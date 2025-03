Startseite Bildagentur präsentiert Kollektion zur Geschichte des Buchdesigns anlässlich der Leipziger Buchmesse Pressetext verfasst von QuaggaMedia am Mo, 2025-03-24 09:29. Berlin, 24. März 2025 – Unter dem Titel "Zeitreise in die Kunst des Buchdesigns" präsentiert die Berliner Bildagentur Quagga Illustrations eine virtuelle Ausstellung, pünktlich zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse am 27. März 2025. Die Kollektion umfasst seltene und eindrucksvolle historische Illustrationen zur Entwicklung der Buchgestaltung über die Jahrhunderte hinweg. Die Ausstellung ist ab sofort auf der Unternehmenswebseite verfügbar.

Die sorgfältig kuratierte Sammlung zeigt beeindruckende Beispiele aus fünf Jahrhunderten Buchgestaltung – von den handkolorierten Initialen mittelalterlicher Pergamentbände bis zu den avantgardistischen Entwürfen des frühen 20. Jahrhunderts. Jedes Exponat ist ein kleines Meisterwerk des Designs. Besondere Highlights sind die Jugendstil-Einbände der Jahrhundertwende sowie die expressionistischen Umschlaggestaltungen der 1920er Jahre.

"Diese Buchcover sind nicht nur kunsthistorisch wertvoll, sondern bieten auch heute noch Inspiration für zeitgenössisches Design", erklärt Isabel Meraner, Pressesprecherin von Quagga Illustrations. "Mit unserer Kollektion möchten wir die Erinnerung an dieses kulturelle Erbe bewahren und gleichzeitig kreative Impulse für die moderne Buchgestaltung vermitteln."

Verfügbarkeit und Nutzung

Interessierte können die virtuelle Ausstellung "Zeitreise in die Kunst des Buchdesigns" ab sofort kostenlos unter https://www.quagga-illustrations.de/kollektionen/zeitreise-in-die-kunst-des-buchdesigns/ besuchen.

Die Bilder der Agentur können für redaktionelle und kommerzielle Zwecke lizensiert werden. Während der Messetage bietet Quagga Illustrations einen exklusiven Rabatt von 20 % auf alle Bildlizenzen der Buchdesign-Kollektion.

Bildmaterial für die Presseberichterstattung zur Ausstellung wird kostenlos bereitgestellt.



Pressekontakt:

Isabel Meranerpresse@quagga-illustrations.de

QUAGGA Media UG (haftungsbeschränkt)Sommerfieldring. 2714109 Berlin