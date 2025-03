IsoEnergy kündigt Aktienkonsolidierung in Verbindung mit Antrag auf Notierung an der NYSE American an

Toronto, ON - 19. März 2025 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSX: ISO; OTCQX: ISENF) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - gab heute bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens die Konsolidierung (die "Konsolidierung") der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") auf der Grundlage einer Nach-Konsolidierungs-Stammaktie für je vier Vor-Konsolidierungs-Stammaktien genehmigt hat. Die Konsolidierung wird im Zusammenhang mit dem Antrag des Unternehmens auf Notierung seiner Stammaktien an der NYSE American LLC (die "NYSE American") durchgeführt. Vorbehaltlich der Prüfung und Genehmigung des Antrags auf Börsennotierung und der Erfüllung aller geltenden Börsennotierungs- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen geht das Unternehmen davon aus, dass der Handel der Stammaktien an der NYSE American zu Beginn des zweiten Quartals 2025 aufgenommen wird.

Philip Williams, CEO und Director von IsoEnergy, kommentierte: "Die Beantragung der Notierung an der NYSE American ist ein wichtiger Schritt in der Kapitalmarktstrategie von IsoEnergy mit dem Ziel, uns an unsere in den USA börsennotierten Konkurrenten anzugleichen und unsere Sichtbarkeit bei einer breiteren Investorenbasis zu erhöhen. Mit einem robusten Portfolio, das die höchstgradige veröffentlichte angezeigte Uranressource im kanadischen Athabasca-Becken in unserer Hurricane-Lagerstätte, ehemals produzierende US-Uranminen in Utah, die wir für eine potenzielle rasche Wiederinbetriebnahme vorbereiten, und die größte unerschlossene Uranlagerstätte in den USA in Coles Hill in Virginia umfasst, ist dieser Schritt unerlässlich, um auf dem sich entwickelnden Uranaktienmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Während wir unsere Projekte vorantreiben, glauben wir, dass diese Börsennotierung ein größeres Engagement für US-Investoren bietet, die Handelsliquidität erhöht und IsoEnergy in die Lage versetzt, von der steigenden Nachfrage nach nordamerikanischem Uranangebot zu profitieren."

Die Konsolidierung wurde auf der Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens am 3. Dezember 2024 genehmigt. Die Konsolidierung unterliegt der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange (die "TSX") und wird voraussichtlich am 20. März 2025 (das "Datum des Inkrafttretens") in Kraft treten, wobei die Stammaktien nach der Konsolidierung vorbehaltlich der endgültigen Bestätigung durch die TSX zum Börsenbeginn am 24. März 2025 an der TSX gehandelt werden sollen. Im Zusammenhang mit der Konsolidierung werden keine Bruchteile von Post-Consolidation-Stammaktien ausgegeben. Jeder Bruchteil von Nach-Konsolidierungs-Stammaktien, der sich aus der Konsolidierung ergibt, gilt als von seinem eingetragenen Eigentümer dem Unternehmen zur Annullierung und ohne Gegenleistung angeboten. Der Ausübungs- oder Wandlungspreis und/oder die Anzahl der Stammaktien, die im Rahmen der in Umlauf befindlichen wandelbaren Wertpapiere des Unternehmens ausgegeben werden können, werden im Zusammenhang mit der Konsolidierung anteilig angepasst.

Es wird davon ausgegangen, dass nach Abschluss der Konsolidierung die Stammaktien nach der Konsolidierung weiterhin an der TSX unter dem Börsenkürzel "ISO" mit einer neuen CUSIP: 46500E867 und einer neuen ISIN gehandelt werden: CA46500E8678.

Eingetragene Aktionäre der Gesellschaft, die ihre Stammaktien aus der Zeit vor der Konsolidierung zum Datum des Inkrafttretens in Form von Zertifikaten halten, werden von der Transferstelle der Gesellschaft ein Übermittlungsschreiben erhalten, das Anweisungen für den Umtausch ihrer Stammaktien aus der Zeit vor der Konsolidierung enthält, sobald dies nach dem Datum des Inkrafttretens praktisch möglich ist. Bis zur Rückgabe entspricht jedes Aktienzertifikat, das Stammaktien aus der Zeit vor der Konsolidierung repräsentiert, der Anzahl ganzer Stammaktien aus der Zeit nach der Konsolidierung, auf die der Inhaber infolge der Konsolidierung Anspruch hat. Eingetragene Aktionäre der Gesellschaft, die ihre Vor-Konsolidierungs-Stammaktien zum Datum des Inkrafttretens in Form von DRS-Ratschlägen halten, werden ihre Nach-Konsolidierungs-Stammaktien automatisch innerhalb von drei Werktagen nach dem Datum des Inkrafttretens erhalten, ohne dass das Übermittlungsschreiben ausgefüllt werden muss. Die wirtschaftlichen Aktionäre der Gesellschaft müssen nichts unternehmen, um im Zusammenhang mit der Konsolidierung Stammaktien nach der Konsolidierung zu erhalten. Begünstigte Aktionäre, die ihre Stammaktien aus der Zeit vor der Konsolidierung über Intermediäre (z.B. einen Makler, eine Bank, eine Treuhandgesellschaft, einen Investmentdealer oder ein anderes Finanzinstitut) halten und Fragen zur Abwicklung der Konsolidierung haben, sollten sich bezüglich der Konsolidierung an ihre Intermediäre wenden.

Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen 192.310.581 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf. Nach Abschluss der Konsolidierung wird das Unternehmen voraussichtlich über ca. 48.077.577 ausgegebene und ausstehende Stammaktien verfügen, vorbehaltlich Rundungen.

Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Notierung und den Handel der Stammaktien an der NYSE American, den Zeitplan und den Abschluss der Konsolidierung, das voraussichtliche Datum des Inkrafttretens der Konsolidierung, die Behandlung von Bruchteilen von Stammaktien in Verbindung mit der Konsolidierung, den Erhalt der behördlichen Genehmigungen und das voraussichtliche Handelsdatum der Stammaktien nach der Konsolidierung an der TSX; die Liegenschaften des Unternehmens, einschließlich der Erwartungen in Bezug auf Genehmigungen, Erschließungen oder andere Arbeiten, die erforderlich sein könnten, um eines der Projekte zu erschließen oder in Produktion zu bringen; die steigende Nachfrage nach Kernenergie und Uran; und alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet oder voraussieht, die in der Zukunft eintreten werden oder könnten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß Geschäfts-, Markt- und Wirtschaftsrisiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die Annahmen, dass die Ergebnisse der geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten den Erwartungen entsprechen, dass die voraussichtliche Mineralisierung der Projekte von IsoEnergy den Erwartungen entspricht und dass die potenziellen Vorteile aus diesen Projekten und etwaige Vorteile aus diesen Projekten, der Uranpreis; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden; dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Aktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Solche Aussagen geben die gegenwärtigen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: behördliche Entscheidungen und Verzögerungen, die allgemeine Lage an den Aktienmärkten, die Nachfrage, das Angebot und die Preise für Uran sowie die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen die betreffende Partei Geschäfte tätigt. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren in IsoEnergys jüngstem jährlichen Management's Discussion and Analysis und Annual Information Form sowie in IsoEnergys anderen Unterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

