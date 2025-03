Startseite George M. Yordanov wird ins Board of Directors von Argyle Resources berufen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-24 12:09. Calgary - 24. März 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) möchte einen Wechsel im Board mit sofortiger Wirkung bekannt geben: George Yordanov, P. Geo., QP., MSc., tritt im Board of Directors an die Stelle von Amanpreet Gill. Das Unternehmen möchte sich bei Herrn Gill für seine Dienste bedanken und schätzt seine Bereitschaft, aus dem Board auszuscheiden, um Raum für weitere technische Expertise zu schaffen und dadurch das Unternehmen bei der Durchführung seiner Explorationsprogramme zu unterstützen. George Yordanov verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Management, Technik und Erkundung in der kanadischen und internationalen Explorationsbranche. Herr Yordanov ist Fachgeologe (Professional Geologist) und unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101. Er verfügt über einen Master of Science in Wirtschaftsgeologie mit Spezialisierung auf Strukturgeologie und über umfangreiche Erfahrung mit Projekten im frühen Explorationsstadium. Seine Erfahrung umfasst Beiträge zu mehreren Entdeckungen im Anfangsstadium für Osisko Mining (Marktkapitalisierung: 1,23 Milliarden $), Sumitomo Metal (Marktkapitalisierung: 9,6 Milliarden $), Dundee Precious Metals (Marktkapitalisierung: 3,25 Milliarden $) und zahlreiche weitere Junior-Explorationsunternehmen. Herr Yordanov hat umfassende Kenntnisse über die Exploration von Gold, Industriemetallen, Lithium und anderen Rohstoffen, wie unter anderem Siliciumdioxid, entwickelt. Außerdem war Herr Yordanov als Chief Geologist of Materials Testing, Engineering & Quality Assessment für Englobe Corp. tätig, wo er die Aufsicht über industrielle Werkstoffe für den Tiefbau innehatte und für die Zertifizierung eines bedeutenden Teils der Steinbrüche der Provinz Québec verantwortlich war. Mit George in unserem Board schaffen wir Synergien und Effizienzgewinne für Argyle, erklärte Jeff Stevens, CEO von Argyle Resources. George bringt einen immensen Nutzen in das Board von Argyle ein und wird auch weiterhin in seiner Rolle als qualifizierter Sachverständiger tätig sein. Über Argyle Resources Corp. Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorationsunternehmen, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Zusätzlich zum Projekt Saint Gabriel hält das Unternehmen derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Québec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird - eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta. FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS Jeffrey Stevens

Webseite: www.argyleresourcescorp.com

