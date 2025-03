Startseite VOOPOO stellt die ARGUS G3 vor – Ein revolutionärer POD für sanftes Dampfen und mit verlängerter Leistung Pressetext verfasst von anatoly41 am Mi, 2025-03-19 15:01. Die Luft knisterte vor Erwartung. Tief im Labor von VOOPOO versammelten sich Ingenieure um ein Gerät, das vor Möglichkeiten strahlte, zu entwickeln. Dies war nicht nur ein weiteres Produkt; es war die Verwirklichung eines Traums – eines Traums von einem Erlebnis, das so nahtlos, so geschmackvoll, so... strahlend ist. Sie nannten es ARGUS G3, ein Anwärter auf den Titel des besten Pods des Jahres 2025. Mit der ARGUS G3, angetrieben von der revolutionären iCOSM CODE 2.0-Technologie, erfüllt VOOPOO erneut sein Versprechen, durch Innovation, Qualität und Stil unübertroffene Kundenzufriedenheit zu liefern. Große Coil, großer Unterschied: Die iCOSM 2.0-Revolution Die ARGUS G3 führt die revolutionäre iCOSM 2.0-Technologie mit dem ARGUS Top Fill V2 Pod ein, die einen bahnbrechenden großen Coil enthält. Diese kombiniert Liquid-Seal Shield, Mega-Core und Golden Cotton für ein außergewöhnliches Dampferlebnis Das Liquid-Seal Shield garantiert 30 Tage Trockenheit. Eine vollständig umhüllte Kupferhülse schafft einen dichten E-Liquid-Film mit 99 % interner Oberflächenabdeckung, was die herkömmlicher Coils 3 mal mehr verbessert. Dieses Design verbessert die Auslaufsicherheit um 83 % und sorgt für 30 Tage Sauberkeit. Mega-Core, gleichmäßige Sanftheit Mit sofortiger Sättigung und konstantem Fluss eliminiert die Mega-Core-Schicht aus Speed-Control-Baumwolle Geschmacksinkonsistenzen. Sie sorgt dafür, dass dein Erlebnis jedes Mal sanft, süß und voller Geschmack bleibt. Golden Cotton, 100 mL Ausdauer Die hochmoderne, hitzebeständige Golden Cotton, die um das Mesh gewickelt ist, besteht aus Materialien der Luftfahrttechnik. Während normale Baumwolle bereits bei 150°C zu zerfallen beginnt, hält sie Temperaturen von bis zu 260°C stand. Deshalb hält sie länger – ein Pod kann bis zu 100 mL E-Liquid verarbeiten, ohne an Geschmack oder Leistung zu verlieren. Langer Dampfgenuss in leichter Eleganz Der robuste 1500-mAh-Hochleistungsakku liefert bis zu 5 Tage ununterbrochenes Dampfen mit einer einzigen Ladung. Dabei wiegt die ARGUS G3 beeindruckend leichte 65 g, liegt bequem in der Hand und bietet Freiheit und Benutzerfreundlichkeit. Mit einem 0,96-Zoll-TFT-Farbdisplay sowie kreativen Texturen und Farbverläufen verleiht er dem Design eine Note von Raffinesse. Mach dich bereit, denn die Zukunft des Dampfens ist da und strahlt heller denn je. Tauche ein in die welt der ARGUS G3 – den wahren Game-Changer und unbestreitbar bester Pod des Jahres 2025. Unternehmen: Shenzhen VOOPOO Technology co.,ltd Ansprechpartner: Victor.liu E-Mail: Victor@voopootech.com Webseite: www.voopoo.com Stadt: Shenzhen Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten