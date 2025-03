Startseite Ihr Immobilienmakler in Aachen: Mahis & Müller Immobilien GmbH Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2025-03-24 12:40. Von der Wertermittlung über die Vermarktung bis zum erfolgreichen Abschluss - die Mahis & Müller Immobilien GmbH unterstützt Kunden bei allen Immobiliengeschäften in Aachen und der Region. Das Familienunternehmen unter der Leitung von Geschäftsführer Thomas Müller zeichnet sich durch jahrelange Erfahrung und fundierte Marktkenntnis aus. "Unsere Kunden profitieren von einer Rundum-Betreuung, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist", erklärt Geschäftsführer Thomas Müller. Das Leistungsspektrum des Immobilienmaklers umfasst dabei den Verkauf und die Vermietung von Wohnungen, Häusern, Mehrfamilienhäusern und Grundstücken. Ein besonderer Fokus liegt auf der professionellen Wertermittlung: "Ein realistischer Marktwert ist die Basis für jeden erfolgreichen Immobilienverkauf", betont der Diplom-Kaufmann. Die Expertise des Teams erstreckt sich über verschiedene Spezialbereiche. Bei Mehrfamilienhäusern beraten die Makler etwa, ob ein Globalverkauf oder die Aufteilung in Eigentumswohnungen sinnvoller ist. Beim Wohnungsverkauf kennen sie die rechtlichen Besonderheiten, etwa wenn bestehende Mietverhältnisse zu berücksichtigen sind. Auch Erben unterstützt das Team mit einer schnellen Wertermittlung und Beratung zu den verschiedenen Optionen wie Eigennutzung, Vermietung oder Verkauf. "Durch unsere langjährige Erfahrung und unser breites Netzwerk finden wir für jede Immobilie die passenden Interessenten", so Thomas Müller. Die Makler entwickeln für jedes Objekt eine maßgeschneiderte Vermarktungsstrategie und übernehmen die gesamte Abwicklung - von der Erstellung hochwertiger Exposés bis zur finalen Übergabe. Dabei profitieren Kunden von einer umfangreichen Interessentendatenbank, die sowohl Selbstnutzer als auch Kapitalanleger umfasst. Eigentümer und Interessenten, die die Dienste der Mahis & Müller Immobilien GmbH in Anspruch nehmen möchten, erreichen das Team montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0241 - 475 854 65. Weitere Informationen zu Immobilienpreise in Aachen, Immobilienmakler Aachen und Immobilien in Aachen finden Interessenten auch online unter https://www.mahis-mueller-immobilien.de/. Mahis & Müller Immobilien GmbH

