Startseite Pressemeldung DAS SAAL Congress Hotel Saalfelden Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-03-19 17:43. Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer - die neuen Freizeit-Arrangements im DAS SAAL für Frühling und Sommer im Salzburger Land Saalfelden, 19. März 2025 - Manchmal genügen ein paar Tage in den Bergen, um sich wie neu geboren zu fühlen. Frische Bergluft, endlose Panoramen und das Gefühl, mitten in der Natur ganz bei sich selbst zu sein. DAS SAAL in Saalfelden macht genau das möglich - mit neuen Arrangements, die den perfekten Mix aus Abenteuer, Entspannung und Genuss bieten. Egal ob Bike-Flow, Kletter-Action, romantische Zweisamkeit oder kulinarische Höhenflüge - hier wird jeder Aufenthalt zu einer besonderen Erinnerung. Bike-Erlebnis - Flow & Freiheit auf zwei Rädern

Der Wind rauscht im Ohr, die Trails ziehen sich wie ein endloses Band durch die Landschaft, und das Adrenalin fließt. Saalfelden-Leogang gilt als Paradies für Biker - von flowigen Trails über anspruchsvolle Bergtouren bis hin zu endlosen Rennrad- und E-Bike-Routen. Tagsüber auf zwei Rädern unterwegs, abends entspannt im DAS SAAL - mit gutem Essen und lockerer Atmosphäre. Das Arrangement umfasst 2 bis 7 Übernachtungen mit Halbpension (Frühstück & 3-Gänge-Dinner), Welcome Drink, Lunchpakete für die Touren, eine kostenlose E-Bike-Lademöglichkeit sowie einen abschließbaren Fahrradraum.

Preis pro Person: 2 Nächte ab 249 Euro, 3 Nächte ab 389 Euro, 5 Nächte ab 589 Euro. Kletter-Abenteuer - Hoch hinaus im Steinernen Meer

Die Berge rufen - und DAS SAAL ist der perfekte Ausgangspunkt für alle, die hoch hinauswollen. Ob Klettergarten, alpines Klettern oder Bouldern, die Region bietet unzählige Möglichkeiten für große und kleine Herausforderungen. Das Arrangement beinhaltet 2 bis 7 Übernachtungen mit Halbpension, einen Welcome Drink, Lunchpakete für die Touren und den Eintritt in die Kletterhalle Saalfelden.

Preis pro Person: 2 Nächte ab 194 Euro, 3 Nächte ab 285 Euro, 5 Nächte ab 475 Euro. Romantik-Auszeit - Zeit für Zweisamkeit

Manchmal braucht es nur einen Tapetenwechsel, um sich wieder ganz aufeinander zu besinnen. DAS SAAL schafft den perfekten Rahmen für eine romantische Auszeit in den Bergen. Das Arrangement umfasst 2 bis 7 Übernachtungen mit Halbpension, darunter ein Candle-Light-Dinner, einen Welcome Drink und eine Flasche Sekt auf dem Zimmer.

Preis pro Person: 2 Nächte ab 194 Euro, 3 Nächte ab 285 Euro, 5 Nächte ab 475 Euro. Wanderlust - Schritt für Schritt ins Naturglück

Schuhe schnüren, Rucksack packen und los geht's: Saalfelden-Leogang ist ein Paradies für Wanderfreunde. Sanfte Almwiesen, imposante Gipfel und spektakuläre Panoramen warten darauf, entdeckt zu werden. DAS SAAL sorgt für die perfekte Basis - mit Halbpension, einem Welcome Drink, Lunchpaketen für die Touren, einer Wanderkarte und Infomaterial über die Region.

Preis pro Person: 2 Nächte ab 194 Euro, 3 Nächte ab 285 Euro, 5 Nächte ab 475 Euro. Wein & Genuss - Feinschmecker aufgepasst!

Nach einem aktiven Tag in den Bergen die Sinne verwöhnen - dieses Arrangement kombiniert alpine Erlebnisse mit exklusiven Gaumenfreuden. Neben Halbpension und einem Welcome Drink erwartet die Gäste ein saisonales Themenmenü und eine Weinverkostung mit drei ausgewählten Weinen.

Preis pro Person: 2 Nächte ab 194 Euro, 3 Nächte ab 285 Euro, 5 Nächte ab 475 Euro. Egal, ob Gipfelstürmer, Genussmensch oder Romantiker - DAS SAAL bietet für jeden das passende Angebot. Einfach Lieblingspaket wählen und eine unvergessliche Auszeit im Salzburger Land erleben. Tipp: In der Nebensaison gilt das 7=5-Special - sieben Nächte bleiben, nur fünf bezahlen. Weitere Informationen und Buchungen unter www.das-saal.com. Über DAS SAAL I Congress Hotel Saalfelden

Als erstes SMART Hotel in Saalfelden eröffnete DAS SAAL Mitte Juni unmittelbar neben dem Kongresszentrum im Herzen der Stadt. Mit 79 Zimmern und Suiten läutet es im alpinen Idyll des Salzburger Landes eine neue Ära des Reisens ein. Hier genießen Gäste smarten Komfort mit schlüssellosem Zugang, Highspeed-Wifi sowie Payment, Check-in und Check-out per Smartphone, alles ohne App-Download. Stilvoll gestaltete Zimmer und Suiten in Taupe- und Goldtönen bieten luxuriösen Schlafkomfort mit hochwertigen Boxspring-Betten und schallgedämmten Türen. Eine Nespresso-Maschine gehört zur Standardausstattung " und im Café und Bistro locken Gourmet-Genüsse vom regionalen Frühstücksbuffet über erstklassigen Barista-Kaffee bis hin zum Sundowner auf der Sonnenterrasse. Mit komfortablen Workspaces inhouse wie auch im Congress Saalfelden und umgeben von attraktiven Outdoor-Möglichkeiten, ist DAS SAAL ideal für Reisende, die zwischen Berg und Business, zwischen alpinem Flair und urbanem Luxus keine Kompromisse wünschen.

