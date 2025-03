Gold Royalty meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr 2024, Rekordumsatz und positiver operativer Cashflow mit anha

Vancouver, British Columbia - 20. März 2025 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ ) freut sich, die Einreichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2024 bekannt zu geben. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: "Wir freuen uns, für das Jahr 2024 Rekordeinnahmen und einen positiven operativen Cashflow zu melden. Diese starken Ergebnisse zeigen das integrierte Wachstum unseres Portfolios, das sich unserer Erwartung nach 2025 fortsetzen wird. Das Wachstumsprofil unseres Portfolios wurde durch transformative, wertsteigernde Akquisitionen in der vierjährigen Geschichte des Unternehmens erreicht; diese Akquisitionen sicherten Lizenzgebühren auf große, langlebige Minen in der späten Entwicklungsphase, in der Nähe der Produktion und in der Hochlaufphase. Wir sind der Ansicht, dass diese Vermögenswerte Gold Royalty in die Lage versetzen, langfristig, d.h. auch bis zum Ende des Jahrzehnts, ein kontinuierliches Wachstum der Einnahmen und der Goldäquivalentunzen ("GEO") zu erzielen. "

Viertes Quartal 2024 Highlights

- Rekordeinnahmen von 3,4 Millionen Dollar und 3,8 Millionen Dollar an Gesamteinnahmen, Erlösen aus Grundstücksverträgen und Zinsen*

- 1.445 GEOs* für Quartal

- Positiver operativer Cashflow von 1,3 Millionen US-Dollar und bereinigtes EBITDA* von 1,2 Millionen US-Dollar

Highlights für das gesamte Jahr 2024

- Rekordeinnahmen von $10,1 Millionen und $12,8 Millionen an Gesamteinnahmen, Erlösen aus Grundstücksverträgen und Zinsen*

- 5.462 GEOs* für das Jahr

- Positiver operativer Cashflow von 2,5 Millionen US-Dollar und bereinigtes EBITDA* von 4,8 Millionen US-Dollar

2025 und Fünf-Jahres-Ausblick

- Derzeit wird erwartet, dass die Gesamtzahl der GEOs im Jahr 2025 auf 5.700 bis 7.000 ansteigen wird, einem Jahr, in dem drei unserer sieben cash-flow beitragenden Anlagen weiter zur vollen Produktion hochgefahren werden. Diese Prognose bedeutet einen Anstieg von etwa 16 % gegenüber 2024.

- In den nächsten fünf Jahren wird ein Wachstum von mehr als 360 % gegenüber dem Stand von 2024 erwartet, wobei für 2029 ein Anstieg der GEOs auf 23.000 bis 28.000 GEOs prognostiziert wird. Der prognostizierte Fünf-Jahres-Ausblick spiegelt die kontinuierlichen Beiträge unserer Eckpfeiler der Produktion sowie die neue Produktion der in der Entwicklung befindlichen Anlagen wider. Siehe die Abschnitte "Ausblick 2025" und "Fünf-Jahres-Ausblick" unten.

- Es wird erwartet, dass die Bilanz des Unternehmens in Zukunft durch eine höhere erwartete Cashflow-Generierung, stabile und niedrige Betriebskosten und unsere kürzlich verbesserten Kreditbedingungen gestärkt wird. Während sich die Prioritäten des Unternehmens bei der Kapitalallokation weiterhin auf die Schuldentilgung und ein diszipliniertes Wachstum konzentrieren, bieten die verbesserten Kreditkonditionen Flexibilität, um sich bietende Chancen zu nutzen.

*Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen, bereinigtes EBITDA, bereinigter Nettogewinn (-verlust), bereinigter Nettogewinn (-verlust) pro Aktie und GEOs sind jeweils Non-IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS. Siehe "Non-IFRS-Kennzahlen" für weitere Informationen.

