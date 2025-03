Startseite Alfa Laval erweitert sein Portfolio an hygienischen Ventilen für mehr Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit Pressetext verfasst von INS am Mo, 2025-03-24 10:35. Alfa Laval erweitert sein Portfolio an hygienischen ventilen durch die Einführung des Unique SSV Druckhalteventils und der Leckage-Scheibenventile sowie neuer kleinerer Nennweiten bei Unique Mixproof CIP- und Unique Mixproof Prozessventilen. Mit der Erweiterung der Produktpalette bekräftigt Alfa Laval sein Engagement für die Bereitstellung zuverlässiger, leistungsstarker Lösungen, die eine sichere Verarbeitung gewährleisten und die Produktintegrität und die Verbraucher schützen, während sie gleichzeitig den sich weiterentwickelnden Anforderungen der hygienischen Branchen gerecht werden. „Indem wir die Produkt- und Anlagensicherheit in Kombination mit Effizienz und Zuverlässigkeit in den Vordergrund stellen, unterstützen wir weiterhin Produzenten in der Milchwirtschaft, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Haushalts- und Körperpflegeindustrie“, sagt Paw Kramer, Portfolio Manager Valves and Automation bei Alfa Laval. „Diese Ergänzungen bieten den Herstellern eine größere Flexibilität bei der Anpassung von Ventillösungen an ihren Produktionsanlagen.“ Vermeidung von Überdruck mithilfe des Alfa Laval Unique SSV Druckhalteventils Produktionsanlagen im höheren Druckbereich, insbesondere solche mit Verdrängerpumpen, werden durch das Unique SSV Druckhalteventil vor Überdruck geschützt. In Verbindung mit der Alfa Laval ThinkTop® Technologie für die Ventilüberwachung und -steuerung gewährleistet es Prozesseffizienz, Produktivität und vor allem Sicherheit. Die Sollwerte für das Druckniveau lassen sich vor Ort leicht an veränderte Bedingungen anpassen. Dieses modulare Ventil basiert auf der bewährten SSV Plattform und hat die gleichen Ersatzteile wie andere Unique SSV Ventile, was die Wartung vereinfacht und die Servicekosten senkt. Das Ventil ist unabhängig von der Druckeinstellung vollständig CIP-fähig und gewährleistet zuverlässige Hygiene und Leistung bei gleichzeitiger Minimierung der Ausfallzeiten. Die Sicherheit erhöhen mit dem Alfa Laval Leckage-Scheibenventil Produktsicherheit und Effizienz sind die Hauptmerkmale des Leckage-Scheibenventils von Alfa Laval. In Verbindung mit einem Alfa Laval ThinkTop zur Ventilüberwachung und

-steuerung wird die Zuverlässigkeit durch die Echtzeitüberwachung und -steuerung des Ventils erhöht. Die integrierte Leckageerkennung ermöglicht eine schnelle Reaktion auf potenzielle Probleme und erhöht somit die Produktionssicherheit. Eine einzige Dichtung, eine einzige Scheibe und ein einziger Stellantrieb machen das Ventil kompakt und reduzieren somit gleichzeitig die Installations-, Betriebs- und Wartungskosten. Das vollständig CIP-fähige Ventil garantiert eine hohe Betriebszeit und sorgt somit für eine hygienische, zuverlässige und sichere Produktion. Ein breiteres Angebot an Doppelsitzventilen Alfa Laval erweitert außerdem bei den Unique Mixproof CIP- und Mixproof Prozessventilen die Verfügbarkeit um zwei weitere Nennweiten in DN25 (1“) und DN40 (1,5“). Diese kleineren vermischungssicheren Doppelsitzventile bieten ebenso wie die bestehende Mixproof-Ventilbaureihe eine hohe Reinigungsfähigkeit, Druckbeständigkeit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene hygienische Produktionsanlagen. Mit diesen neuen Größen können nicht nur bestehende Anlagen sinnvoll ergänzt, sondern neue Anforderungen im Bereich von CIP- und Produktionsanlagen optimal erfüllt werden. Erfüllung der Branchenanforderungen mit einem erweiterten Portfolio Indem Alfa Laval das Ventilportfolio erweitert, zeigt das Technologie-Unternehmen sein Engagement innerhalb sich weiterentwickelnder Anforderungen von Branchen, in denen Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen. Mit dem Unique SSV Druckhalteventil, dem Leckage-Scheibenventil und den kleineren Nennweiten bei den Unique Mixproof CIP- und Prozessventilen bietet Alfa Laval weiterhin praktische, hochwertige Ventile an, um das Spektrum von optimierten Prozessanlagen zu erweitern. Über Alfa Laval Die Fähigkeit, das Beste aus dem zu machen, was wir haben, ist wichtiger denn je. Gemeinsam mit unseren Kunden innovieren wir die Branchen, von denen die Gesellschaft abhängt, und begünstigen eine nachhaltige positive Wirkung. Wir wollen Milliarden von Menschen dabei helfen, die Energie, die Lebensmittel und das saubere Wasser zu bekommen, die sie brauchen. Und gleichzeitig dekarbonisieren wir die Schiffsflotte, die das Rückgrat des globalen Handels darstellt. Wir sind Wegbereiter für Technologien und Lösungen, mit denen unsere Kunden das wahre Potenzial ihrer Ressourcen ausschöpfen können. In dem Maße, wie die Geschäfte unserer Kunden wachsen, rückt das Ziel einer wirklich nachhaltigen Welt näher. Das Unternehmen engagiert sich für Prozessoptimierung, verantwortungsvolles Wachstum und den Fortschritt, um Kunden bei der Erreichung ihrer Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Unser globales Leitbild lautet: „Together, we are pioneering positive impact.” Alfa Laval wurde vor 140 Jahren gegründet, hat Kunden in rund 100 Ländern, beschäftigt mehr als 21.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2023 einen Jahresumsatz von 63,6 Milliarden SEK (5,5 Milliarden EUR).?Das Unternehmen ist an der Nasdaq Stockholm notiert. www.alfalaval.com Kontakt Paw Kramer

Portfolio Manager, Valves and Automation, Alfa Laval

E-mail: paw.kramer@alfalaval.com Über INS Komplettes Benutzerprofil betrachten