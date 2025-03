Startseite Maßgefertigter Insektenschutz: Perfekte Passform für jedes Fenster und jede Tür Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-03-21 01:57. Gerade in den Sommermonaten sind Mücken, Fliegen und andere Insekten eine echte Plage. Offene Fenster und Türen werden schnell zur Einladung für ungebetene Gäste. Die Firma Insektenschutz Klumpp bietet hier mit maßgefertigten Insektenschutzgittern eine zuverlässige Lösung an. Anders als Standardprodukte aus dem Baumarkt werden die Gitter passgenau für jedes Fenster und jede Tür gefertigt. Egal ob Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumrahmen - Klumpp hat für jede Bausituation eine Lösung.

Ein besonderes Highlight sind die über 100 verschiedenen Einbauvarianten für Spannrahmen. Diese lassen sich ohne Bohren montieren und sind daher auch ideal für Mietwohnungen. Der Edelstahl-Einhängewinkel sorgt für Stabilität, während die rundumlaufende Bürste eine perfekte Abdichtung gegen Insekten ermöglicht. Doch nicht nur Mücken und Fliegen bleiben draußen, auch kleinste Insekten haben dank feinmaschiger Gewebe keine Chance. Durch den Einsatz des nahezu unsichtbaren Transpatec-Gewebes wird die Luftzirkulation kaum beeinträchtigt - ein klarer Vorteil gegenüber herkömmlichen Gittern.

Insektenschutz Klumpp steht für langlebige Qualität und individuellen Service. Nach dem Vor-Ort-Termin wird jedes Gitter präzise nach Maß gefertigt. Damit bietet das Unternehmen einen wirksamen, dezenten und vor allem dauerhaft funktionalen Schutz für jedes Zuhause.Wir verstehen uns als kompetenter Dienstleister und begleiten Sie erfolgreich zur bestmöglichen Lösung. Bei uns erwartet Sie ein hoch motiviertes Team das gewohnt ist, Kundenwünsche zu verstehen und auch zu erfüllen. Freuen Sie sich auf eine zuverlässige Funktionalität und das für viele Jahre. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: KLUMPP Insektenschutz