Ausgewählte Finanz-Highlights

Die folgende Tabelle enthält ausgewählte Finanzinformationen für die drei Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2024:

Drei Monate bper Ende Per Jahresende

31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember

2024 2023 2024 2023

(in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie und GEOs) ($) ($) ($) ($)

Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung

Einnahmen 3,355 1,016 10,103 3,048

Nettoverlust (3,193) (19,360) (3,411) (26,756)

Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert (0.02) (0.13) (0.02) (0.18)

Mittelzufluss/(-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit 1,262 (1,727) 2,543 (6,876)

Non-IFRS und andere Kennzahlen

Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen (1) 3,846 1,319 12,847 5,216

Bereinigtes EBITDA(1) 1,240 (3,049) 4,779 (4,440)

Bereinigter Nettogewinn (-verlust)(1)(2) (2,721) 935 (1,150) (3,965)

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) pro Aktie, unverwässert und (0.02) 0.01 (0.01) (0.03)

verwässert(1)

GEOs(1) 1,445 667 5,462 2,703

1) Siehe "Non-IFRS-Kennzahlen" für weitere Informationen.

2) Der bereinigte Nettogewinn für das Jahr und das Quartal, das am 31. Dezember 2023 endete, enthält eine latente Steuererstattung in Höhe von 2,3 Millionen US-Dollar, die als Ergebnis unserer Wandelschuldverschreibungsfinanzierung verbucht wurde. Ein gegenläufiger latenter Steueraufwand in Höhe von 2,3 Mio. US-Dollar wurde direkt im Eigenkapital verbucht. Weitere Informationen finden Sie in Anmerkung 11 unseres geprüften konsolidierten Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr.

Bitte beachten Sie den Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 20-F, einschließlich der darin enthaltenen geprüften Jahresabschlüsse, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind.

Aktualisierung des Portfolios

Projekt Borborema (2,0 % NSR): Mit Stand vom 26. Februar 2025 geht Aura Minerals Inc. ("Aura") davon aus, dass die Bauarbeiten am Projekt Borborema im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein werden. Die Bauinvestitionen sind zu 100 % gebunden. Aura gab eine Produktionsprognose von 33.000 bis 40.000 Unzen Gold aus Borborema im Jahr 2025 ab; es wird erwartet, dass die Mine im Jahr 2025 zwischen 40 % und 48 % ihrer geplanten Nennkapazität erreichen wird und dass die kommerzielle Produktion bei Borborema in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 erreicht wird. Auras Teiljahresproduktionsprognose entspricht einer Jahresrate von 83.000 Unzen pro Jahr. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Aura vom 26. Februar 2025, die auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Borden-Mine (0,5 % NSR, teilweise Lizenzabgabe): Am 27. Januar 2025 gab Discovery Silver Corp. ("Discovery") bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb des Porcupine-Komplexes, einschließlich der Borden-Betriebe, von Newmont Corporation für einen Gesamtbetrag von 425 Millionen $ abgeschlossen hat. Discovery geht davon aus, dass die Transaktion in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen wird. Die Mine Borden trägt zum "Hub-and-Spoke"-Modell des Porcupine-Komplexes bei und hat eine aktuelle Lebensdauer, die bis 2033 reicht. Discovery hat auch einen technischen Bericht über den Komplex fertiggestellt, der Details über die Mine Borden enthält, mit dem Titel "Porcupine Complex, Ontario, Canada, Technical Report on Preliminary Economic Assessment" (Technischer Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung), der am 13. Januar 2025 in Kraft trat. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Discovery vom 27. Januar 2025, die in seinem Profil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Mine Canadian Malartic / Odyssey (3,0 % NSR, teilweise Lizenzgebühren): Am 13. Februar 2025 meldete Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico Eagle") seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das Jahr, das am 31. Dezember 2024 endete. Das Unternehmen bestätigte, dass die Erschließungsaktivitäten bei Odyssey weiterhin planmäßig verlaufen, wobei die Erschließung der Rampe und das Abteufen der Schächte wie geplant voranschreiten. Das Management von Agnico Eagle meldete auf seiner Telefonkonferenz am 14. Februar 2025, dass die Ergebnisse einer internen Studie über das Abteufen eines zweiten Schachts bei Odyssey im Jahr 2026 veröffentlicht werden sollen. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Agnico Eagle vom 13. Februar 2025, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Goldmine Côté (0,75 % NSR, teilweise Lizenzgebühren): Am 20. Februar 2025 gab IAMGOLD Corporation ("IAMGOLD") bekannt, dass Côté erfolgreich in Betrieb genommen wurde. IAMGOLDs primäres Ziel für Côté ist es, die Nennkapazität der Mühle von 36.000 Tonnen pro Tag bis zum vierten Quartal dieses Jahres zu erreichen und gleichzeitig den Betrieb durch die Implementierung und Verbesserung von Betriebs- und Wartungsverfahren zu stabilisieren. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von IAMGOLD vom 20. Februar 2025, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca abrufbar ist.

