Leben retten mit DAB+ Radio: Weltweites Zertifizierungssystem für Sicherheitsmeldungen „Automatic Safety Alert“ gestartet

WorldDAB, das internationale Forum für DAB+, hat ein neues Zertifizierungssystem vorgestellt. Damit lassen sich DAB+ Radios auf das weltweit eingeführte Sicherheitsfeature „Automatic Safety Alert“ (ASA) hin testen. Internationales Partnerlabor für die Prüfungen ist „DTG Testing“ in London.

Das Warnsystem „Automatic Safety Alert (ASA)“ schützt die Bevölkerung in Not- und Krisenfällen mit verlässlichen Sicherheitsmeldungen im Radio. Hörerinnen und Hörer profitieren von einem System, das sie auch dann informiert, wenn Mobilfunk- oder Internetverbindungen unterbrochen sind. ASA arbeitet im Hintergrund automatisch, kann für den Wohnort regional angepasst werden und bietet eine hohe Verfügbarkeit. Der neue Standard ist weltweit eingeführt; erste Tests sind am letzten bundesweiten Warntag im September 2024 erfolgt. Ab Mitte dieses Jahres werden neue Gerätegenerationen von DAB+ Radios den ASA-Standard unterstützen und im Markt verfügbar sein.

Das neue ASA-Logo auf der Produktverpackung steht für geprüfte Sicherheit und schafft Vertrauen beim Verbraucher. Nach bestandener Zertifizierung stellt WorldDAB den Herstellern das Logo inklusive Styleguide kostenlos zur Verfügung – als Teil eines neuen Marketing-Toolkits. Die Marke ASA ist bei der EUIPO für die EU, das Vereinigte Königreich und die Schweiz registriert.

Das neue Zertifizierungssystem gewährleistet, dass Produkte mit dem ASA-Logo die Zertifizierungsprüfung erfolgreich durchlaufen haben und den Mindestanforderungen der ETSI-Spezifikation TS 104 090 entsprechen. Die Vergabe des ASA-Logos sowie der zugehörigen Produktlizenz erfolgt durch DTG Testing – eine unabhängige, gemeinnützige Prüfstelle, die auch das britische „DAB Tick Mark-Programm“ betreut.

Hersteller können bei DTG Testing verschiedene Optionen in Anspruch nehmen – sowohl für Geräte im Haushalt als auch im Automobilbereich. Dazu zählen auch Prüfungen gemäß ETSI TS 104 090 v1.1.2.

„Wir freuen uns, Hersteller ab sofort zur Teilnahme an unserem neuen Zertifizierungsprogramm einzuladen“, sagt Lindsay Cornell, Vorsitzender des WorldDAB Technical Committees. „In enger Zusammenarbeit mit DTG Testing haben wir den Ablauf so effizient wie möglich gestaltet – die Zertifizierung ist in weniger als zwei Wochen abgeschlossen. Dies bringt echten Mehrwert: Es gibt Herstellern Sicherheit in der Entwicklung und Verbrauchern die Gewissheit, dass zertifizierte Geräte Warnmeldungen zuverlässig ausgeben – genau dann, wenn sie am dringendsten gebraucht werden.“

Interessierte Hersteller können sich direkt über die Website von DTG Testing für die ASA-Zertifizierung anmelden: www.dtgtesting.com/services.

Die Webseite www.dabplus.de/asa bietet weiterführende Informationen zu den Sicherheitsfeatures.

Die englische WorldDAB-Webseite zu ASA lautet: www.worlddab.org/dab/asa-emergency-warnings

ASA ist standardisiert in ETSI TS 104 089 „Digital Audio Broadcasting (DAB); Notfallwarnsystem (EWS); Definition und Verhaltensregeln.“

Die dazugehörige Empfängerspezifikation ist ETSI TS 104 090 „Digital Audio Broadcasting (DAB); Notfallwarnsystem (EWS); Mindestanforderungen und Prüfspezifikationen für Empfänger.“

Über DAB+: Digitalradio DAB+ ist der überall frei empfangbare Radiostandard von heute, der die analoge Frequenzknappheit beendet. DAB+ folgt auf UKW und verbindet den klassischen Radioempfang ohne Internetkosten mit der Vielfalt digitaler Programmangebote. Alle öffentlich-rechtlichen und immer mehr Privatradios strahlen Programme über DAB+ aus, wobei die Zahl der Angebote, die exklusiv über DAB+ verfügbar sind, ständig wächst. In Neuwagen ist DAB+ gesetzlich vorgeschrieben. Das ab Mitte 2025 verfügbare Warnsystem „Automatic Safety Alert (ASA)“ schützt die Bevölkerung in Not- und Krisenfällen und übermittelt Sicherheitsmeldungen über DAB+ im Radio. Hörerinnen und Hörer profitieren von einem System, das sie auch dann informiert, wenn Mobilfunk- oder Internetverbindungen unterbrochen sind. ASA arbeitet im Hintergrund automatisch, kann für den Wohnort regional angepasst werden und bietet eine hohe Verfügbarkeit dank des Sendenetzes von DAB+ Radio. Alle DAB+ Radios haben UKW inklusive.

Über uns: Das Digitalradio Büro Deutschland mit Sitz in Berlin ist eine Gemeinschaftsinitiative des Vereins Digitalradio Deutschland, also von ARD, Deutschlandradio, privaten Radioveranstaltern, Geräteherstellern und Netzbetreibern, die sich zum Ziel gesetzt haben, Digitalradio DAB+ in Deutschland zu etablieren. Das Digitalradio Büro informiert die Öffentlichkeit über die Möglichkeiten und die Einführung von DAB+ in Deutschland. Der Zugang zum Digitalradio Deutschland e.V. steht allen Marktteilnehmern offen, die sich für DAB+ engagieren. Weitere Informationen zu DAB+ unter dabplus.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Carsten Zorger

Digitalradio Büro Deutschland

presse@dabplus.de

www.dabplus.de/news