Startseite Kostenlose CAD-Software – Neue Version bietet mehr Möglichkeiten Pressetext verfasst von gtebart am Do, 2025-03-20 11:17. Moers – 20. März 2025: M4 PERSONAL ist das kostenlose Paket einer professionellen CAD-Software und bietet einen einfachen Einstieg in die Konstruktion. Mit der neuen Version bekommen die Nutzer nun eine verbesserte Benutzeroberfläche und optimierte Funktionen. M4 PERSONAL wird bereits seit Jahrzehnten von Handwerkern, von kleinen Unternehmen oder in den verschiedensten Hobby-Bereichen für die genaue Konstruktion oder Planung genutzt. Die neue Version der Software kommt mit einigen Verbesserungen daher und sorgt damit für ein noch besseres CAD-Erlebnis. Optimierte Darstellung für jeden Bildschirm

Dank der Unterstützung vielseitiger Bildschirmauflösungen passt sich M4 PERSONAL jetzt perfekt an die verschiedenen Auflösungen und Skalierungen der genutzten Bildschirme an. Ob Full HD oder 4K, die Software bietet stets eine optimale Darstellung und sorgt so für ein modernes Nutzererlebnis. Dabei kann bei hohen Auflösungen auch die Icon-Größe perfekt angepasst werden. Noch einfachere Nutzung im Unternehmen

Die kommerzielle Nutzung der kostenlosen CAD-Software läuft über das Pay-Per-Result-Prinzip. Dabei können CAD-Pläne mit M4 PERSONAL kostenlos erstellt werden. Soll eine fertige Zeichnung kommerziell verwendet werden, so ist es erforderlich, diese in die Formate DXF, DWG oder PDF zu exportieren. Mit der neuen Version ist dies direkt in der Software möglich und einer kommerziellen Verwendung der entstandenen Zeichnungen steht nichts mehr im Wege. Darum lohnt sich ein Umstieg

M4 PERSONAL hat eine sehr breite Nutzerbasis in der ganzen Welt. Der Einstieg in die Software ist denkbar einfach, denn hier kann der Nutzer mit Online-Tutorials einfach einsteigen und die Software sehr schnell erlernen. Auch bietet die Software eine Vielzahl an integrierten Modulen an, mit denen alle denkbaren Pläne oder Konstruktionen erstellt werden können. Von einfachen Konstruktionen, die mit Fotos ergänzt werden können, bis hin zu parametrisierten Bauplänen, diese Software ist jeder Herausforderung gewachsen. Und für alle, die damit das Hobby langfristig zum Beruf machen wollen, bietet das Pay-Per-Result-Prinzip einen perfekten und kostengünstigen Einstieg. Jetzt herunterladen – kostenlos und unkompliziert

Die neue Version von M4 PERSONAL steht ab sofort auf der Website von CAD Schroer zum Download bereit. Die Software kann einfach kostenlos heruntergeladen und genutzt werden. Fazit: Die kostenlose CAD-Software M4 PERSONAL bietet mit der neuen Version eine bessere Bedienung und mehr Flexibilität beim Export in DWG oder DXF. Jetzt M4 PERSONAL herunterladen »

https://www.cad-schroer.de/produkte/m4-personal/?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJj... Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie der öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT (Internet of Things)-Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld. Kontakt

