der offiziellen Website von Robot Industries: https://robotindustries.com/de/blog/reisen-1/robot-industries-launcht-ri... Der Mensch im Zentrum Ein zentraler Unterschied zu herkömmlichen Automatisierungslösungen ist das sogenannte „Human-in-the-loop“-Prinzip. Die Agenten arbeiten nicht autonom im luftleeren Raum, sondern im Einklang mit menschlichem Input – nachvollziehbar, steuerbar und vertrauenswürdig. Ziel ist es, administrative und repetitive Aufgaben zu reduzieren, damit Mitarbeitende mehr Zeit für kreative und strategische Tätigkeiten haben. „Wir sehen KI nicht als Ersatz für Menschen – sondern als Werkzeug, das menschliche Stärken ergänzt“, heißt es bei Robot Industries. „RIA™ hilft Unternehmen dabei, bessere Entscheidungen zu treffen, schneller zu agieren und zugleich ihre Mitarbeitenden zu entlasten.“ Egal ob im Kundensupport, bei der Datenanalyse oder im Projektmanagement: RIA™ kann an vielen Schnittstellen eingesetzt werden. Dabei lernen die Agenten mit jeder Interaktion hinzu – auf Basis echter Nutzerinteraktionen und Unternehmensdaten. Demokratisierung der KI Robot Industries verfolgt die klare Mission, intelligente Automatisierung für alle zugänglich zu machen – nicht nur für Tech-Konzerne. RIA™ lässt sich einfach konfigurieren, benötigt keine komplexe Infrastruktur und kann in bestehende Systeme integriert werden. Auch kleine und mittlere Unternehmen profitieren so von leistungsfähiger KI-Technologie ohne Einstiegshürden. Über ein intuitives Dashboard können Unternehmen eigene Agenten erstellen, individuelle Aufgaben definieren, Rollen und Zugriffsebenen verwalten sowie Echtzeit-Daten zur Performance abrufen. Das System ist so konzipiert, dass es ohne tiefgehendes technisches Vorwissen bedient werden kann – was RIA™ besonders attraktiv für Unternehmen ohne große IT-Abteilungen macht. Robot Industries bietet darüber hinaus eine offene API-Struktur, mit der sich externe Tools, Datenbanken und Drittsysteme leicht anbinden lassen – ein Pluspunkt für Unternehmen, die bereits bestehende Softwarelösungen im Einsatz haben. Ausblick: Zusammenarbeit als Zukunftsmodell Mit dem Launch von RIA™ beginnt für Robot Industries eine neue Phase: Gemeinsam mit Partnern aus verschiedenen Branchen – darunter Bildung, Gesundheitswesen, Logistik und Finanzen – soll das System weiterentwickelt und skaliert werden. Ziel ist eine Arbeitswelt, in der Technologie nicht entmenschlicht, sondern unterstützt, erweitert und inspiriert. Die langfristige Vision geht dabei über klassische Automatisierung hinaus: Robot Industries plant, mit RIA™ ein vollständig neues Arbeitsmodell zu etablieren – eines, in dem intelligente Agenten als permanente Teammitglieder agieren, die nicht nur Prozesse abbilden, sondern aktiv zur Weiterentwicklung beitragen. Künftig könnten Agenten sogar in der Lage sein, kreative Ideen vorzuschlagen, Innovationspotenziale zu erkennen oder neue Marktchancen zu analysieren. „Wir stehen am Anfang eines Wandels", so das Unternehmen. „In zehn Jahren werden intelligente Agenten fester Bestandteil jeder Organisation sein – genauso selbstverständlich wie heute E-Mail oder Cloudspeicher." Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://robotindustries.com/de/shop/category/ri-catalogue-ai-agents-305

