Startseite Führungskräfteschulung Delegieren Pressetext verfasst von Gunther Wolf am Fr, 2025-03-21 16:18. In einer sich ständig verändernden Arbeitswelt rückt die Bedeutung von Führungsqualitäten zunehmend in den Vordergrund. Effektive Führung ist nicht nur eine Frage der Autorität, sondern erfordert auch Empathie, Strategie und die Fähigkeit, Mitarbeitende zu motivieren. Eine Schlüsselkompetenz in diesem Zusammenhang ist das erfolgreiche Delegieren und Führen mit klar definierten Zielen. Unsere umfassende Führungskräfteschulung bietet Führungskräften die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in diesen Bereichen zu erweitern und zu verfeinern. Ein Überblick über die Führungskräfteschulung Delegieren Die Führungskräfteschulung „Delegieren, Motivieren und Führen mit Zielen“ ist konzipiert für Führungskräfte aller Ebenen – von Neulingen bis hin zu erfahrenen Managern. Die Schulung wird sowohl als Inhouse-Workshop als auch als offenes Seminar angeboten, was es den Teilnehmenden ermöglicht, ihre Führungsfähigkeiten in ihrem individuellen Kontext zu verbessern. Gleichzeitig profitieren sie von einem Austausch mit anderen Führungspersönlichkeiten aus verschiedenen Unternehmen. Warum sind Führungsfähigkeiten so wichtig? - Wettbewerbsfähigkeit steigern: Unternehmen mit starken Führungsstrukturen sind erfolgreicher.

- Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen: Gute Führung geht Hand in Hand mit einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit und geringer Fluktuation.

- Krisenbewältigung: In Zeiten der Unsicherheit sind gut geführte Teams resilienter und können Herausforderungen besser meistern. Der Nutzen von Zielvereinbarungen Zielvereinbarungen sind mehr als nur eine Organisationsform; sie bilden das Fundament einer erfolgreichen Teamarbeit. Durch die Festlegung klarer, messbarer Ziele schaffen Führungskräfte nicht nur einen transparenten Rahmen für die erwartete Leistung, sondern steigern auch die Motivation und das Engagement der Mitarbeitenden. Vorteile effektiver Zielvereinbarungen: 1. Klare Richtung: Mitarbeitende wissen genau, was von ihnen erwartet wird.

2. Motivation steigern: Erreichbare Ziele führen zu einem Gefühl der Zufriedenheit und Wertschätzung.

3. Feedbackmechanismen: Regelmäßige Zielüberprüfungen fördern konstruktive Rückmeldungen. Programmelemente der Schulung Die Schulung ist in verschiedene Module unterteilt, die auf die wesentlichen Bereiche der Führungskompetenz fokussieren: 1. Steigerung der Führungseffektivität - Entwicklung persönlicher Führungsprinzipien und -werte.

- Vertiefung des Verständnisses für die Erwartungen der Mitarbeitenden.

- Identifikation der Rollen und Typen innerhalb des Teams. 2. Effektives Delegieren - Gesprächstechniken zur Minimierung des Aufwands in Zielgesprächen.

- Vermeidung typischer Fehler beim Führen mit Zielen.

- Differenzierung zwischen „Ziele setzen“ und „Aufgaben delegieren“. 3. Motivierendes Delegieren - Entwicklung flexibler und individueller Ziele.

- Erkennung potenzieller Zielkonflikte.

- Einführung einer 10-Minuten-Zielvereinbarung zur Effizienzsteigerung. 4. Führen in herausfordernden Situationen - Strategien zur Bewältigung von Minderleistungen und Widerständen.

- Die Nutzung von Zielen, um Krankenstände zu reduzieren und Fluktuation zu minimieren. 5. Überwachung der Zielerreichung - Unterstützung bei Rückfragen und Problemen der Mitarbeitenden.

- Regelmäßige Kontrollen von Zwischenzielen zur eigenen Entlastung. 6. Praktische Anwendung durch Fallberatungen Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, konkrete Praxisfälle aus ihrem Führungsalltag zu bearbeiten und von den Erfahrungen ihrer Kollegen zu lernen. Die Inhalte der Schulung bieten nicht nur theoretische Grundlagen, sondern auch praktische Anwendungsbeispiele. Das Zusammenbringen von Theorie und Praxis ist entscheidend. So können die Teilnehmenden gleich im Anschluss an die Schulung ihr erlerntes Wissen direkt umsetzen. Zusätzlich erfahren die Teilnehmenden, wie qualitative Ziele klar messbar vereinbart werden können. Dies ist besonders wichtig, um Entwicklungsziele und Verhaltensziele in die Zielvereinbarung zu integrieren und eine holistische Sicht auf die Führungsarbeit zu entwickeln. Termine für die Führungskräfteschulung Um Führungskräfte optimal zu unterstützen, bieten wir regelmäßig offene Seminare an: - 13.-14.03.2025 in Berlin (Fokus auf Führen mit OKR)

- 17.-18.03.2025 in Hamburg

- 10.-11.04.2025 in Hilden bei Düsseldorf

- 03.-04.07.2025 in Wiesbaden (Fokus auf Führen mit OKR)

- 04.-05.09.2025 als Online-Seminar

- 13.-14.10.2025 in Stuttgart

Diese Schulungen sind sowohl als Inhouse-Training als auch als offene Veranstaltungen verfügbar. Das Führen mit Zielen sowie das motivierende Delegieren sind essenzielle Fähigkeiten, die nicht nur die Effizienz und Effektivität von Führung verbessern, sondern auch zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit beitragen. Die angebotene Schulung vermittelt alle nötigen Methoden und Techniken, um im Alltag nachhaltige, klare Ziele zu setzen und das volle Potenzial der Mitarbeitenden zu entfalten. Nutzen Sie jetzt die Chance, Ihre Führungsfähigkeiten zu verbessern und sichern Sie sich einen Platz in unserer nächsten Führungskräfteschulung!

