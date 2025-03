Kanarenkreuzfahrten – grüne Inseln und Vulkanlandschaften besuchen

Eine Kreuzfahrt bietet die perfekte Kombination aus Erholung, Abenteuer und kulturellem Erlebnis. Die Kanarischen Inseln gehören zu den attraktivsten Kreuzfahrtzielen. Das milde Klima, die abwechslungsreiche Landschaft und die faszinierenden Städte machen sie zu einem idealen Reiseziel. So verbindet eine Kreuzfahrt auf den Kanaren spektakuläre Naturlandschaften mit erholsamen Tagen auf See und spannenden Landausflügen. Auf kreuzfahrten-reisebuero.de, einem spezialisierten Reiseportal, stehen viele Kanaren Kreuzfahrten zur Auswahl, die sich bequem vergleichen lassen. Die achttägige Kanaren-Kreuzfahrt „Costa Fortuna - 8 Tage Kanaren ab Las Palmas“ startet in Las Palmas auf Gran Canaria. Nach der abendlichen Abfahrt erwartet die Gäste eine eindrucksvolle Route durch einige der schönsten Häfen der Region.

Die Route der Kanarenkreuzfahrt – Ein Highlight nach dem anderen

Die erste Etappe der Kanarenkreuzfahrt führt nach Santa Cruz de La Palma, einer Stadt mit beeindruckendem historischen Erbe und üppiger Natur. Die malerischen Straßen mit ihren traditionellen Balkonen laden zu einem Spaziergang ein. Sehenswürdigkeiten wie die Plaza España und die Kirche El Salvador bieten faszinierende Einblicke in die Vergangenheit der Insel. Auch der Nationalpark Caldera de Taburiente lockt mit spektakulären Wanderwegen durch eine beeindruckende Vulkanlandschaft. Nächste Station der Kanarenkreuzfahrt ist Funchal auf Madeira, bekannt für seine spektakulären Gärten und beeindruckenden Landschaften. Besucher können den tropischen Garten Monte Palace bewundern oder mit einem traditionellen Korbschlitten durch die engen Gassen fahren. Ein Besuch auf dem Mercado dos Lavradores zeigt die kulinarische Vielfalt der Insel. Teneriffa ist das nächste Ziel der Kanarenkreuzfahrt. Die Hauptstadt Santa Cruz beeindruckt mit einer Mischung aus historischen Gebäuden und modernen Einkaufsstraßen. Das markante Auditorium von Teneriffa ist ebenso sehenswert wie der nahe gelegene Teide-Nationalpark. Der Pico del Teide bietet einen atemberaubenden Blick über die Insel. Arrecife auf Lanzarote begeistert mit einzigartigen Vulkanformationen. Der Nationalpark Timanfaya ist ein absolutes Highlight der Insel und fasziniert mit bizarren Lavafeldern und geothermischen Phänomenen. Die von César Manrique geschaffenen Jameos del Agua, die Natur und Architektur harmonisch miteinander verbinden, sind ein weiteres beeindruckendes Ausflugsziel. Die Kanarenkreuzfahrt führt weiter nach Agadir in Marokko. Die Stadt bietet lange Sandstrände und ein angenehmes Klima. Ein Bummel durch die Medina gibt Einblicke in die marokkanische Kultur, während die Kasbah von Agadir mit einem spektakulären Blick über die Stadt lockt. Auf den lebhaften Märkten werden regionale Spezialitäten und Kunsthandwerk angeboten. Nach spannenden Landausflügen bietet ein Tag auf See die Möglichkeit, alle Annehmlichkeiten der Costa Fortuna in vollen Zügen zu genießen. Am letzten Tag der Kanarenkreuzfahrt kehrt das Schiff nach Las Palmas zurück.

Kanaren Kreuzfahrten mit Entspannung, Unterhaltung und Komfort auf hoher See

Costa Kreuzfahrten ist bekannt für sein vielfältiges Angebot an Bord. Die Costa Fortuna, ein Schiff mit modernem Design und umfangreicher Ausstattung, verspricht eine gelungene Kombination aus Luxus, Unterhaltung und kulinarischer Vielfalt. Großzügige Kabinen, exquisite Restaurants, Sport- und Wellnessangebote sowie ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm sorgen für ein unvergessliches Reiseerlebnis während der Kanaren-Kreuzfahrt. An Bord genießen die Passagiere eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Ob spektakuläre Theatershows, Live-Musik oder sportliche Aktivitäten - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Der großzügige Spa- und Wellnessbereich bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung, während Sportbegeisterte ein umfangreiches Fitnessangebot nutzen können. Kulinarisch überzeugt das Schiff mit einer vielfältigen Auswahl an internationalen Spezialitäten, vom Buffet bis zum gehobenen à la carte Restaurant. So erleben die Passagiere während der Kanaren-Kreuzfahrt zahlreiche Annehmlichkeiten, die den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis machen. Das All-Inclusive-Konzept mit Vollpension, einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm und der Nutzung der Sport- und Wellnessbereiche ermöglicht eine unbeschwerte Kanarenkreuzfahrt. Für Familien gibt es spezielle Angebote, die auch den jüngsten Gästen ein spannendes Kreuzfahrterlebnis bieten.

