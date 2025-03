Startseite VINCI Energies übernimmt die EPS Engel & Pannier Sicherheits- und Kommunikationstechnik GmbH Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Do, 2025-03-20 18:25. VINCI Energies hat am 14.03.2025 die EPS GmbH aus Hamburg übernommen und erweitert damit ihr Portfolio im Brandschutzbereich. Die Firma EPS ist ein Elektroinstallationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Brand- und Gefahrenmeldesysteme. Sie erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 4,6 Mio. Euro und zählt 22 Mitarbeitende im Großraum Hamburg. EPS wird in den Geschäftsbereich Building Solutions von VINCI Energies integriert und erweitert das regionale Angebot an Lösungen im Brandschutz. Durch die lokale Ergänzung des Geschäftsbereichs der Brandmeldesysteme stärkt EPS somit das Netzwerk der Unternehmen der Fire Protection Solutions Group. „Mit der Übernahme der EPS GmbH gewinnen wir einen kompetenten Partner, der unser Portfolio im Bereich der Brand- und Gefahrenmeldetechnik in Norddeutschland ideal ergänzt“, sagt Stefan Falk, Vorsitzender der Geschäftsführung der VINCI Energies Deutschland Building Solutions. „Durch die kommende Integration in unsere Unternehmensgruppe wird sich auch das Leistungsportfolio von EPS erweiteren und wir können unseren Kunden noch bessere Angebote unterbreiten.” „Ich freue mich, Teil eines großen Netzwerks zu werden, besonders im Brandmeldebereich, und so mit den Firmen Calanbau Brandschutzanlagen GmbH und GSA Sicherheitstechnik GmbH stärker am Markt agieren zu können“, ergänzt Carsten Hergert, Geschäftsführer der EPS GmbH. Über VINCI Energies

In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen: Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter, technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der Implementierung von Technologien, von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. Mit unseren 2.100 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units sind wir in die energiebezogenen Entscheidungen, die Infrastrukturen und Prozesse unserer Kund:innen eingebunden und sorgen jeden Tag für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. VINCI Energies strebt eine ganzheitliche Leistung an, die auf die Umwelt achtet, Nutzen stiftet und unser solidarisches Engagement fördert.

2024: 20,4 Milliarden Euro Umsatz // 102.600 Mitarbeitende // 2.100 Business Units // 61 Länder

www.vinci-energies.com In Deutschland ist VINCI Energies mit der Industriemarke Actemium, der ICT-Marke Axians, der Energieinfrastruktur Marke Omexom sowie mit zahlreichen lokalen Marken im Bereich von Building Solutions tätig. VINCI Energies beschäftigt in Deutschland 15.750 Mitarbeitende und erwirtschaftet an 360 Standorten einen Jahresumsatz von 3,7 Milliarden Euro.