Cozamin-Mine (1,0 % NSR, teilweise lizenzpflichtig): Am 20. Januar 2025 meldete Capstone Copper Corp. ("Capstone") die konsolidierte Kupferproduktion für das Jahr 2024 und gab eine Prognose für den Betrieb und die Investitionsausgaben für 2025 ab. Die Mine Cozamin erzielte im Jahr 2024 eine Kupferproduktion von 24.907 Tonnen. Es wird erwartet, dass die Kupferproduktion von Cozamin im Jahr 2025 ähnlich hoch sein wird wie im Jahr 2024, mit 23.000 bis 26.000 Tonnen Kupferproduktion bei einem erwarteten Kupfergehalt von etwa 1,87 %. Es wird erwartet, dass die Produktion das ganze Jahr über gleichmäßig gewichtet sein wird. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Capstone vom 20. Januar 2025, die in seinem Profil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Fenelon-Goldprojekt (2,0 % NSR): Am 22. Januar 2025 meldete die Wallbridge Mining Company Ltd. ("Wallbridge") das Explorationsprogramm 2025 für Fenelon bekannt, das zwischen 3.000 und 5.000 Meter an Explorationsbohrungen auf dem Goldtrend Detour-Fenelon vorsieht. Wallbridge bekräftigte auch, dass das Unternehmen darauf hinarbeitet, im ersten Quartal 2025 eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung gemäß Canadian National Instrument 43-101 (NI 43-101") zu veröffentlichen, die die anfängliche Produktionsrate des Projekts senken soll, um den Kapitalbedarf und die Betriebskosten zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Wallbridge vom 22. Januar 2025, die in seinem Profil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Projekt Granite Creek (10,0 % NPI): Am 5. März 2025 meldete i-80 Gold Corp. ("i-80") eine positive vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung ("PEA") für das Untertageprojekt Granite Creek, in der dargelegt wurde, dass dieses Projekt das erste Grundstück in der Pipeline von i-80 ist, das neu erschlossen wird und derzeit die volle Produktion aufnimmt. Am 6. März 2025 meldete i-80 eine positive PEA für das Granite Creek Tagebauprojekt, das etwa 3,5 Millionen Tonnen pro Jahr in einer Kohleauslaugungsanlage verarbeiten wird. Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von i-80 vom 5. März 2025 und vom 6. März 2025, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Ren-Projekt (1,5 % NSR und 3,5 % NPI): Barrick Gold Corporation ("Barrick") hat frühzeitig über den voraussichtlichen Zeitplan für die Erschließung und Produktion von Ren, einem Teil des Joint Ventures Nevada Gold Mines (Barrick 61,5 %, Newmont 38,5 %), informiert. Es wird erwartet, dass Ren bei voller Produktion, die bis 2027 erwartet wird, durchschnittlich 140.000 Unzen Gold pro Jahr (auf 100%-Basis) produzieren wird. Weitere Informationen finden Sie in Barricks Management's Discussion and Analysis für die drei und zwölf Monate, die am 31. Dezember 2024 endeten, die auf seinem Profil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

South Railroad Projekt (0,44% NSR, teilweise Lizenzgebühren): Orla Mining Ltd. ("Orla") hat bekannt gegeben, dass beim South Railroad-Projekt auf Bundes- und Landesebene bedeutende Fortschritte bei der Genehmigung gemacht wurden, um die Veröffentlichung der Absichtserklärung Anfang 2025 voranzutreiben, wobei Orla eine Entscheidungsgrundlage (Record of Decision) bis Mitte 2026 anstrebt. Das Unternehmen teilte ferner mit, dass nach dieser Genehmigung mit dem Bau des South Railroad-Projekts begonnen werden soll, wobei die erste Goldproduktion für 2027 erwartet wird. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Orla vom 31. Oktober 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Projekt Tonopah West (3,0 % NSR): Am 18. Februar 2025 gab Blackrock Silver Corp. ("Blackrock Silver") bekannt, dass das Unternehmen mit den Genehmigungsinitiativen bei Tonopah West begonnen hat, um die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten, damit im Jahr 2027 mit der Exploration begonnen werden kann. Blackrock Silver hat außerdem seine Bohrprogramme um zusätzliche 15.000 m erweitert, wobei die Veröffentlichung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für das dritte Quartal 2025 erwartet wird. Am 20. Februar 2025 meldete Blackrock Silver außerdem mehrere> 1 kg/t Silberäquivalent Abschnitte aus einem Mitte Juli 2024 begonnenen In-Fill-Bohrprogramm bei Tonopah West. Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Blackrock Silver vom 18. Februar 2025 und vom 20. Februar 2025, die in seinem Profil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Vare-Mine (100 % Kupferstrom mit laufenden Zahlungen in Höhe von 30 % des Spot-Kupferpreises): Am 12. Dezember 2024 meldete Adriatic Metals plc ("Adriatic") ein Betriebsupdate für Vare, in dem es hieß, dass die erste sekundäre Strosse in der Lagerstätte Rupice in Betrieb genommen wurde, die Aufbereitungsanlage voll in Betrieb ist und sich die Ausbeute stetig verbessert. Adriatic erwartet für das vierte Quartal 2024 eine Rekordproduktion und geht davon aus, dass die kommerzielle Produktion ersten Quartal 2025 anlaufen wird. Am 18. Februar 2025 meldete Adriatic den erfolgreichen Abschluss seiner institutionellen Platzierung in zwei Tranchen zur Beschaffung von 80 Millionen AUD (etwa 50 Millionen $). Die Erlöse sollen dazu verwendet werden, die Erweiterung der Verarbeitungsanlage zu beschleunigen, technische Studien und Arbeitsabläufe zu initiieren und finanzielle Flexibilität während des Hochfahrens auf die Nennproduktion zu schaffen, die für die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet wird. Adriatic geht davon aus, dass die Erweiterung auf 1,0 Millionen Tonnen pro Jahr ("Mtpa") im Jahr 2026 und die Erweiterung auf 1,3 Mtpa im Jahr 2027 abgeschlossen sein wird. Weitere Informationen finden Sie in den Bekanntmachungen von Adriatic vom 12. Dezember 2024 und 18. Februar 2025, die in seinem Profil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind

Projekt Whistler (1,0 % NSR und Recht auf Erwerb von zusätzlichen 0,75 % NSR): Am 10. Februar 2025 meldete U.S. GoldMining Inc. ("U.S. GoldMining") die Entdeckung einer neuen hochgradigen Zone auf dem Raintree-Prospekt im Projekt Whistler. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von U.S. GoldMining vom 10. Februar 2025, die in den Profilen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar ist.

Update des Lizenzgebührenmodells

Unser Modell zur Generierung von Lizenzgebühren liefert weiterhin positive Ergebnisse: In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024 kamen acht neue Lizenzgebühren hinzu. Seit der Übernahme von Ely Gold Royalties Inc. im Jahr 2021 haben wir mit diesem Modell 48 Lizenzgebühren erzielt.

Wir haben derzeit 33 Grundstücke, die Gegenstand von Grundstücksverträgen sind, und sechs Grundstücke, die gepachtet sind und Erträge aus Grundstücksverträgen generieren. Das Modell verursacht weiterhin niedrige Betriebskosten, da im Jahr bis zum 31. Dezember 2024 nur 0,06 Mio. $ für die Instandhaltung der Mineralbeteiligungen ausgegeben wurden.

2025 Ausblick

Das Unternehmen prognostiziert derzeit GEOs zwischen 5.700 und 7.000, was etwa 600 GEOs an vertraglichen Land Agreement Proceedings einschließt, basierend auf einem angenommenen Goldpreis von $ 2.668 pro Unze. Wir gehen in unserer Prognose für 2025 auch von einem Kupferpreis von 4,23 $ pro Pfund aus. Bis heute ist 2025 ein Wachstumsjahr für Gold Royalty, da viele unserer Cashflow-Vermögenswerte weiterhin auf die volle Produktionsrate hochgefahren werden.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es im Jahr 2025 einen positiven freien Cashflow erzielen wird, wenn eine Reihe von vor kurzem abgeschlossenen und zahlungswirksamen Projekten die Produktion hochfahren, einschließlich eines vollen Jahres an Mittelzuflüssen aus den Beteiligungen des Unternehmens an der Côté-Goldmine und der Vare-Mine, der ersten Produktionseinnahmen aus dem Borborema-Projekt, wenn es im Jahr 2025 die kommerzielle Produktion erreicht, sowie eines kontinuierlichen Cashflows aus der Cozamin-Mine, der Borden-Mine und der Canadian Malartic / Odyssey-Mine

Für das Jahr 2029 erwarten wir einen Anstieg der GEOs auf 23.000 bis 28.000, was etwa 600 GEOs an vertraglichen Land Agreement Proceedings einschließt. Die Mitte unserer fünfjährigen Prognosespanne entspricht einem Anstieg der GEOs um 367 % im Vergleich zu den GEOs von 2024.

Die gesamte Produktion und das erwartete Produktionswachstum, die in unserer Prognose enthalten sind, stammen von Anlagen, die sich bereits in unserem Portfolio befinden, und basieren auf öffentlichen Prognosen, erwarteten Entwicklungszeitplänen und anderen Angaben der Eigentümer und Betreiber der Liegenschaften, die unseren Beteiligungen zugrunde liegen. Zusätzlich zu den Bergbaubetrieben, die voraussichtlich 2025 in Produktion gehen werden, enthält unser Ausblick für 2029 auch Beiträge von Entwicklungsprojekten wie Ren, Granite Creek und South Railroad.

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Preisannahmen basieren die hierin enthaltenen Prognosen für das Jahr 2025 und die Fünfjahresprognosen auf den veröffentlichten Prognosen und Erwartungen der Eigentümer und Betreiber der Grundstücke, die unseren Beteiligungen zugrunde liegen, sowie auf unserer Einschätzung dieser. In unserem prognostizierten Fünfjahresausblick gehen wir von einem Goldpreis von 2.212 $ pro Unze und einem Kupferpreis von 4,24 $ pro Pfund aus. Die Prognosen in Bezug auf die Erlöse aus Grundstücksverträgen basieren auf den vertraglichen Zahlungen im Rahmen bestehender Verträge

2024 Ergebnisse Telefonkonferenz Details

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Wir haben in dieses Dokument bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, darunter: (i) bereinigter Nettogewinn (-verlust) und bereinigter Nettogewinn (-verlust) pro Aktie, unverwässert und verwässert; (ii) GEOs; (iii) Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen; und (iv) bereinigtes EBITDA, die jeweils keine IFRS-Kennzahlen sind. Die Darstellung solcher Non-IFRS-Kennzahlen dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung, und andere Unternehmen können diese Kennzahlen anders berechnen.

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) und bereinigter Nettogewinn (-verlust) je Aktie, unverwässert und verwässert

Der bereinigte Nettogewinn (-verlust) wird berechnet, indem die Erlöse aus Grundstücksverträgen, die mit anderen Mineralienanteilen verrechnet werden, die Zinserträge aus goldgebundenen Darlehen, die Aufzinsung von Wandelschuldverschreibungen, transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungskosten1) Transaktionsbezogene und nicht wiederkehrende allgemeine und Verwaltungskosten umfassen Betriebskosten, die voraussichtlich nicht laufend anfallen werden. In dem am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangenen Jahr bestanden die transaktionsbezogenen und einmaligen allgemeinen Verwaltungskosten hauptsächlich aus Honoraren im Zusammenhang mit einer laufenden Steuerprüfung und einer internen Umstrukturierung.

