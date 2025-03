Startseite Seelenliebe Pressetext verfasst von SmartNett am Mo, 2025-03-24 11:47. „Seelenliebe“ – Jo Leuchtenbergs neues Buch entführt in eine zeitlose Liebesgeschichte zwischen Romantik und Science-Fiction. Der Münchner Autor Jo Leuchtenberg, bekannt für seine handwerkliche Meisterschaft im Schreinerhandwerk, beweist mit seinem neuen Buch „Seelenliebe“ erneut sein kreatives Talent – diesmal in der Welt der Literatur. Das Werk, das im Smart & Nett Verlag erscheint, ist eine berührende Liebesgeschichte, die Leserinnen und Leser in eine Welt voller Romantik, Tiefe und zeitloser Emotionen entführt. Die Protagonisten Leo und Milla lernen sich behutsam kennen und lieben. Ihre Beziehung entwickelt sich langsam und authentisch, geprägt von ihrer Reife und ihren Lebenserfahrungen. Sie finden zueinander, ohne Manipulation oder Spielchen – eine Liebe, wie man sie sich wünscht. Doch ist dies nur ein Idealbild, ein Wunschtraum? Jo Leuchtenberg spannt in „Seelenliebe“ einen faszinierenden Bogen vom märchenhaften „Es war einmal …“ bis hin zu einer intergalaktischen Beziehung in ferner Zukunft, die Science-Fiction-Elemente gekonnt mit romantischer Erzählkunst verbindet. Ein kleiner mythologischer Exkurs verrät dabei das Geheimnis, wie aus dem Ideal der Liebe eine ganz persönliche romantische Wirklichkeit werden kann. Leuchtenbergs Erzählstil ist dabei so vielschichtig wie seine handgefertigten Möbelunikate – exquisit, detailverliebt und voller Herz. Jo Leuchtenberg, entdeckte seine Liebe zum Schreiben als weitere Berufung, mit der er Ideen und Kreativität zum Leben erweckt. Mit „Seelenliebe“ gelingt ihm ein Werk, das nicht nur Romantik-Fans begeistern wird, sondern auch alle, die an die zeitlose Kraft der Liebe glauben. Das E-Book „Seelenliebe“ ist ab sofort im Smart & Nett Verlag erhältlich und verspricht eine literarische Reise, die die Grenzen von Zeit und Raum überschreitet. „Seelenliebe“ Jo Leuchtenberg

E-Book ISBN 978-3-946406-49-5

Erschienen am 18.3.2025 Bücher, E-Books, Hörbücher verschiedener Genres bietet der Smart & Nett Verlag. Diese Medien profitieren von Synergien mit dem Label Smart & Nett Entertainment und Smart & Nett Künstleragentur. Literatur, Musik und Bühne verschmelzen zu kreativen neuen Formen und attraktiver Unterhaltung. Anhang Größe seelenliebe_cover_by smart & nett.jpg 14.66 KB Über SmartNett Komplettes Benutzerprofil betrachten