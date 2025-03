Startseite NetFoundry stellt OT-Sicherheitsplattform mit integriertem Zero Trust für kritische Infrastrukturen vor Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-24 17:10. On-Premises-Option erweitert die "netzwerklose" End-to-End-Lösung NetFoundry, spezialisierter Anbieter für eingebettete Zero-Trust-Netzwerke, hat eine neue Version seiner OT-Sicherheitsplattform vorgestellt. Diese ermöglicht es Kunden, kritische Infrastrukturen zu schützen - einschließlich On-Premises- und isolierter Umgebungen wie Umspannwerke. Die neue Version geht auf drei zentrale Kundenanforderungen ein: Sie ermöglicht eine softwarebasierte, interoperable und herstellerneutrale OT-Mikrosegmentierung, bietet eine sichere Konnektivität zu IT und OEMs, ohne das OT-Netzwerk zu gefährden oder Datenexfiltration zu riskieren und erlaubt die kostensenkung bei Firewalls, SIEM, SOAR, Analysen, Data Lakes und Speicherlösungen. Galeal Zino, CEO von NetFoundry, erklärt dazu: "NetFoundry sichert kritische Infrastrukturen auf drei Kontinenten. Unsere Kunden sagen uns, dass ihre oberste Priorität eine einfache Sicherheitslösung mit reduzierten Kosten und weniger Komplexität für ihre heterogenen OT-Umgebungen ist. Lösungen, die sich auf Firewalls beschränken oder herstellerspezifisch sind, führen zu unnötiger Komplexität und erfüllen nicht die neuen Cybersecurity- und Mikrosegmentierungsanforderungen im OT-Bereich. Unser Ansatz, der eingehenden Datenverkehr grundsätzlich verweigert, ermöglicht es IT und OT, sämtliche Firewalls und Server für unterliegende Netzwerke unzugänglich zu machen. Dies ist ein erheblicher Sicherheits- und Betriebsvorteil, da es komplexe Zugriffsverwaltung überflüssig macht und gleichzeitig die Sicherheits- und Speicherressourcenkosten durch die Reduzierung unnötiger Datenprotokolle, die durch Port-Scans und nicht authentifizierte Ereignisse verursacht werden, senkt." NetFoundry-Partner FreeWave Technologies gab im Januar bekannt, dass er die NetFoundry-Technologie gemeinsam mit Keyfactor für seine Industrial-Internet-of-Things- (IIoT) und drahtlosen Konnektivitätslösungen nutzt, um entfernte und eingebettete industrielle Edge-Operationen abzusichern. Steve Wulchin, CEO von FreeWave, erläutert: "VPNs und andere Sicherheitslösungen, auf die wir uns in der Vergangenheit verlassen haben, sind in der heutigen hypervernetzten Welt nicht mehr ausreichend. Die Technologie von NetFoundry ermöglicht es uns, strengste Sicherheitsprinzipien nach dem 'Deny-by-Default'-Prinzip auf alle Nutzer, Geräte und Anwendungen in den Netzwerken unserer Kunden anzuwenden. Wir begrüßen die Ergänzung der On-Premises-Option für Kunden, die ohne externe Konnektivität arbeiten müssen, aber dennoch sichere externe Edge- und Cloud-Nutzung ermöglichen wollen. Durch die Partnerschaft mit NetFoundry können wir den wachsenden Anforderungen an Security-by-Design-Produkte in vernetzten Umgebungen, wie dem EU Cyber Resilience Act (CRA), gerecht werden." Rik Turner, Senior Principal Analyst bei Omdia, ergänzt: "Während Zero-Trust-Technologie in der Unternehmens-IT zunehmend für sicheres Remote-Zugriffsmanagement (SRA) genutzt wird, ist sie in OT-Umgebungen noch wichtiger, da selbst Zugriffe innerhalb des Unternehmensgeländes abgesichert werden müssen. In diesem Kontext ist SRA lediglich ein Teil einer umfassenderen Sicherheitsstrategie für den Zugriff. Es ist daher logisch, dass NetFoundry eine On-Premises-Option für seine Plattform einführt, da viele OT-Kunden, insbesondere im Bereich kritischer nationaler Infrastrukturen, keine Cloud-basierte Sicherheitslösung in Betracht ziehen können oder wollen." Die OT-Sicherheitsplattform von NetFoundry konsolidiert die Firewall-Zugriffssteuerungsliste (ACL) auf eine einzige Regel: Eingehenden Datenverkehr grundsätzlich verweigern - ohne Ausnahmen, selbst bei IT- oder OEM-Systemen. Die Plattform bietet eine rein softwarebasierte Mikrosegmentierung für kritische Infrastrukturen, Energieversorgung und Fertigungsindustrie und ist nativ interoperabel mit bestehenden Routern, Firewalls, Edge-Computing-Plattformen und speicherprogrammierbaren Steuerungen (PLCs). SecOps erhält Telemetrie- und Analysedaten für Bedrohungsabwehr und regulatorische Compliance-Nachweise, während das IT-Management von geringeren Kosten profitiert. OT und IT können die NetFoundry-Software auf jedem Server nutzen, einschließlich bestehender Firewalls, Edge-Geräte und PLCs. Die SDKs von NetFoundry ermöglichen es OEMs, die Software direkt in industrielle Steuerungssysteme, Fertigungsmaschinen, Modems, Router, Firewalls, PLCs, Edge-Zellen und Reverse-Proxies zu integrieren. Lösungen, die NetFoundry-Software nutzen, umfassen Microsoft, Arrow, Cap Gemini, FreeWave, EdgeX Foundry und Supermicro. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: NetFoundry

Herr Uwe Scholz

Albrechtstr. 119

12167 Berlin

Deutschland fon ..: +49 172 3988114

web ..: https://netfoundry.io/

email : uscholz@zonicgroup.com NetFoundry ist der führende Anbieter, der es Applikationsanbietern und Unternehmen ermöglicht, verteilte Anwendungen einfach, sicher und kosteneffizient über beliebige Edge- und Cloud-Sets zu verbinden. Der Zugriff auf die NetFoundry-Plattform und den NPaaS-Service erfolgt über Web-Konsolen, CLI, APIs, SDKs und DevOps-Tool-Integrationen und ermöglicht es Praxisanwendern, Anwendungsentwicklern und Netzwerkadministratoren, den erforderlichen Grad an Automatisierung und Agilität zu erreichen. NetFoundry Inc. ist ein " Remote-First"-Unternehmen, mit dem größten Standort in Charlotte, North Carolina, und Kunden und Partnern in APAC, EMEA und Nord- und Südamerika. Pressekontakt: Zonicgroup

Herr Uwe Scholz

Albrechtstr. 119

12167 Berlin fon ..: +491723988114

web ..: http://www.zonicgroup.com

email : uscholz@zonicgroup.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten