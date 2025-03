Die hohe Kunst des Klavierspiels - Chopins Zauber in der zeitgenössischen Musik

Chopins Zauber in der zeitgenössischen Musik

PRESSEMITTEILUNG

Die Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald lädt zum Klavierabend am 30.04.2025 im Schloss Reinbek ein.

Hamburg/Wohltorf:

Die Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald e.V. veranstaltet in Hamburg und im Raum Sachsenwald seit über 12 Jahren mit großem Erfolg vielfältige Konzerte und Musiktheater-Aufführungen für Menschen aller Altersgruppen mit herausragenden MusikerInnen.

Am Mittwoch, d. 30. April 2025 um 19:30 Uhr begegnen sich im Schloss Reinbek der hochtalentierte und noch sehr junge Martin Walenda aus Hamburg sowie Marcella Crudeli, die weltberühmte italienische Grand Dame der Klavierwelt aus Rom, zu einem gemeinsamen Klavierabend unter Motto "Chopins Zauber in der zeitgenössischen Musik". Gespielt werden Werke von F. Chopin, A. Talmelli und S. Calligaris. Freuen Sie sich auf ein spannendes und unterhaltsames Konzert mit zwei bewundernswerten KünstlerInnen.

PROGRAMM von Marcella Crudeli

F. Chopin: Variazioni Brillanti Op. 12

Ballade f-Moll Op. 52

A. Talmelli: Cinque Bagatelle

A Marcella

(Erstaufführung in Hamburg)

S. Calligaris: Preludio, Sarabanda e Finale

(Marcella Crudeli gewidmet)

(Erstaufführung in Hamburg)

F. Chopin: Andante Spianato e Grande Polacca Brillante Op. 22

Scherzo b-Moll Op. 31 Nr. 2

Mehr Informationen (YouTube) über die KünstlerInnen hier:

Martin Walenda

Marcella Crudeli

KARTENBESTELLUNG und -KAUF FÜR DEN 30.04.2025

Eintritt: 30 € für Erwachsene | 10 € für Jugendliche und Studierende | 5 € Ermäßigung für Mitglieder der Chopin-Gesellschaft

Vorverkauf per Mail über karten@chopin-hamburg.de oder online über EVENTBRITE.DE

Restkarten an der Abendkasse

VITA VON MARCELLA CRUDELI

Sie wird von internationalen Kritikern als eine der bedeutendsten Vertreterinnen der italienischen Konzertmusik angesehen. Sie wurde an den großen Schulen von B. Seidlhofer, A. Cortot und C. Zecchi ausgebildet und schloss ihr Studium am Konservatorium "G. Verdi" in Mailand sowie an den Akademien in Salzburg und Wien mit Bestnoten, Auszeichnungen und besonderen Erwähnungen ab. Außerdem schloss sie 1970 ihr Studium im Operngesang am "G. Paisiello" in Tarent ab.

Seit Jahren verfolgt sie eine intensive und erfolgreiche Pianokarriere, die sich in mehr als dreitausend Konzerten in über achtzig Ländern manifestiert hat, sowohl als Solistin als auch als Mitglied bedeutender Kammermusikgruppen, im Auftrag der wichtigsten Konzertorganisationen (Piccola Scala in Mailand, Wigmore Hall in London, Salle Gaveau in Paris, Teatro Real in Madrid, Chapelle du Bon Pasteur in Montreal, Accademia di S. Cecilia, Teatro Petruzzelli in Bari, Bellini in Catania und Colon in Buenos Aires, Philharmonie von St. Petersburg und Enescu in Bukarest, Sinfonieorchester von Kapstadt und viele andere) und Radio und Fernsehen und mit den renommiertesten Orchestern (Accademia S. Cecilia in Rom, Maggio Musicale Fiorentino, RAI in Turin, Scarlatti in Neapel, Radio-Television Francaise, Kammerorchester in Hamburg, RIAS in Berlin, Teatro Verdi in Triest, Symphony of Tel Aviv, Teatro Comunale in Genua, S. Carlo in Neapel, Sizilianisches Symphonieorchester, Taipei Metropolitan Symphony Orchestra, Bacau Philharmonic Orchestra, Istanbul und Brisbane Symphony Orchestras und viele andere); sie ist unter der Leitung berühmter Dirigenten aufgetreten. Von 1988 bis 2004 war sie als ehemalige Hauptklavierlehrerin am Konservatorium S. Cecilia in Rom tätig. Sie leitete das Konservatorium L. D'Annunzio in Pescara und hielt Seminare und Fortbildungskurse in Paris an der École Normale de Musique A. Cortot und anschließend an der Schola Cantorum ab. Als Bestätigung ihrer weltweit erreichten Position wurde sie mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Sagittario d'Oro, dem Adelaide Ristori, dem Cimento d'Oro dell'Arte e della Cultura, dem Palestrina, dem Europa, dem Progetto Donna, dem Francavilla, dem Minerva, dem Cimarosa, dem Oscar Capitolino, dem Sorrento Classica und für ihre herausragenden künstlerischen und humanitären Verdienste erhielt sie außerdem den Lions d'Oro Award und die Paul Harris drei Rubine von Rotary International sowie den Una vita per lo manuale per lo manuale, der ihr von der DISMA an der Bocconi-Universität in Mailand verliehen wurde. 1993 wurde sie zur emeritierten Professorin am Sakuyo College in Tsuyama, Japan, ernannt. Sie ist Gründerin und Präsidentin von E.P.T.A. Italien (Italienischer Verband der Klavierlehrer), dessen europäische Präsidentin sie in den Jahren 1995-96, 2003-04 und 2022-23 war, und ist Gründerin und künstlerische Leiterin der Marcella-Crudeli-Stiftung (ehemals "Fryderyk-Chopin"-Vereinigung), die Konzerte, internationale Weiterbildungskurse, die Marcella-Crudeli-Kultursalons und den "Roma" Internationalen Klavierwettbewerb organisiert, der unter anderem unter der Schirmherrschaft der italienischen UNESCO-Kommission steht und zu dessen 25. Jubiläum ihr vom Präsidenten der Republik eine besondere Medaille verliehen wurde.

Der Präsident der Republik verlieh ihr 1999 die Auszeichnung "Ritterin des Verdienstordens der Italienischen Republik", 2003 die Goldmedaille und das Diplom erster Klasse, die Verdiensten für Schule, Kultur und Kunst vorbehalten sind, und 2007 die Auszeichnung "Kommandeurin der Republik". Im Jahr 2020 wurde ihr die Auszeichnung "Großoffizierin des Verdienstordens der Italienischen Republik" verliehen.

Vom Souveränen Malteserorden erhielt sie das Verdienstkreuz mit Krone von Melitens (2014).

Im Jahr 2021 wurde sie in den Vorstand der IFCS (International Federation of Chopin Societies) aufgenommen.

Im Mai 2024 erhielt sie vom Rotary Club Roma Tevere den Musikpreis "Cataldo Bancheri" für ihre Karriere.

VITA VON MARTIN WALENDA

_Meine musikalische Reise_

Liebe Musikfreunde,

mein Name ist Martin Walenda, ich bin 12 Jahre alt und besuche die sechste Klasse des Gymnasiums Oberalster in Hamburg. Unter allen Schulfächern ist die Musik meine größte Leidenschaft. Meine musikalische Reise begann im Jahr 2022, als ich mit neun Jahren unter der Anleitung des renommierten Münchner Pianisten Franz Tischer die Welt des Klaviers für mich entdeckte - zunächst durch Online-Unterricht, geprägt von den Herausforderungen der globalen Pandemie.

Seit Januar 2023 habe ich die wertvolle Gelegenheit, bei KAWAI Europe persönlich von der talentierten Pianistin Sejung Choi unterrichtet zu werden. Ab Januar 2025 setze ich meinen Klavierunterricht bei Prof. Hubert Rutkowski fort.

Das Klavierspiel bereitet mir große Freude, und ich empfinde große Erfüllung darin, mein Können vor Publikum auf die Bühne oder in Wettbewerben zu zeigen. Jede dieser Erfahrungen trägt dazu bei, dass ich mich stetig weiterentwickle und dazulerne. Besonders inspiriert mich der Komponist Frédéric Chopin - seine Musik eröffnet mir die Möglichkeit, eine tiefgehende Palette an Emotionen auszudrücken und zu erleben.

Besondere Erfolge:

• Erster Preis beim deutschen Landeswettbewerb Jugend musiziert (März 2023)

• Erster Preis beim Trübger-Klassik-Preis Junior in Hamburg (April 2023)

• Erster Preis beim Hamburger Instrumentalwettbewerb (November 2023)

• Auszeichnung des Hamburger Schulsenators für herausragende musikalische Leistungen (2023)

• Zweiter Preis beim London International Chopin Competition (Januar 2024 & 2025), mit einem Gewinnerkonzert im Mai 2024

• Silberpreis beim International Vienna Piano Competition (2024), mit einem Gewinnerkonzert im DAS MUTH in Wien

Ich hoffe von Herzen, dass meine Musik Sie berührt und dass Sie Freude daran haben, Teil meiner musikalischen Reise zu sein.

Herzliche Grüße,

Martin

Pressekontakt:

Rolf Nerlich

Kirchberg 8, 21521 Wohltorf

Mail: nerlich@chopin-hamburg.de

Fon: +49 1573 3718515

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald e.V.

Herr Rolf Nerlich

Kirchberg 8

21521 Wohltorf

Deutschland

fon ..: +49 1573 3718515

web ..: https://www.chopin-hamburg.de

email : nerlich@chopin-hamburg.de

Die Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald e.V. mit ihren über 120 Mitgliedern hat sich u. a. die Aufgabe gestellt, das Werk Chopins sowie das seiner musikalischen und geistigen Vorbilder, Zeitgenossen und Erben in breiteste Kreise zu tragen, indem der Verein Konzerte höchster Qualität ausrichtet in dem Bemühen, Chopin als außergewöhnlichen Pianisten und Komponisten mit bis dahin nicht gehörter Klangsprache zu erfassen, ihn in authentischen Klangwelten zu erleben und ihn vor dem kulturhistorischen und politischen Hintergrund seiner Zeit darzustellen und zu begreifen. Der Verein initiiert neue Konzertformate zur Musikvermittlung, um gerade jungen Menschen neue musikalische Erfahrungen zu ermöglichen.

Der Verein ist Ausrichter des Chopin Festival Hamburg (www.chopin-festival.de). Er unterstützt junge Künstler:innen auf ihrem Weg zu einer internationalen Kariere.

Er hat zusammen mit seinen Partnern in einer Zeit, in der kaum öffentliche Konzerte gespielt werden konnten, den Musikern dennoch alternative Auftrittsmöglichkeiten verschafft und damit trotz Konzertabsagen auch den Kontakt zu Mitgliedern und Freunden nicht verloren, sondern weiterhin Musik auf hohem Niveau LIVE gespielt und zu aller Freude öffentlich anbieten können.

Viele Konzerte sind als Video-Aufzeichnungen kostenlos zu sehen unter https://www.youtube.com/@chopin-gesellschafthamburg663/streams. Zuletzt wurden die auch international viel beachteten und gelobten Chopin-Festival-Aufführungen "Frédéric und Friederike" (Uraufführung eines szenischen Konzerts) sowie der Klavierabend "Klassik trifft Romantik" mit Jan Jiracek von Arnim auf dem YouTube-Kanal der Chopin-Gesellschaft veröffentlicht.

Wir hoffen, viele Menschen zu erreichen und freuen uns über eine rege Teilnahme und nachhaltige Unterstützung unserer Veranstaltungen.

Wir finanzieren unsere Projekte u. a. durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Sponsorengelder z. B. von KAWAI Europe und ORLEN Deutschland. Bei jedem Projekt handelt es sich um einen zulässigen Zweckbetrieb und nicht um einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nach der AO. Alle Spenden und sonstigen Einnahmen dienen ausschließlich den in der Satzung festgeschriebenen Zwecken.

Pressekontakt:

Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald e.V.

Herr Rolf Nerlich

Kirchberg 8

21521 Wohltorf

fon ..: +49 1573 3718515

email : nerlich@chopin-hamburg.de