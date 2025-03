Q Precious and Battery Metals mobilisiert Diamantbohrgerät auf dem Projekt La Corne South in Val d'Or (Quebec)

19. März 2025 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Q Precious and Battery Metals Corp. (QMET oder das Unternehmen) (CSE: QMET) freut sich bekannt zu geben, dass die Mobilisierung eines Diamantbohrgeräts auf dem Projekt La Corne South, nördlich von Val dOr in Quebec, im Gange ist. Das Unternehmen hat kürzlich neue Zugangswege und Bohrplattformen für die Entnahme von Bohrkernen und Proben bei zwei vorrangigen geophysikalischen Zielen fertiggestellt, die vom Explorationsteam des Unternehmens ermittelt worden waren.

First Class Diamond Drilling Inc. wurde mit der Durchführung von Diamantbohrungen auf dem Projekt La Corne South beauftragt. First Class Drilling hat die ersten drei Bohrlöcher auf dem Projekt im Jahr 2024 erfolgreich abgeschlossen und QMET freut sich, dass sie die Bohrungen im Jahr 2025 fortsetzen werden.

Die Diamantbohrungen bei den TDEM- und Magnetikanomalien im Jahr 2024 waren erfolgreich und durchschnitten bedeutsame massive und disseminierte Sulfide, die Kupfer, Silber, Zink und Gold enthielten. Diese nächste Bohrphase bei La Corne South wurde konzipiert, um ähnliche geophysikalische Anomalien etwa 2 km südlich der Bohrungen von 2024 zu erproben. Es wurde eine zusätzliche Genehmigung erteilt, um den Zugang zu diesen neuen Zielgebieten zu ermöglichen. Der Beginn der Bohrungen ist für nächste Woche geplant. Insbesondere die TDEM-Anomalien EMG-1 und EMG-2 wurden für Diamanttestbohrungen ausgewählt. Die Maxwell-Plattenmodellierung dieser Anomalien mit der Software Micromine weist darauf hin, dass sich EMG-1 und EMG-2 innerhalb desselben vulkanischen Horizonts befinden könnten, der im Allgemeinen nördlich bis nordwestlich verläuft und in Richtung Osten abfällt, wobei sich EMG-1 in der Tiefe unterhalb von EMG-2 befindet (siehe eingefügte Abbildung).

Massivsulfid-Bohrziele, die anhand der Maxwell-Dünnplattenmodellierung von EMG-1 (lila) und EMG-2 (rot) interpretiert wurden. Topografische Oberfläche in Grün.

Die Diamantbohrungen bei den TDEM- und Magnetikanomalien im Jahr 2024 waren erfolgreich und fanden bedeutsame Massivsulfide und disseminierte Sulfide vor, einschließlich der folgenden (bereits am 20. Januar 2025 und am 9. September 2024 veröffentlicht):

Bohrloch 24LCS-01

- Bohrlochtiefe von 102,15 Metern bis 127,6 Meter, 0,83 % Kupferäquivalent auf 25,45* Metern, einschließlich

o 122,75-123,3 - 4,2 % Kupfer, 4 % Zink, 0,17 ppm Gold und 30,3 ppm Silber

o 123,3-123,85 - 1,9 % Kupfer, 3,17 % Zink und 14,7 ppm Silber

o 123,85-124,4 - 0,79 % Kupfer, 1,3 % Zink und 7,33 ppm Silber

o 125,5-126 - 2,61 % Kupfer

Bohrloch 24LCS-03

- Bohrlochtiefe von 104,85 Metern bis 112,75 Meter, 1,17 % Kupferäquivalent auf 7,9* Metern, einschließlich

o 108,75-109,75 - 2,68 % Kupfer und 23,45 ppm Silber

o 110,2-111,4 - 2,66 % Kupfer und 24,05 ppm Silber

* Die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung wurde noch nicht ermittelt.

Die Kernproben von Bohrloch 24LCS-02 lieferten keine bedeutsamen Ergebnisse.

Das Explorationsteam des Unternehmens freut sich darauf, mit den Testbohrungen bei den beiden starken geophysikalischen Zielen bei EMG-1 und EMG-2 zu beginnen. Das erfolgreiche Durchteufen von massiven und halbmassiven Sulfidkörpern mit beträchtlichem Mineralgehalt in den Bohrlöchern 24LCS-01 und 24LCS-03 ist ein gutes Zeichen für diese ähnlichen Ziele bei EMG-1 und EMG-2.

Die bestehende Bohrgenehmigung ermöglicht auch den Straßenzugang und die Errichtung mehrerer Plattformen in fünf anderen Zielgebieten, die anhand der geophysikalischen Untersuchungen definiert wurden - entlang eines 2 km langen Korridors, der sich von EMG-1 in Richtung Nordwesten bis zu jenem Gebiet erstreckt, das im Jahr 2024 bei EMG-6 erprobt wurde (Bild unten eingefügt). Nach erfolgreichen Tests bei EMG-1 und EMG-2 könnten bei diesen anderen geophysikalischen Zielen Bohrungen durchgeführt werden.

Das in Val dOr ansässige Unternehmen Explo-Logik Inc. leitet diese Explorationsphase, einschließlich der Kernprotokollierung und Probennahmen in seiner Betriebsstätte. Die erste Phase der Testbohrungen bei der massiven und halbmassiven Sulfidmineralisierung in den Bohrlöchern 1 bis 3 umfasste insgesamt 278 Kernproben aus drei Bohrlöchern. Die Bohrkerne wurden von Mitarbeitern von Explo-Logik direkt an das Labor in Val dOr, Quebec, geliefert. Die Proben wurden einem Multielement-Analyseverfahren unterzogen, bei dem ein Aufschluss aus vier Säuren der pulverisierten Proben erfolgt - gefolgt von einer Massenspektrometer-Untersuchung auf 48 Elemente und einer Analyse auf Gold, Platin und Palladium mittels Brandprobe. Zur Qualitätssicherung und -kontrolle fügte Explo-Logik Leerproben, Standards oder Duplikate im Verhältnis 1:10 ein. Das Phase-2-Bohrprogramm wird nun voraussichtlich nächste Woche beginnen.

Q PRECIOUS & BATTERY METALS CORP.

Die Explorationsprogramme von QMET in Quebec werden von Dr. Mathieu Piché, OGQ, geleitet, dessen Büro sich nördlich von Val dOr befindet. Er ist auch ein Direktor von QMET. Das Unternehmen besitzt eine 100-%-Beteiligung an Mineralschürfrechten in Quebec, die kritische und edle Metalle sowie natürlichen Wasserstoff anpeilen. Die Projekte beinhalten das VMS-Projekt La Corne South, das Goldkonzessionsgebiet McKenzie East sowie das kürzlich erworbene Wasserstoffprojekt Matane im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit mit Quebec Innovative Materials Corp. (CSE: QIMC).

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum jetzigen Zeitpunkt basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider; sie sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus ungewiss sind und dass die tatsächliche Leistung durch eine Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; die begrenzte Dauer des operativen Betriebs des Unternehmens; die Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten; Schwankungen der Rohstoffpreise; Gefahren und Risiken im operativen Betrieb; Wettbewerb sowie andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. September 2017 beschrieben sind, der unter www.sedar.com verfügbar ist. Dementsprechend können tatsächliche und zukünftige Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Im Namen des Board of Directors

Richard Penn

CEO

(778) 384-8923

Q PRECIOUS AND BATTERY METALS CORPORATION

500- 666 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 3P6

www.qmetalscorp.com

