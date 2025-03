Startseite DRUTEX SETZT NEUE MAßSTÄBE IM TÜRENDESIGN MIT DER D-ART LINIE Pressetext verfasst von ITMS22 am Mo, 2025-03-24 14:58. Bytow/Polen, 24. März 2025 - DRUTEX, einer der führenden Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa, erweitert sein Portfolio um die kunstvoll gestaltete Türkollektion D-ART. Die neue Produktlinie verbindet moderne Technik mit einzigartiger Ästhetik und wurde erstmals auf der BAU 2025 in München einem internationalen Fachpublikum vorgestellt. Ab sofort sind die innovativen Türen für anspruchsvolle Bauprojekte verfügbar. Die D-ART Türen zeichnen sich durch ihre Kombination aus Funktionalität, hoher Designvielfalt und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten aus. „Mit D-ART präsentieren wir Türen, die sowohl funktional und sicher als auch außergewöhnlich ästhetisch sind. Sie passen sich perfekt an das architektonische Gesamtkonzept eines Gebäudes an“, sagt Kamil Gierszewski, kaufmännischer Direktor und Vorstandsmitglied bei DRUTEX. Entwickelt in der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung, vereinen die D-ART Türen hochwertige Materialien wie Keramik, Glas, Stein und Metall. Ihre langlebige und witterungsbeständige Konstruktion gewährleistet eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung. Dank moderner Smart-Home-Funktionen lassen sich die Türen auch intelligent steuern. Die Kollektion bietet fünf Designlinien: Classic, Elegance, Geometric, Modern und Prestige – jeweils in verschiedenen Ausführungen. Alle Modelle verfügen serienmäßig über verdeckte Scharniere, ein 3-fach Getriebe, eine thermisch getrennte Schwelle sowie eine hochwertige Isoliereinlage. Mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,83 W/(m²K) garantieren die Türen zudem höchste Energieeffizienz. „Die Resonanz auf die D-ART Türen war bereits während ihrer Premiere auf der BAU 2025 außergewöhnlich positiv“, so Gierszewski. „Jetzt freuen wir uns, diese besondere Verbindung von Kunst und moderner Technik in der Breite anbieten zu können.“ # # #

Dazugehöriges Bildmaterial finden Sie nachfolgend zum Download. Bildquelle: DRUTEX S.A.

D-ART Classic D-ART Elegance D-ART Prestige Bildunterschrift: D-ART Türen überzeugen durch fortschrittliche Fertigungstechnologie und kunstvolles Design. Bitte verwenden Sie im Rahmen Ihrer Berichterstattung bei Website-Verweisen www.drutex.de.

# # #

MEDIENINFORMATIONEN

DRUTEX, ein Unternehmen mit fast 40-jähriger Geschichte und 4.000 Mitarbeitern, ist ein führender Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa. Das Unternehmen ist nicht nur in Europa präsent, sondern expandiert auch dynamisch in den USA und Australien. Derzeit arbeitet es mit über 4.000 Handelspartnern weltweit zusammen und bietet seine Produkte unter eigener Marke an. Das Unternehmen realisiert zahlreiche große Projekte, zum Beispiel die Ausstattung amerikanischer Hotels wie Marriott, Hyatt, Sheraton oder Holiday Inn mit Fenstern oder die Lieferung von Fenstern für Fabriken von BMW und Lego in Mexiko. Seit Jahren zeichnet sich DRUTEX durch Produktionsunabhängigkeit aus. Das Unternehmen bietet alles rund um Fenster – von der Produktion eigener PVC-Profile und Isoliergläser bis hin zu eigenen Lackierereien für Aluminiumkonstruktionen, Laminierungsanlagen und einem Fuhrpark, der fast 700 Fahrzeuge umfasst. # # #