, der Anteil am (Gewinn) Verlust eines assoziierten Unternehmens und die Wertminderung von Lizenzgebühren, abzüglich Steuern, addiert und die folgenden Posten vom Nettogewinn (-verlust) abgezogen werden: Verwässerungsgewinn in einem assoziierten Unternehmen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten, eingebetteten Derivaten, kurzfristigen Anlagen und goldgebundenen Darlehen, Gewinn (Verlust) aus der Änderung von Darlehen, Wechselkursgewinne (-verluste) und sonstige Erträge. Der bereinigte Nettogewinn (-verlust) pro Aktie, unverwässert und verwässert, wurde durch Division des bereinigten Nettogewinns (-verlusts) durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Stammaktien für den entsprechenden Zeitraum ermittelt. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass es sich hierbei um nützliche Leistungskennzahlen handelt, da sie Posten bereinigen, die nicht immer die zugrundeliegende Betriebsleistung unseres Geschäfts widerspiegeln und/oder nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Betriebsergebnisse sind. Es folgt eine Überleitung des Nettogewinns (-verlusts) zum bereinigten Nettogewinn (-verlust) je Aktie, unverwässert und verwässert, für die angegebenen Zeiträume:

Für die letzten drei Monate, Für die abgeschlossenen Jahre,

31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember

2024 2023 2024 2023

(in Tausend Dollar, außer Beträge pro Aktie) ($) ($) ($) ($)

Nettoverlust (3,193) (19,360) (3,411) (26,756)

Land Agreement Erlöse, die auf andere mineralische Anteile angerechnet 196 270 1,663 1,909

werden

Lizenzeinnahmen aus der Zeit vor der Akquisition werden auf den - - - 226

Kaufpreis von Cozamin

angerechnet

Goldgebundene Darlehenszinsen 295 33 1,081 33

Wandelschuldverschreibungen - Aufzinsung 486 - 1,761 -

Transaktionsbezogene und nicht wiederkehrende allgemeine 8 268 424 967

Verwaltungskosten

Anteil am (Gewinn)/Verlust eines assoziierten Unternehmens 97 72 64 (172)

Verwässerungsgewinn in einem assoziierten Unternehmen - - (9) (12)

Wertminderung von Lizenzgebühren, nach Steuern - 19,760 - 19,760

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten - - - (242)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des goldgebundenen Darlehens (331) (172) (1,681) (172)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von kurzfristigen Kapitalanlagen (19) 45 (38) 264

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten (143) (30) (612) (30)

Fremdwährungs(gewinn)/-verlust (102) 55 14 132

(Gewinn)/Verlust aus Darlehensänderung - - (310) 249

Sonstige Einnahmen (15) (6) (96) (121)

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) (2,721) 935 (1,150) (3,965)

Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien 169,505,388 145,086,763 159,516,299 144,729,662

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) je Aktie, unverwässert und verwässert (0.02) 0.01 (0.01) (0.03)

GEOs

Die GEOs werden ermittelt, indem die Gesamteinnahmen, die Erlöse aus dem Grundstücksvertrag und die Zinsen durch die durchschnittlichen Goldpreise für den entsprechenden Zeitraum geteilt werden:

(in Tausend Dollar, außer durchschnittlicher Goldpreis/oz und GEOs) Durchschnittlicher Gesamteinnahmen, Erlöse GEOs

Goldpreis/oz aus Grundstücksverträgen

und

Zinsen

Für die drei Monate bis zum 31. März 2023 1,889 1,970 1,043

Für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023 1,978 557 282

Für die drei Monate bis zum 30. September 2023 1,927 1,370 711

Für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2023 1,977 1,319 667

Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 5,216 2,703

Für die drei Monate bis zum 31. März 2024 2,072 4,185 2,019

Für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 2,338 2,215 947

Für die drei Monate bis zum 30. September 2024 2,475 2,601 1,051

Für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2024 2,661 3,846 1,445

Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2024 12,847 5,462

Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen

Die Gesamteinnahmen, Erlöse aus Landverträgen und Zinsen werden ermittelt, indem die Erlöse aus Landverträgen, die mit anderen Mineralienanteilen verrechnet werden, und die Zinsen aus goldgebundenen Darlehen zu den Gesamteinnahmen addiert werden. Wir haben diese Informationen aufgenommen, da das Management der Meinung ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallbergbauindustrie zu bewerten.

