Startseite Bucher + Suter, Helvetia und Ruedi Noser auf dem Swiss Customer Relations Forum Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-24 08:23. Bucher + Suter präsentiert Omnichannel-Gesamtlösungen - mit KI als Effizienzturbo. Helvetia erläutert Erfolge seiner Servicecenter-Modernisierung und Ruedi Noser diskutiert zu Digital Trust. Das Swiss Customer Relations Forum bringt am 2. April 2025 im Kongresshaus Zürich führende Köpfe aus Kommunikation, Marketing, Service und Vertrieb zusammen. Und der erfahrene Servicecenter-Partner Bucher + Suter ist gross dabei, mit: * Ehrlicher, fachlicher Beratung zu allem, wo im Servicecenter und der Kundenkommunikation der Schuh drückt

* Einem Praxis-Vortrag des Kunden Helvetia, wie sie mit dem Webex Contact Center von Cisco und den Services von Bucher + Suter den Wechsel von einem On-Premises-Servicecenter hin zu einer cloudbasierten Serviceorganisation erfolgreich beschritten haben. Mit vielen Erfolgen: deutlichen Kosteneinsparungen, Omnikanalfähigkeit, grösserer Datentransparenz, vereinfachter Prozessoptimierung und einer hohen Flexibilität.

* Einer Podiumsdiskussion mit Ruedi Noser zum Thema Digital Trust. Ruedi Noser ist Inhaber der Noser Group (zu der Bucher + Suter gehört). Servicecenter-Verantwortliche erhalten von Bucher + Suter vor Ort am Cisco Stand: * Beratung speziell für regulierte Unternehmen wie Versicherungen, Krankenkassen etc. zu Themen wie Private Cloud/Public Cloud.

* Demos und Best-Practises zu den aktuellen Lösungen von Cisco, Webex Contact Center, Salesforce und Cognigy.

* Demos und Best-Practises von b+s Elevate von Bucher + Suter: Eine komplette Cloud-Contact-Center-Lösung, die für Salesforce entwickelt wurde, von Webex Contact Center unterstützt wird und nahtlos in Salesforce Service Cloud Voice integriert ist.

* Beratung, Strategien, Lösungen und Best-Practises zu Voicebots - als Teil des CRMs (Salesforce Agentforce), des Contact Centers (Cisco/Webex) oder als Einzellösung (z.B. Cognigy). Bucher + Suter bietet nicht nur die freie Wahl, sondern erklärt die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze und Hersteller. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bucher + Suter

Herr Bruno Grünig

Stubenwald-Allee 19

Bensheim 64625

Deutschland fon ..: +49 6251 8622 500

web ..: https://cloud.bucher-suter.com/eu/

email : Bruno.Gruenig@bucher-suter.com Über Bucher + Suter Wir sind Bucher + Suter, Ihr erfahrener Contact-Center-Partner auf Augenhöhe mit Standorten in der Schweiz und Deutschland. Seit über 25 Jahren sichern wir den Serviceerfolg und steigern die Kundenzufriedenheit für unsere Kunden. Wir beraten, supporten und verbinden bewährte Contact-Center-Technologie, marktführende KI-Innovationen und CRM-/Backendsysteme zu passgenauen, teilautomatisierten Omnichannel-Gesamtlösungen. Unsere 120+ Contact-Center-Spezialisten vereinen Erfahrung aus Hunderten Projekten. Wir bieten tiefe Expertise für Cisco und Salesforce, für KI und Voice-Automation und für die besonderen Anforderungen regulierter Unternehmen (Private Cloud/Public Cloud). Zu unseren Kunden zählen viele große Unternehmen, Versicherungen, Krankenkassen und Versorger, z.B. AOK, Siemens SBK, Schweizerische Post, COOP, Helvetia, Helsana, Groupe Mutuel und die Elektrizitätswerke Zürich. mehr zu uns: https://www.bucher-suter.com/de Pressekontakt: Bond Business-Kommunikation

Herr Marcus Bond

Müritzstr. 16

10318 Berlin fon ..: 01776252663

email : kontakt@bond-pr.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten