Anerkennung als Religionsgemeinschaft und das Recht auf rechtsverbindliche Hochzeiten

Die Scientology-Kirche Schweden und alle ihre Mitgliedskirchen in Stockholm, Malmö und Göteborg feiern das 25-jährige Jubiläum der religiösen Anerkennung der Scientology-Kirche. Die Entscheidung wurde am 13. März 2000, dem Geburtstag des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard, in Übereinstimmung mit dem Gesetz über religiöse Gemeinschaften (SFS 1998:1593) erlassen.

Obwohl Schweden seit 1951 umfassende Religionsfreiheit genießt und dieses Recht im schwedischen Gesetz und in der schwedischen Verfassung verankert ist, die die Freiheit der Religionsausübung mit anderen oder allein vorsieht, kam es seit der Trennung von Kirche und Staat am 1. Januar 2000 zu einer Zunahme der anerkannten religiösen Vielfalt. Danach wurden neben der Schwedischen Kirche eine Reihe anderer Religionen anerkannt, darunter die Schwedische Missionskirche, die Römisch-Katholische Kirche, die Schwedische Allianzmission, die Baptistische Union Schwedens, die Heilsarmee, die Methodistische Kirche in Schweden, die Pfingstkirche, die Evangelische Kirche und andere.

Scientology-Kirche erhält Steuerbefreiung

Die erste große Anerkennung für Scientology in Schweden kam von den Steuerbehörden, die nach einer Untersuchung und Befragung zu den Lehren, Praktiken und sozialen Auswirkungen der Scientologen im Land am 23. November 1999 beschlossen, der Kirche Steuerbefreiung zu gewähren. In ihrer Entscheidung stellten sie fest, dass die "Kirche eine gemeinnützige Organisation mit religiösen Praktiken wie Sonntagsgottesdiensten, Hochzeiten, spiritueller Beratung sowie dem Studium der religiösen Schriften" ist, die alle Anforderungen des Gesetzes erfüllt.

Es war nun der ideale Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass die Kirche auch ihre gesetzlichen Rechte erhält und als Bona-Fide-Religion anerkannt wird. Nach Antragstellung und Überprüfung der Erfüllung aller Anforderungengewährte die schwedische Nationale Justizbehörde für öffentliche Grundstücke und Gelder (Nationale Verwaltung der Religionen) am 13. März 2000, dem Geburtstag des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard, die endgültige Registrierung als religiöse Einrichtung.

"Das Jahr 2000 war für uns in Schweden in vielerlei Hinsicht ein sehr bedeutendes Jahr", sagt die damalige Informationssekretärin der Scientology-Kirche in Schweden, Ministerin Tarja Vulto. "Wir erhielten nicht nur die Anerkennung als echte religiöse Glaubensgemeinschaft, sondern auch alle ministeriellen Rechte, um rechtsverbindliche Hochzeiten, Namensgebungszeremonien und Beerdigungszeremonien durchzuführen", sagt Tarja Vulto.

Es ist unnötig zu erwähnen, dass sich die Scientology-Kirche in ganz Schweden aktiv an Initiativen zur Verbesserung der sozialen Lage beteiligt hat, insbesondere in Gebieten, die von Kriminalität und Bandenaktivitäten betroffen sind. Zum Beispiel verteilten Scientologen in einem Viertel von Malmö, das für seine hohe Kriminalitätsrate und die Präsenz von Banden bekannt ist, Broschüren über den Weg zum Glücklichsein (TWTH), die ein ethisches Leben fördern. Nachdem sie sich mit dem örtlichen Bandenführer in Verbindung gesetzt hatten, erhielten sie Zugang zu dem Gebiet, was zu transformativen Veränderungen führte.

Die Bandenmitglieder beteiligten sich an den Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten und sahen sich TWTH-Lehrvideos an, während das örtliche Jugendzentrum bei den Renovierungsarbeiten unterstützt wurde. Innerhalb weniger Wochen verwandelte sich das Gebiet von einem von Kriminalität geprägten Ort in eine saubere und friedlichere Gemeinde, was von der Polizei als erhebliche Verbesserung anerkannt wurde. Bei einer ähnlichen Initiative in einem Stockholmer Stadtteil wurden Tausende von TWTH-Broschüren verteilt, was zu einem spürbaren Rückgang der kriminellen Aktivitäten führte, wie von den örtlichen Strafverfolgungsbehörden bestätigt wurde.

Engagement für Drogenaufklärung und Menschenrechte

Abgesehen von diesen spezifischen Bemühungen in den Gemeinden und den vielen beliebten "Familienwochenenden" mit Tausenden von Teilnehmern in der Idealen Scientology-Kirche von Malmö, sind der Scientology nahestehende Organisationen seit langem in Schweden aktiv. Die Citizens Commission on Human Rights (CCHR) arbeitet seit über 40 Jahren daran, Menschenrechtsverletzungen in der Psychiatrie aufzudecken und sich für Gesetzesänderungen einzusetzen, die eine humane Behandlung fördern. Narconon, ein Drogenrehabilitationsprogramm, das auf den Entdeckungen von L. Ron Hubbard basiert, ist seit über 50 Jahren in Schweden tätig.

Es hat Tausenden von Menschen und ihren Familien durch ihre einzigartigen Methoden geholfen, die Sucht zu überwinden und unterhält Vereinbarungen mit Gemeinden im ganzen Land, um ihre Dienste anzubieten. "Die Mitglieder unserer Gemeinschaft sind sehr stolz auf den vielseitigen Ansatz der Scientology, soziale Probleme anzugehen und gleichzeitig das Engagement in der Gemeinschaft zu fördern, und sie tun ihr Bestes, um diese Bemühungen ständig zu verbessern und zu erweitern", erklärte Ivan Arjona, Vertreter der Scientology bei den europäischen Institutionen und den Vereinten Nationen.

Religiöse Anerkennung in Europa

Bereits 1997 entschied der Oberste Gerichtshof Italiens, dass die Ziele und Aktivitäten der Scientology-Kirche religiöser Natur sind. Nach dieser wegweisenden Entscheidung folgte Schweden im Jahr 2000 mit der offiziellen Registrierung der Scientology-Kirche als Religionsgemeinschaft. 2003 wurde die Kirche in Kroatien ins Register der Religionsgemeinschaften aufgenommen. Spanien und Portugal folgten 2007 mit rechtlichen Anerkennungen. 2013 entschied der Oberste Gerichtshof Großbritanniens, dass Scientology eine Religion ist. Mazedonien (2017) und die Niederlande (2022) bestätigten diesen Status ebenfalls.

Auch in Deutschland haben Gerichte mehrfach entschieden, dass die Vereine der Scientology-Kirche und ihre Mitglieder unter den Schutz von Artikel 4 des Grundgesetzes (Religionsfreiheit) fallen. Weitere Informationen über die weltweite Anerkennung der Scientology-Religion finden Sie unter scientologyreligion.de.