Auf adventlichen Rheinkreuzfahrten den Zauber der Weihnachtsmärkte erleben

Reisen bedeutet, neue Eindrücke zu gewinnen, dem Alltag zu entfliehen und besondere Momente zu erleben. Eine Kreuzfahrt auf dem Rhein verbindet diese Elemente auf einzigartige Weise. Der Fluss schlängelt sich durch malerische Landschaften, vorbei an Burgen, historischen Städten und weltberühmten Weinanbaugebieten. Gerade in der Adventszeit bietet eine Rheinkreuzfahrt eine besinnliche Atmosphäre, in der man sich verwöhnen lassen und gleichzeitig die schönsten Weihnachtsmärkte entlang des Flusses erkunden kann. Auf rivers2oceans-kreuzfahrten.de können Interessierte aus einer großen Auswahl an Rhein-Kreuzfahrten wählen. So bietet zum Beispiel die Rheinkreuzfahrt „1AVista Advent Kreuzfahrt - Rheintal mit VistaSky“ eine hervorragende Gelegenheit, den Zauber der Region intensiv zu erleben.

Beeindruckende Stationen entlang des Rheins: Kreuzfahrten zu den schönsten Plätzen

Diese Rheinkreuzfahrt beginnt in Köln, einer Stadt, die für ihren imposanten Dom und ihre lebendige Atmosphäre bekannt ist. Am Nachmittag erfolgt die Einschiffung, am späten Abend legt das Schiff ab. Der nächste Tag führt durch das Obere Mittelrheintal, eine der eindrucksvollsten Flusslandschaften Europas. Die vorbeiziehenden Burgen und Weinberge bilden eine unvergleichliche Kulisse, die schon Goethe begeisterte. Ein besonderer Stopp ist Rüdesheim, bekannt für seine Fachwerkhäuser, die Drosselgasse und den traditionsreichen Weinbau. Während des Aufenthaltes kann die stimmungsvolle Atmosphäre des Weihnachtsmarktes genossen werden. Am Morgen des dritten Tages der Rheinkreuzfahrt legt das Schiff ab und nimmt Kurs auf Koblenz. Die Stadt am Zusammenfluss von Rhein und Mosel bietet mit dem Deutschen Eck und der Festung Ehrenbreitstein eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten. Nach einem erlebnisreichen Aufenthalt in Koblenz geht es auf dieser Rheinkreuzfahrt zurück nach Köln, wo nach dem Frühstück die Ausschiffung erfolgt. Eine solche Adventskreuzfahrt verbindet Komfort mit kulturellen Erlebnissen und lässt die Reisenden den Zauber der Vorweihnachtszeit auf ganz besondere Weise erleben.

Komfort und Genuss an Bord der MS VistaSky bei den Rheinkreuzfahrten

Das All-Inclusive-Konzept und die sorgfältig geplante Route machen die Rheinkreuzfahrt mit der MS VistaSky zu einem unvergesslichen Erlebnis entlang des winterlichen Rheins. An Bord erwartet die Reisenden während dieser Rheinkreuzfahrt ein umfangreiches kulinarisches Angebot, das vom Frühstücksbuffet bis zum festlichen Galadinner reicht. Die Reederei 1AVista steht für komfortable Flusskreuzfahrten mit hohem Servicestandard. Die Reederei sorgt dafür, dass es bei einer Adventsfahrt auf dem Rhein an nichts fehlt: Von der Vollverpflegung mit mehrgängigen Menüs bis hin zum Unterhaltungsprogramm an Bord wird jeder Moment der Rheinkreuzfahrt liebevoll gestaltet. Die MS VistaSky, die erst im Jahr 2020 in Dienst gestellt wurde, bietet modernen Komfort in elegantem Design. Dank des All-Inclusive-Konzepts können sich die Reisenden bei dieser Rheinkreuzfahrt entspannt zurücklehnen und eine unbeschwerte Zeit genießen. Am Nachmittag lädt eine gemütliche Kaffeestunde mit Gebäck zum Verweilen ein. Getränke sind von morgens bis spät abends inklusive. Für Unterhaltung sorgen verschiedene Veranstaltungen und ein abwechslungsreiches Programm rund um die Adventszeit. Darüber hinaus stehen zahlreiche Bordeinrichtungen für Entspannung und Unterhaltung während dieser Rheinkreuzfahrt zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es auf:

https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrt-rhein-kreuzfahrten

Kurzprofil:

In Wedel ansässig, vermittelt das Reiseunternehmen Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. Fluss- und Hochseekreuzfahrten. Die umfangreiche Auswahl umfasst Angebote bekannter Reedereien. Auf der Webseite des Unternehmens finden Reisende detaillierte Informationen über Routen, Schiffe und Reiseleistungen. Persönliche Beratung und individuelle Betreuung zeichnen das Reisebüro aus. Im Fokus stehen hohe Qualitätsstandards und die Zufriedenheit der Kunden, um unvergessliche Reiseerlebnisse zu schaffen.

Unternehmensinformation:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel