Nicht nur Safari. Nicht nur Strand. Kenia Safari Reisen können beides

Eine Reise ist oft mehr als nur Erholung - sie ist eine Gelegenheit, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Kenia bietet mit seinen traumhaften Stränden und seiner einzigartigen Landschaft und Tierwelt eine unvergessliche Mischung aus Abenteuer, Natur und Erholung. Gerade wenn der Alltag oft von Hektik, Verpflichtungen und ständigem Zeitdruck geprägt ist, ist es umso wichtiger, sich hin und wieder eine Auszeit zu gönnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und neue Energie zu tanken. Fernab vom Alltag bieten Kenias traumhafte Strände und faszinierende Wildreservate die perfekte Möglichkeit, Natur und Erholung auf einzigartige Weise zu verbinden. Die sanften Wellen des Indischen Ozeans treffen auf endlose weiße Sandstrände, während im Landesinneren weite Savannen und eine beeindruckende Tierwelt auf Besucher warten. Wer Kenia bereist, erlebt eine Welt, in der sich unberührte Natur, authentische Kultur und luxuriöse Unterkünfte harmonisch ergänzen. Das spezialisierte Reiseportal kenia-safari-reisen.de verbindet Strandurlaub und Safari zu perfekt aufeinander abgestimmten Angeboten, zum Beispiel Strandurlaub im 4-Sterne Chale Island Resort und eine 4-tägige Masai Mara Pur Safari.

Barfuß am Indischen Ozean – im Strandhotel auf der Kenia Safari Reise entspannen

Das Chale Island Resort ist eines der exklusivsten Hotels an der Südküste Kenias und liegt auf einer privaten Insel südlich von Diani Beach. Chale Island liegt etwa 600 Meter vom Festland entfernt und ist einer der außergewöhnlichsten Orte an der kenianischen Küste. Die Insel selbst besteht aus zwei Teilen: dem luxuriösen Hotelbereich und dem heiligen Wald „Kaya“, der unter Naturschutz steht. Schon die Anreise ist ein besonderes Erlebnis, da sie je nach Gezeiten mit dem Boot oder dem Traktor erfolgt. Das 4-Sterne-Resort verbindet auf elegante Weise Natur, Komfort und afrikanische Kultur. Die Architektur kombiniert afro-arabische Elemente mit italienischem Stuck und antiken Möbeln aus Lamu. Es stehen individuell gestaltete Unterkünfte in Bungalows, Apartmenttürmen und exklusiven Suiten zur Verfügung. Ein Highlight des Resorts ist der breite Sandstrand, der nicht nur zum Entspannen einlädt, sondern auch ein wichtiger Brutplatz für Meeresschildkröten ist. Drei Swimmingpools sorgen für Abkühlung und Entspannung während der Kenia Safari Reise: ein Süßwasserpool mit Whirlpool in der Nähe der Rezeption, ein weiterer Pool zwischen den Apartmenttürmen mit eigener Bar und ein Salzwasserpool neben dem Spa-Bereich, der über eine Treppe direkten Zugang zum Meer bietet. Kulinarisch überzeugt das Resort mit einem Buffetrestaurant mit mediterranen und afrikanischen Spezialitäten sowie einer Grillstation. Ergänzt wird das gastronomische Angebot durch eine Pizzeria am Strand, die Hauptbar und eine Poolbar. Die Unterkunftsmöglichkeiten reichen von geräumigen Doppelzimmern im Haupthaus bis hin zu exklusiven Ocean View Bandas mit direktem Zugang zum Meer. Besonders beeindruckend ist die Overwater Suite, die als einzige ihrer Art in Kenia direkt über dem Wasser thront und einen privaten Zugang zum Indischen Ozean bietet. Wer noch mehr Privatsphäre wünscht, findet in der Suite on the Rocks eine luxuriöse Unterkunft auf einer kleinen, separaten Insel, die über eine Brücke erreichbar ist.

Löwen am Morgen, Elefanten im Abendlicht – die Safari-Tage der Kenia Safari Reise

Nach erholsamen Tagen am Strand beginnt die aufregende Masai Mara Pur Safari, die mit einem Flug direkt ins Herz der Masai Mara führt. Morgens startet die Kenia Safari Reise vom Diani Airstrip oder vom Flughafen Mombasa, bevor gegen Mittag die Landung in einem der bekanntesten Wildschutzgebiete Afrikas erfolgt. Eine erste Pirschfahrt der Kenia Safari Reise bietet bereits faszinierende Einblicke in die Tierwelt, bevor es zum Oloshaiki Camp geht. Die familiäre Unterkunft liegt direkt am Talek River und bietet mit nur zwölf Zelten eine besonders intime Atmosphäre. Jedes Zelt ist geräumig und verfügt über eine überdachte Terrasse mit Blick auf den Fluss und die umliegende Savanne. An den folgenden beiden Tagen der Kenia Safari Reise stehen ausgedehnte Pirschfahrten auf dem Programm. Die Masai Mara ist bekannt für ihre hohe Raubtierdichte, so dass Begegnungen mit Löwen, Leoparden und Geparden nahezu garantiert sind. Außerdem ziehen riesige Herden von Antilopen, Zebras und Gnus durch die Savanne, gefolgt von Krokodilen und Flusspferden an den Ufern der Flüsse. Die Teilnehmer der Kenia Safari Reise haben die Möglichkeit, ihren Tagesablauf flexibel zu gestalten - entweder mit zwei Pirschfahrten am Vor- und Nachmittag oder einer Ganztagestour mit Picknick in der Wildnis. Nach erlebnisreichen Stunden kehren die Gäste der Kenia Safari Reise ins Oloshaiki Camp zurück, wo der Abend mit kulinarischen Spezialitäten und Blick auf den Talek River ausklingt. Am letzten Tag der Kenia Safari Reise geht es früh morgens auf eine letzte Pirschfahrt, bei der man oft Löwen bei der Jagd beobachten kann. Nach dem Frühstück geht es zurück zur Landebahn, von wo aus der Rückflug an die Küste startet. Am Flughafen angekommen, erwartet die Reisenden bereits der Transfer zurück zum gebuchten Strandhotel - ein perfekter Abschluss dieser unvergesslichen Kenia Safari Reise mit ihrer Kombination aus Safari-Abenteuer und Badeurlaub an Kenias Traumküste.

https://www.kenia-safari-reisen.de

Seit über 30 Jahren steht Safari-Tours für individuell gestaltete Safaris, die den Bedürfnissen und Erwartungen der Reisenden gerecht werden. Hinter jedem Angebot steht ein erfahrenes Team aus ortskundigen Spezialisten, die ihre tiefgreifenden Kenntnisse und die neuesten Entwicklungen aus der Tourismusbranche in die Planung einfließen lassen.

