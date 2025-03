Spark Energy grenzt bei Probenahmen 17 Einzugsgebiete mit Lithiumpotenzial ab

VANCOUVER, BC / 21. März 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. (Spark oder das Unternehmen) (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (Frankfurt: 8PC), ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von Batteriemetallvorkommen in Brasiliens namhaftem Lithium Valley gerichtet ist, freut sich, über den aktuellen Stand der Exploration zu informieren und die von SGS Laboratory bereitgestellten Ergebnisse von weiteren 146 Proben zu erörtern, die auf dem Vorzeige-Lithiumprojekt Arapaima im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais entnommen wurden.

Jon Hill, Direktor von Spark Energy Minerals, sagt dazu: Unsere Flusssedimentprobenahmen aus Teileinzugsgebieten liefern nach wie vor vielversprechende Ergebnisse, wobei in 17 von 24 Teileinzugsgebieten anomale Lithium- und Indikatorelementwerte ermittelt werden konnten. Die Ergebnisse ließen hochgradig anomale Gehalte von Lithium (80-191 ppm) und Indikatorelementen erkennen, die unsere Suche auf spezifischere Gebiete ausrichten und nun eine gezielte Weiterverfolgung der vorrangigen Ziele im gesamten Portfolio der Konzessionen ermöglichen. Diese in engeren Abständen durchgeführten Probenahmen haben die einzelnen Ziele innerhalb der größeren Makroeinzugsgebiete, die in den Regierungsberichten1&2 als sehr höffig für Lithium eingestuft wurden, weitgehend validiert und genauer eingegrenzt. Darüber hinaus belegen die jüngsten Ergebnisse der Flusssediment- und Bodenprobenahmen in diesen Gebieten das Potenzial für eine bedeutende Seltenerdmetall- (REE) und Galliummineralisierung in Verbindung mit der ertragreichen Intrusionsabfolge Caladão auf den Konzessionen von Spark, die neben dem Grundbesitz von Axel REE Ltd. liegen. Wir machen weiterhin gute Fortschritte mit der ersten Explorationsphase auf dem umfangreichen 64.359 Hektar großen Konzessionsgebiet und bemühen uns zugleich darum, schnell Folgearbeiten in die Wege zu leiten, um die vorrangigen Ziele anhand Bohrungen zu erproben, die bereits durch die 122 Pegmatitvorkommen entlang von 13 Pegmatittrends auf einer Streichlänge von insgesamt über 31 km definiert wurden.

Exploration des Lithiumprojekts

Jüngste Ergebnisse:

- Bislang wurden Flusssedimentprobenahmen in 27 der 68 Teileinzugsgebiete abgeschlossen, die im Rahmen der ersten Erkundungsphase des Explorationsprogramms beprobt werden sollen.

- Die Analyseergebnisse der Proben aus 24 Teileinzugsgebieten wurden bereits veröffentlicht, die Ergebnisse für 3 Teileinzugsgebiete stehen noch aus.

- 17 der 24 Teileinzugsgebiete, für die bereits Ergebnisse vorliegen, lieferten anomale Analysewerte für Lithium (Li 80-191) und Indikatorelemente, die bei Folgearbeiten vorrangig untersucht werden sollten.

- Es konnten 122 einzelne Pegmatitvorkommen auf 13 Pegmatittrends auf einer Streichlänge von insgesamt 31 km kartiert werden

- Die Lithiumziele 1 und 5 haben weiterhin höchste Priorität und werden nun als Ziel Grota do Maquém bzw. Ziel Água Branca bezeichnet.

- Das Unternehmen hat ein neues vorrangiges REE-Ziel mit dem Namen Caladão abgegrenzt, wo die Ergebnisse der Flusssedimentproben einen Spitzenwert von 2.458 ppm TREO bzw. der Bodenproben einen Spitzenwert von 3.041 ppm TREO geliefert haben.

- 66 alte handwerklich betriebene Garimpo-Abbaustätten (Anm.: Garimpo ist portugiesisch für Kleinbergbau) mit entsprechenden Pegmatitvorkommen (Tagebau und Untertagebau) wurden identifiziert und für weitere Kartierungen und Probenahmen erfasst.

- Die Ergebnisse der geochemischen Multi-Element-Analyse von insgesamt 263 Proben wurden mittlerweile veröffentlicht, einschließlich der in dieser Woche gemeldeten 146 Proben.

- Es liegen dem Labor 71 Proben vor, deren Ergebnisse noch ausstehen; weitere 63 neue Proben sind auf dem Weg in die Einrichtung von SGS Laboratory.

Neueste Analyseergebnisse

SGS Laboratory teilte vor Kurzem die Analyseergebnisse von weiteren 146 Proben (19 Gesteinssplitter-, 67 Flusssediment- und 60 Bodenproben) mit. Die Ergebnisse der Flusssedimentproben aus 24 der 27 bisher beprobten Teileinzugsgebiete wurden mittlerweile veröffentlicht.

17 der 24 Teileinzugsgebiete, deren Ergebnisse bereits vorliegen, lieferten anomale Lithium- (Bereich 20-191 ppm) und Indikatorelementwerte. Wichtig ist, dass 4 zusammenhängende Teileinzugsgebiete hochgradig anomale Lithium- (80-191 ppm) und Indikatorelementwerte aufweisen, die bei Folgearbeiten Priorität haben sollten. Den vollständigen Satz an Analyseergebnissen finden Sie hier.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78965/SparkEnergy_240525_DEP...

Abbildung 1: Ergebnisse der Flusssedimentprobenahmen aus 24 Teileinzugsgebieten, deren Ergebnisse bereits vorliegen. Siebzehn der 24 Teileinzugsgebiete lieferten positive Ergebnisse für Lithium (80-191 ppm) und Indikatorelemente.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78965/SparkEnergy_240525_DEP...

Abbildung 2: Nahaufnahme des Abschnitts Agua Branca der Konzessionen, die die vier zusammenhängenden Teileinzugsgebiete mit Flusssedimentproben mit stark anomalen Lithiumwerten (80-191 ppm) zeigt. Diese Ergebnisse bestätigen und erweitern die potenziellen Ausmaße der anomalen Lithiumergebnisse der Gesteinssplitterproben aus dem Bereich des Ziels 5 (bis zu 457 ppm).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78965/SparkEnergy_240525_DEP...

Tabelle 1: Analyseergebnisse der Flusssedimentproben für Lithium und die zugehörigen Indikatorelemente. Die Flusssedimentproben weisen anomale Gehalte an Lithium und Indikatorelementen auf, insbesondere Cäsium, Gallium, Niob, Zinn und Rubidium.

Ziel Caladão - Neues Seltenerdmetall- (REE) und Galliumziel

Die ersten Boden- und Flusssedimentproben, die aus den Konzessionen von Spark im Bereich des Granits Caladão entnommen wurden, der an die kürzlich gemeldete REE-Gallium-Entdeckung von Axel REE angrenzt, lieferten hohe REE-Werte von bis zu 2.458ppm TREO (Flusssedimente) bzw. 3.041ppm TREO (Böden).

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Granit Caladão ein sehr höffiges Ziel für REE ist, das weiterhin nach Südwesten hin offen ist und den anhaltenden Trend entlang des Streichens des Projekts von Axel REE im Süden bestätigt.

Weitere 36 Proben, die in diesem Gebiet entnommen wurden, werden derzeit in der Einrichtung von SGS Laboratory analysiert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78965/SparkEnergy_240525_DEP...

Tabelle 2: Analyseergebnisse der Bodenproben für Seltenerdmetalle (REE) und Gallium

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78965/SparkEnergy_240525_DEP...

Abbildung 3: Das Bild zeigt die relative Position des REE- und Galliumziels Caladão von Spark in Bezug auf die Entdeckung von Axel REE. Bitte beachten Sie die Lage des höffigen Granits Caladão (rot); die Konzessionen von Spark befinden sich sowohl nördlich als auch südöstlich der Konzessionen von Axel REE (rosa).

