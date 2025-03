Startseite Mit Herz und Hand – Die VINCI-Stiftung feiert 15 Jahre gesellschaftliches Engagement Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Fr, 2025-03-21 17:38. - 265 geförderte soziale Projekte

- Patenschaft durch eigene Mitarbeitende entscheidender Faktor

- Soziales Engagement ist Herzensangelegenheit 15 Jahre gelebte Solidarität: Die VINCI-Stiftung für gesellschaftliche Verantwortung feiert ihr Jubiläum und zieht eine beeindruckende Bilanz. Seit ihrer Gründung 2010 hat die Stiftung 265 Projekte in Deutschland und Österreich finanziell mit bislang 3,7 Millionen Euro gefördert und 349 Mitarbeitende des VINCI-Konzerns als Patinnen und Paten aktiv eingebunden. Mitarbeitende als Herz der Stiftung

Besonders prägend für die Stiftungsarbeit sind die Patenschaften: Seit nunmehr 15 Jahren können die Mitarbeitenden der VINCI-Gruppe eigene Projekte einreichen und sich als Patinnen und Paten bewerben. Sie begleiten dann die sozialen Organisationen und bringen sich ehrenamtlich mit ihren persönlichen Fähigkeiten ein. Dieses Engagement ist ein entscheidender Faktor für den nachhaltigen Erfolg der Initiativen und unterscheidet sich in einer ganz besonderen Art von der sonst üblichen bloßen Scheckübergabe. Wie sehr es sich lohnt, ehrenamtlich tätig zu sein, geben die Patinnen und Paten immer wieder als Feedback zurück: „Die Freude, das Lächeln, die leuchtenden Augen, die man dann sieht – das ist ein Dank, den kann man nicht bezahlen“, so etwa Kerstin Fischer, Assistentin der Geschäftsleitung VINCI Facilities Solutions. Bisher konnten 265 Projekte in ganz Deutschland und Österreich gefördert werden. Neben Einzelaktionen von Vereinen und Organisationen, die die VINCI-Stiftung unterstützt, gibt es seit 2013 das Förderprogramm „Solidarische Stadt“. Hier wird die Stiftung gezielt in sozial benachteiligten Vierteln einer Stadt tätig. Und auch in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie, der Katastrophe im Ahrtal oder des Ukrainekrieges hat die VINCI-Stiftung schnell reagiert und geholfen. „Das ist ein tiefes Gefühl, was du bekommen kannst, diese Erfüllung, etwas zu tun für die Gesellschaft“, sagt Nathalie Vogt, Geschäftsführerin VINCI-Stiftung. Das Ziel der VINCI-Stiftung ist seit 15 Jahren klar manifestiert: Die soziale Integration fördern und berufliche und soziale Ausgrenzung bekämpfen und den Mitarbeitenden von VINCI die Möglichkeit geben, eigenes Engagement zu zeigen. Ehrenamt in Deutschland vorantreiben

In Deutschland gibt es knapp 84 Millionen Menschen, davon sind 29 Millionen ehrenamtlich aktiv. Doch nur acht Prozent davon beschäftigen sich mit der Integrationsarbeit. Der Hauptanteil der ehrenamtlichen Arbeit liegt immer noch im Bereich Sport und Bewegung. Die Projekte der VINCI-Stiftung befassen sich zum großen Teil mit der Integration von Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung in die Arbeitswelt, aber auch mit anderen Themen wie Kultur und Freizeitgestaltung sowie Lernhilfe für Kinder. Solidarität als Fundament gesellschaftlicher Verantwortung

„Wir sind eine erfolgreiche Unternehmensgruppe und sehen es als unsere Verantwortung, etwas zurückzugeben an Menschen, die nicht im Rampenlicht des öffentlichen Lebens stehen. Wir wollen Vielfalt und Chancengleichheit fördern. Deshalb ist es mir eine Herzenzangelegenheit, die VINCI-Stiftung zu unterstützen“, so Frank Westphal, Vorsitzender der Geschäftsführung VINCI Energies Deutschland Industry & Infrastructure GmbH, Geschäftsführer VINCI Deutschland GmbH sowie Mitglied im Stiftungsrat der VINCI-Stiftung. Am 11. März feierte die VINCI-Stiftung im darmstadtium in Darmstadt diesen Meilenstein mit Vorträgen, einer interaktiven Ausstellung sowie der Vorstellung der Förderprogramme. Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Städten sowie Patinnen und Paten vergangener und aktueller Projekte haben über ihre Erfahrungen und Erfolge berichtet. Zu ihrem Jubiläum hat die VINCI-Stiftung ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=i1PFZ68rmFM Über die VINCI-Stiftung

Die 2010 gegründete VINCI-Stiftung ist Teil des VINCI-Konzerns und in Deutschland und Österreich aktiv. Der mit humanistischen Werten geleitete VINCI-Konzern verpflichtet sich zur Solidarität und folgt daher einer durchdachten und ambitionierten Politik zum sozialen Engagement. Ziel ist es, nachhaltige Projekte zu unterstützen, den Zusammenhalt der Bevölkerung zu fördern und Menschen bei ihrem Einstieg in den Arbeitsmarkt zu begleiten. Als dauerhaft etablierte Initiative ins Leben gerufen ist die VINCI-Stiftung Teil eines internationalen Netzwerks von 17 Stiftungen und bietet einen entsprechenden Rahmen für das solidarische Engagement der Konzernmitarbeiter: innen. Bislang hat die VINCI-Stiftung in Deutschland und Österreich 265 Projekte gemeinsam mit 349 engagierten Mitarbeiter: innen und Fördermitteln von 3,7 Millionen Euro unterstützt.