Nachstehend finden Sie eine Überleitung der Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen zu den Gesamteinnahmen für die angegebenen Zeiträume:

Für die letzten drei Monate, Für die abgeschlossenen Jahre,

31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember

2024 2023 2024 2023

(in Tausenden von Dollar) ($) ($) ($) ($)

Lizenzgebühren 1,629 758 4,806 1,964

Lizenzeinnahmen aus der Zeit vor der Akquisition werden auf den - - - 226

Kaufpreis von Cozamin

angerechnet

Stream 893 - 893 -

Vorgezogene Mindestlizenzgebühr und Vorproduktionslizenzgebühr 732 137 2,982 646

Erlöse aus der Grundstücksvereinbarung 297 391 3,085 2,347

Goldgebundene Darlehenszinsen 295 33 1,081 33

Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen 3,846 1,319 12,847 5,216

Erlöse aus Grundstücksverträgen werden auf andere mineralische (196) (270) (1,663) (1,909)

Beteiligungen

angerechnet

Lizenzeinnahmen aus der Zeit vor der Akquisition werden auf den - - - (226)

Kaufpreis von Cozamin

angerechnet

Goldgebundene Darlehenszinsen (295) (33) (1,081) (33)

Einnahmen 3,355 1,016 10,103 3,048

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA wird ermittelt, indem die Auswirkungen von Abschreibungen, Finanzkosten, laufenden und latenten Steuer(rück)aufwendungen, Zinsen auf goldgebundene Darlehen, transaktionsbezogenen und einmaligen allgemeinen und Verwaltungsaufwendungen2) Transaktionsbezogene und nicht wiederkehrende allgemeine und Verwaltungskosten umfassen Betriebskosten, die voraussichtlich nicht laufend anfallen werden. In dem am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangenen Jahr bestanden die transaktionsbezogenen und einmaligen allgemeinen Verwaltungskosten hauptsächlich aus Honoraren im Zusammenhang mit einer laufenden Steuerprüfung und einer internen Umstrukturierung.

, nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütungen, Anteilen an (Gewinnen) Verlusten in assoziierten Unternehmen addiert werden, Verwässerungsgewinn in einem assoziierten Unternehmen, Wertminderung von Lizenzgebühren, nach Steuern, Änderung des beizulegenden Zeitwerts von goldgebundenen Darlehen, Änderung des beizulegenden Zeitwerts von kurzfristigen Investitionen, Änderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten, Wechselkurs(gewinn)verluste, (Gewinn)verluste aus Darlehensänderungen und sonstige Erträge zum Nettogewinn (-verlust). Wir haben diese Informationen aufgenommen, da das Management der Meinung ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallbergbauindustrie zu bewerten. Die nachstehende Tabelle enthält eine Überleitung des Nettogewinns (-verlusts) zum bereinigten EBITDA:

Für die letzten drei Monate, Für die abgeschlossenen Jahre,

31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember

2024 2023 2024 2023

(in Tausenden von Dollar) ($) ($) ($) ($)

Nettoverlust (3,193) (19,360) (3,411) (26,756)

Erschöpfung 1,771 249 3,204 943

Abschreibung 20 20 79 70

Finanzierungskosten 2,188 814 8,043 1,839

Laufende Steuern (Rückerstattung)/Aufwand (80) (34) 506 50

Latente Steuererstattung (291) (5,569) (6,480) (6,183)

Land Agreement Erlöse, die auf andere mineralische Anteile angerechnet 196 270 1,663 1,909

werden

Lizenzeinnahmen aus der Zeit vor der Akquisition werden auf den - - - 226

Kaufpreis von Cozamin

angerechnet

Goldgebundene Darlehenszinsen 295 33 1,081 33

Transaktionsbezogene und nicht wiederkehrende allgemeine 8 268 424 967

Verwaltungskosten

Aktienbasierte Vergütung 839 536 2,338 2,806

Anteil am (Gewinn)/Verlust eines assoziierten Unternehmens 97 72 64 (172)

Verwässerungsgewinn in einem assoziierten Unternehmen - - (9) (12)

Wertminderung von Lizenzgebühren, nach Steuern - 19,760 - 19,760

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten - - - (242)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des goldgebundenen Darlehens (331) (172) (1,681) (172)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von kurzfristigen Kapitalanlagen (19) 45 (38) 264

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten (143) (30) (612) (30)

Fremdwährungs(gewinn)/-verlust (102) 55 14 132

(Gewinn)/Verlust aus Darlehensänderung - - (310) 249

Sonstige Einnahmen (15) (6) (96) (121)

Bereinigtes EBITDA 1,240 (3,049) 4,779 (4,440)