Plan für die weitere Exploration

Die Exploration des umfangreichen 64.359 Hektar großen Konzessionsgebiets von Spark wird an drei Hauptfronten fortgesetzt:

- Fortsetzung der geologischen Kartierungen im Rahmen der ersten Erkundungsphase und Entnahme von Flusssedimentproben (61 Teileinzugsgebiete müssen noch beprobt werden).

- Anschlussarbeiten in den äußerst höffigen Zielen 1 und 5 mit laufender Interpretation der Ergebnisse, um erste Ziele für Bohrungen zu entwickeln.

- Planung umfangreicherer Programme in der Region Caladão, wie z.B. Schneckenbohrungen, um das Potenzial der höffigen REE- und Galliumzone neben dem Grundbesitz von Axel REE weiter abzugrenzen.

Das Unternehmen hat bislang die folgenden Explorationsarbeiten absolviert:

- Geologische Beobachtungen: 399

- Pegmatitvorkommen: 122

- Handwerkliche Abbaustätten: 66

- Entnommene Proben: 397

- Pegmatittrends: 13

- Beprobte Teileinzugsgebiete: 27

- Noch zu beprobende Teileinzugsgebiete: 61

- Im Labor befindliche Proben, deren Ergebnisse ausstehen: 71

- Proben, deren Ergebnisse veröffentlicht wurden: 263

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78965/SparkEnergy_240525_DEP...

Abbildung 4: Explorationsfortschritt auf dem umfangreichen Explorationskonzessionsgebiet von Spark.

Eugene Hodgson, CEO und Direktor von Spark Energy Minerals, erklärt: Wir freuen uns über die positiven Ergebnisse unseres jüngsten Probenahmeprogramms, die erneut das beträchtliche Potenzial unseres Lithiumprojekts Arapaima im brasilianischen Lithium Valley belegen. Die Entdeckung von 17 höffigen Teileinzugsgebieten mit anomalen Lithium- und Indikatorelementwerten verbessert unsere Fähigkeit, hochwertige Explorationsziele zu lokalisieren und zu priorisieren, in bedeutendem Maße. Darüber hinaus unterstreichen die beeindruckenden Seltenerdmetall- und Galliumgehalte in der Region Caladão den strategischen Wert unseres Projektgebiets und unterstreichen die Position von Spark in einer der aussichtsreichsten Mineralregionen der Welt. Im nächsten Schritt liegt unser Hauptaugenmerk darauf, die Exploration in Richtung zukünftiger Bohrungen voranzutreiben, um das volle Potenzial dieser aufregenden Ergebnisse zu erschließen.

QA/QC-Protokolle

Spark hat die vollständige Kontrollkette von der Probenahme bis zur Auslieferung an das Labor aufrechterhalten, um die Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse zu gewährleisten. Das SGS-Labor verwendete QA/QC-Protokolle für Leer-, Standard- und Doppelproben, deren Ergebnisse zusammen mit jenen der abgeschlossenen Analysen gemeldet werden.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Jonathan Victor Hill, BSc Hons, FAUSIMM, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und einem Direktor von Spark Energy Minerals Inc., geprüft und genehmigt.

1. Quelle: Lithium Potential Assessment Project in Brasilin the Eastern Pegmatite Province of Brasil: the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technical Report 19 - August 2023 DOI: 10.29396/ITCPRM.2023.19

2. Quelle: Evaluation of the Lithium Potential in Brasil - Mid - Jequitinhonha River, North -East Minas Gerais ministry of Mines and Energy, Secretary of Geology, Mines and Development, the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technical Report - 2016

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Batteriemetall- und Mineralvorkommen befasst und sich dabei insbesondere auf seine umfangreichen Beteiligungen in Brasilien konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Arapaima, das sich über 64.359 Hektar in Brasiliens berühmtem Lithium Valley erstreckt, eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region gewinnt weltweit zunehmend Anerkennung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden und positioniert Brasilien als einen entscheidenden Akteur in der globalen Energiewende.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter

sparkenergyminerals.com

E-Mail an info@sparkenergyminerals.com

Ansprechpartner: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742

