Startseite MicroVision ernennt Branchenveteran zum CTO Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-24 16:10. REDMOND, WA / ACCESS Newswire / 24. März 2025 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein Technologiepionier, der fortschrittliche Wahrnehmungslösungen für Autonomie und Mobilität anbietet, gab heute bekannt, dass Glen W. DeVos, ein Branchenveteran und Technologieführer, als Chief Technology Officer in das Unternehmen eintreten und die globale Technik- und Produktstrategie von MicroVision leiten wird. DeVos wird CEO Sumit Sharma unterstellt sein. Wir freuen uns sehr, dass Glen das MicroVision-Team verstärkt, sagt Sumit Sharma, Chief Executive Officer von MicroVision. Angesichts seiner über drei Jahrzehnte langen Erfahrung verfügt Glen über ein tiefgreifendes Verständnis der technologischen Lösungen, die führende Industrie- und Automobilunternehmen bei der Entwicklung und Verfeinerung ihrer Angebote und Strategien benötigen. Seine Einblicke, sein Fachwissen und seine Führungskompetenzen werden dazu beitragen, dass MicroVision seine innovativen Software- und Hardware-Technologien dazu einsetzen kann, um die Wahrnehmungslösungen bereitzustellen, die für Fortschritte in den Bereichen Autonomie und Mobilität erforderlich sind. Ich freue mich sehr darauf, MicroVision beizutreten und als Teil des Führungsteams zur Forcierung der Markteinführungsstrategie des Unternehmens beizutragen, so DeVos. DeVos ist eine erfahrene Führungskraft und hat seine Karriere der Entwicklung und Bereitstellung von Technologien und Lösungen im Automobil- und Industriemarkt mit Schwerpunkt auf Autonomie und Mobilität gewidmet. Seit 1992 bekleidete DeVos bei Aptiv und dessen Vorgängerunternehmen Delphi Automotive verschiedene Funktionen in der Geschäftsführung und im Technologiebereich, unter anderem als Chief Technology Officer von Aptiv und President des Geschäftsbereichs Advanced Safety and User Experience. Seine umfangreiche Erfahrung in der Leitung großer globaler Teams und der erfolgreichen Einführung hochkomplexer Software- und Hardware-Plattformen wird für das Wachstum von MicroVision von großem Nutzen sein. Über MicroVision MicroVision fördert die weltweite Einführung innovativer Wahrnehmungslösungen, um Mobilität und Autonomie sicherer zu machen. Dank der hervorragenden Ingenieurkompetenz in Redmond, Washington und Hamburg, Deutschland, entwickelt und bietet MicroVision eine integrierte Lösung, die auf seinem Wahrnehmungs-Softwarepaket aufbaut und Anwendungssoftware integriert und Daten aus differenzierten Sensorsystemen verarbeitet. Die firmeneigenen Technologielösungen von MicroVision bieten verbesserte Sicherheit für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, einschließlich Robotik, automatisierte Lagerhaltung und Landwirtschaft, sowie für die Automobilindustrie, wobei es fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren beschleunigt, und für militärische Anwendungen. MicroVision ist tief in der MEMS-basierten Laserstrahlabtastungstechnologie verwurzelt, die MEMS, Laser, Optik, Hardware, Algorithmen und Software für maschinelles Lernen integriert, und verfügt über das Fachwissen, um sichere Mobilität in der Geschwindigkeit des Lebens zu ermöglichen. Wenn Sie nähere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens unter www.microvision.com , oder Facebook unter www.facebook.com/microvisioninc bzw. folgen Sie MicroVision auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/microvision/ . MicroVision, MAVIN, MOVIA und MOSAIK sind eingetragene Marken von MicroVision, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen eingetragenen Marken stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, unter anderem in Bezug auf die Umsetzung der Strategie und die Wachstumsaussichten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden, gehören: das Risiko mit begrenzten Barmitteln zu operieren oder bei Bedarf zusätzliches Kapital zu beschaffen; die Marktakzeptanz seiner Technologien und Produkte oder für Produkte, die seine Technologien enthalten; das Versagen seiner Geschäftspartner, die im Rahmen seiner Vereinbarungen erwarteten Leistungen zu erbringen, seine finanziellen und technischen Ressourcen im Vergleich zu denen seiner Konkurrenten; seine Fähigkeit, mit dem raschen technologischen Wandel Schritt zu halten; staatliche Regulierung seiner Technologien; seine Fähigkeit, seine geistigen Eigentumsrechte durchzusetzen und seine geschützten Technologien zu schützen; die Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und Partnerschaftsmöglichkeiten zu entwickeln; der Zeitpunkt der Markteinführung von Produkten und Verzögerungen in der Produktentwicklung; die Fähigkeit, wichtige technische Meilensteine bei Schlüsselprodukten zu erreichen; die Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung seiner Produkte; mögliche Produkthaftungsansprüche; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Notierung an der Nasdaq-Börse aufrechtzuerhalten, und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den SEC-Berichten des Unternehmens genannt werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K, der Quartalsberichte auf Formular 10-Q und anderer bei der SEC eingereichter Berichte. Diese Faktoren sollen keine vollständige Liste der allgemeinen oder spezifischen Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen können. Es ist anzuerkennen, dass andere Faktoren, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Faktoren und Geschäftsstrategien, jetzt oder in Zukunft von Bedeutung sein können, und dass die in dieser Mitteilung dargelegten Faktoren das Unternehmen in größerem Umfang als angegeben beeinflussen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den Bundeswertpapiergesetzen ausdrücklich verlangt, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen. Ansprechpartner für Investoren

Jeff Christensen

Darrow Associates Investor Relations

MVIS@darrowir.com Mediensprecher

Marketing@MicroVision.com QUELLE: MicroVision, Inc. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MicroVision, Inc.

Robyn Komachi

6244 185th Avenue NE, Suite 100

98052 Redmond, WA

USA email : marketing@microvision.com Pressekontakt: MicroVision, Inc.

Robyn Komachi

6244 185th Avenue NE, Suite 100

98052 Redmond, WA email : marketing@microvision.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten