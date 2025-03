Startseite X-CELL launcht E-Learning zu Künstlicher Intelligenz Pressetext verfasst von X-CELL AG am Fr, 2025-03-21 09:17. Die X-CELL AG bringt ein E-Learning für die Schulung der EU KI Verordnung (EU AI Act) auf den Markt

Mit dem neuen E-Learning „Künstliche Intelligenz: Chancen nutzen, Risiken minimieren“ erfüllen Organisationen die Schulungsanforderungen des EU AI Acts und vermitteln Grundlagenwissen für den verantwortungsvollen Umgang mit KI.

Der EU AI Act (die KI-Verordnung der Europäischen Union) verpflichtet Anbieter und Betreiber von KI-Systemen zur Schulung ihrer Mitarbeitenden. Das praxisnahe, interaktive E-Learning von X-CELL unterstützt Unternehmen dabei, gesetzeskonform zu handeln und gleichzeitig die Potenziale Künstlicher Intelligenz sicher und effizient zu nutzen.

Das Training vermittelt wesentliche Grundlagen und gibt einen Überblick über die wichtigsten Vorgaben des EU AI Acts sowie weiterer gesetzlicher Rahmenbedingungen. Teilnehmer lernen, wie sie Chancen von KI nutzen, welche Risiken bestehen und wie sie diese minimieren können. Darüber hinaus erhalten sie wertvolle Tipps und Techniken, um KI-gestützte Systeme durch präzise Eingaben (Prompt Engineering) effektiv zu steuern. Mit interaktiven Übungen und praxisnahen Fallbeispielen ermöglicht das Training einen schnellen Einstieg in die rechtssichere und datenschutzkonforme Anwendung von KI-Technologien. Das Training richtet sich an Unternehmen aller Branchen, die Künstliche Intelligenz in ihre Prozesse integrieren und ihre Mitarbeitenden im sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit KI schulen möchten.? Über die X-CELL AG

Gesellschaftsform: nicht börsennotierte Aktiengesellschaft

Gründungsdatum: 29. April 2002

Unternehmenssitz: Düsseldorf

Vorstand: Marco Tesche (Vorsitzender), Marco Bertelwick,

Anja Drews, Franziska Martinko, Christian Schubert

Homepage: www.x-cell.com

Geschäftsbereiche: Consulting, Software, Content

Anzahl Schulungsteilnehmer: > 7 Mio. in über 100 Ländern

Kunden: > 1.000 (davon 61 der 500 weltweit umsatzstärksten Unternehmen)

Anzahl verwendeter Sprachen: > 25

Festangestellte Mitarbeiter: 48 Die X-CELL AG bietet alles aus einer Hand, was Organisationen für erfolgreiches Bildungsmanagement und E-Learning-Projekte benötigen: Exzellente Beratung, innovative Software, hochwertigen Content und alle Services wie Hosting, Übersetzungen und Schulungen. Auf die Produkte und Dienstleistungen der X-CELL AG vertrauen über 1.000 Kunden weltweit.

AcademyMaker ist die intuitiv bedienbare E-Learning-Komplettlösung. Mit dem integrierten Autorensystem lassen sich selbständig schnell und effizient E-Learnings erstellen. Das Learning Management System steuert die Zuweisung der Teilnehmenden zu Trainings und bietet vielfältige Kommunikations- und Auswertungsmöglichkeiten. In Kombination mit dem leistungsstarken Buchungssystem und der effizienten Terminverwaltung von AcademyManager wird es zur All-in-One-Lösung für effizientes Bildungsmanagement, in welcher auch alle anderen Schulungsformen wie Classroom-Trainings oder Webinare verwaltet werden können.

AcademyManager Unlimited bietet Organisationen mit erhöhtem oder schwankendem Bedarf an internen und externen Teilnehmenden eine maximale Flexibilität durch eine unlimitierte Nutzeranzahl.

Weiterhin bietet X-CELL ein stetig wachsendes Portfolio an sofort einsetzbaren, zertifizierten E-Learnings aus den Bereichen Compliance, Datenschutz, Arbeitsschutz, Nachhaltigkeit uvm. Die Inhouse-Agentur erstellt auf Wunsch auch individuelle E-Learnings auf höchstem kreativen und didaktischen Niveau.

