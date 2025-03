Startseite 19. Fachtagung Brandschutz offiziell als Weiterbildung anerkannt! - TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-03-20 15:39. Gute Nachrichten für Architekten (m/w/d): Die 19. Fachtagung Brandschutz der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH wurde von der Architektenkammer als offizielle Fortbildungsveranstaltung anerkannt! Gute Nachrichten für alle Architektinnen, Architekten und Planer: Die 19. Fachtagung Brandschutz der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH wurde von der Architektenkammer als offizielle Fortbildungsveranstaltung anerkannt! Damit erhalten Teilnehmende nicht nur wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Best Practices im Brandschutz, sondern können auch Fortbildungspunkte sammeln, die für ihre berufliche Weiterbildung relevant sind. Warum die Anerkennung wichtig ist:

In einer Branche, die sich ständig weiterentwickelt, ist kontinuierliche Fortbildung essenziell. Neue technische Lösungen, gesetzliche Vorgaben und innovative Planungsmethoden erfordern es, dass Fachleute ihr Wissen stets auf dem neuesten Stand halten. Aus diesem Grund ist die Fortbildungspflicht in den Architektengesetzen der Länder fest verankert. Mit der Anerkennung durch die Architektenkammer bietet die 19. Fachtagung Brandschutz nun eine ideale Möglichkeit, dieser Verpflichtung nachzukommen - und das mit praxisnahen Vorträgen und wertvollen Netzwerkmöglichkeiten. Fortbildungspunkte und Inhalte:

Die Architektenkammer vergibt für die Teilnahme an der Fachtagung folgende Fortbildungspunkte:

• Tag 1: 8 Fortbildungspunkte

• Tag 2: 5 Fortbildungspunkte Teilnehmende erhalten eine Bescheinigung, aus der die Anzahl der Fortbildungspunkte, die vermittelten Inhalte und die zeitliche Dauer der Veranstaltung hervorgehen. Damit wird sichergestellt, dass die Fortbildung in vollem Umfang anerkannt werden kann. Die Fachtagung Brandschutz - ein fester Bestandteil im Jahreskalender! Seit über 30 Jahren ist die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH ein bundesweit anerkannter Weiterbildungspartner. Besonders die Fachtagungen haben sich als fester Bestandteil der Jahresplanung für viele Planer und Bauträger etabliert. Neben fundierten Fachvorträgen zu den neuesten technischen und rechtlichen Entwicklungen bietet die Veranstaltung eine hervorragende Plattform zum Netzwerken. Der Austausch mit Expertinnen und Experten sowie Gleichgesinnten ist für viele Teilnehmende ebenso wertvoll wie die vermittelten Inhalte. Jetzt anmelden und profitieren! Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zu erweitern, wertvolle Kontakte zu knüpfen und gleichzeitig Ihre Fortbildungspflicht zu erfüllen. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz bei der 19. Fachtagung Brandschutz und profitieren Sie von einem hochkarätigen Programm, das Sie beruflich weiterbringt! Die Termine der Brandschutz-Fachtagung finden an ganz besonderen Locations statt - welche ist Ihr Favorit? Datum: 15. + 16. Mai 2025

Ort: Nürburgring

Hotel: Dorint Am Nürburgring Hocheifel Datum: 18. + 19. September 2025

Ort: Hamburg

Hotel: Lindner Park Hotel Hagenbeck Datum: 27. + 28. November 2025

Ort: Freiburg

