Startseite Auto Verkaufen mit Abholung – Motor- und Getriebeschaden Auto Verkaufen, BMW, Audi, Mercedes und Transporter Ankauf Pressetext verfasst von Schrott-Metall am Mo, 2025-03-24 17:25. Der Verkauf eines Autos mit Motor- oder Getriebeschaden stellt für viele Autobesitzer eine Herausforderung dar. Häufig scheuen sich Verkäufer, defekte Fahrzeuge auf dem freien Markt anzubieten, da potenzielle Käufer meist nur Interesse an fahrtüchtigen Fahrzeugen haben. Doch es gibt eine unkomplizierte Lösung: Der direkte Ankauf von Autos mit Abholung, selbst bei einem beschädigten Motor oder Getriebe. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihr Auto mit Schäden schnell und zu einem fairen Preis verkaufen können – egal ob es sich um einen BMW, Audi, Mercedes oder Transporter handelt. Warum ein Auto mit Motor- oder Getriebeschaden verkaufen sinnvoll ist

Ein Fahrzeug mit einem defekten Motor oder Getriebe wird von vielen Privatkäufern als "Totalschaden" betrachtet. Die Reparaturkosten übersteigen oft den aktuellen Fahrzeugwert, was den Verkauf auf eigene Faust erschwert. Trotzdem gibt es spezialisierte Ankäufer, die sich auf genau diese Fahrzeuge spezialisiert haben und Ihnen eine unkomplizierte Lösung bieten. Hohe Reparaturkosten vermeiden

Die Reparatur eines Motors oder Getriebes ist teuer und kann leicht mehrere tausend Euro kosten. Hinzu kommen die Kosten für Abschleppdienste und Werkstattbesuche. Wenn Sie Ihr beschädigtes Fahrzeug verkaufen, sparen Sie diese Kosten und vermeiden den finanziellen Aufwand. Schnelle Abwicklung durch professionelle Ankäufer

Spezialisierte Autoankäufer bieten einen schnellen und unkomplizierten Service an. Nach der Kontaktaufnahme wird das Fahrzeug direkt vor Ort begutachtet, und der Ankauf erfolgt häufig noch am selben Tag. Der Vorteil: Kostenlose Abholung und eine sofortige Zahlung sind oft Teil des Angebots. Keine aufwendigen Inserate oder Preisverhandlungen

Der Verkauf eines beschädigten Fahrzeugs auf Plattformen wie mobile.de oder eBay Kleinanzeigen kann mühsam sein. Interessenten erwarten oft Probefahrten und detaillierte Gutachten, die bei einem Fahrzeug mit Motor- oder Getriebeschaden schwer umzusetzen sind. Ein direkter Ankauf spart Zeit und Nerven. Autoankauf von BMW, Audi, Mercedes und Transportern – auch mit Schäden

Die Nachfrage nach Fahrzeugen von Premiumherstellern wie BMW, Audi und Mercedes ist trotz Motor- oder Getriebeschaden hoch. Besonders Modelle dieser Marken werden oft von Exporthändlern oder Ersatzteilhändlern gekauft, da die Fahrzeuge in Einzelteile zerlegt und wiederverwertet werden können. BMW Ankauf trotz Motorschaden

BMW-Modelle wie der BMW 3er, 5er oder X5 sind wegen ihrer hochwertigen Ausstattung und starken Motoren auch mit Schäden begehrt. Der Verkauf eines BMW mit Motorschaden an einen spezialisierten Ankäufer stellt eine attraktive Option dar, da diese Fahrzeuge auch mit defektem Motor noch einen hohen Restwert haben. Audi Ankauf mit Getriebeschaden

Audi-Modelle wie der Audi A4, A6 und Q7 sind für ihre langlebige Technik bekannt. Ein defektes Getriebe oder ein Motorschaden macht diese Fahrzeuge für viele Käufer auf dem Privatmarkt unattraktiv – für professionelle Ankäufer hingegen nicht. Der Verkauf eines Audi mit Getriebe- oder Motorschaden erfolgt schnell und unkompliziert. Mercedes Ankauf bei technischen Defekten

Mercedes-Benz steht für Qualität und Langlebigkeit. Selbst bei einem Motorschaden oder Getriebeschaden haben Modelle wie die E-Klasse, C-Klasse oder der Sprinter auf dem Exportmarkt oder als Ersatzteilspender noch einen hohen Wert. Viele Ankäufer zahlen attraktive Preise, selbst wenn das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit ist. Transporter Ankauf mit Schäden

Transporter wie der VW T5, der Mercedes Sprinter oder der Ford Transit sind wegen ihrer robusten Bauweise und hohen Nutzlast sehr gefragt. Auch hier sind spezialisierte Ankäufer bereit, selbst bei schweren Schäden noch faire Preise zu zahlen. Der Ablauf beim Verkauf eines Autos mit Motor- oder Getriebeschaden

Der Verkaufsprozess an einen professionellen Ankäufer verläuft in der Regel schnell und unkompliziert. Hier die typischen Schritte im Detail: 1. Kontaktaufnahme und Angebotserstellung

Nach der Kontaktaufnahme erhalten Sie ein unverbindliches Angebot. Die meisten Ankäufer bieten die Möglichkeit, den Zustand des Fahrzeugs telefonisch oder per WhatsApp zu besprechen – inklusive Fotos vom Schaden. 2. Fahrzeugbewertung vor Ort

Ein Mitarbeiter des Ankäufers kommt direkt zu Ihnen, um das Fahrzeug zu begutachten. Die Bewertung erfolgt kostenlos und ohne Verpflichtung. 3. Direktzahlung und Abholung

Wenn Sie das Angebot akzeptieren, erfolgt die Zahlung in der Regel sofort – entweder in bar oder per Banküberweisung. Das Fahrzeug wird anschließend kostenlos abgeschleppt. 4. Abmeldung und Dokumentenübergabe

Seriöse Ankäufer kümmern sich um die Abmeldung des Fahrzeugs und stellen Ihnen eine Bestätigung aus. Damit sind alle Formalitäten erledigt. Vorteile beim Verkauf eines Autos mit Schäden an einen professionellen Ankäufer

Der Verkauf an einen spezialisierten Ankäufer bringt viele Vorteile: ? Schnelle Abwicklung – Verkauf und Abholung oft innerhalb von 24 Stunden

? Keine Reparaturkosten – Kosten für Instandsetzung entfallen vollständig

? Keine versteckten Gebühren – Abholung und Bewertung sind kostenlos

? Faire Preise – Ankaufspreise orientieren sich am aktuellen Marktwert

? Sicherheit und Seriosität – Vertragliche Absicherung und direkte Zahlung Tipps für einen erfolgreichen Verkauf

Vollständige Unterlagen bereithalten – Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein und ggf. TÜV-Bericht Ehrliche Angaben zum Schaden machen – Unstimmigkeiten können den Verkauf erschweren Fahrzeug sauber halten – Ein gepflegtes Fahrzeug hinterlässt auch mit Schäden einen besseren Eindruck Fazit: Auto verkaufen mit Abholung – auch bei Motor- und Getriebeschaden kein Problem

Der Verkauf eines Autos mit Motor- oder Getriebeschaden muss kein langwieriger Prozess sein. Professionelle Autoankäufer bieten Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Lösung – unabhängig davon, ob es sich um einen BMW, Audi, Mercedes oder Transporter handelt. Mit einem kompetenten Ankäufer erzielen Sie einen fairen Preis und profitieren von einer schnellen Abwicklung inklusive kostenloser Abholung und Direktzahlung. Über Schrott-Metall Homepage

