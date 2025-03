Startseite CEA erweitert ihr internationales Streckennetz! – Neue Direktflugstrecke zwischen Shanghai und Abu Dhabi ab 28. April Pressetext verfasst von anatoly41 am Mi, 2025-03-19 14:38. So kündigte China Eastern Airline (im Folgenden als „CEA“) an, dass ab dem 28. April die Direktflugstrecke (Hin- und Rückflug) zwischen Shanghai und Abu Dhabi im Rahmen eines Codeshare-Abkommens mit der lokalen Fluggesellschaft Etihad Airways (Abu Dhabi als Hauptbasis) in Betrieb genommen wird, womit CEA die erste chinesische Fluggesellschaft ist, die diese Direktflugstrecke anbietet. Unter der Flugnummer MU237/238 bietet CEA vier wöchentliche Hin- und Rückflüge zwischen dem Internationalen Flughafen Shanghai Pudong (PVG) und Abu Dhabi an, wobei die Hinflüge montags, mittwochs, donnerstags und samstags um 15:10 Uhr Ortszeit von Shanghai abfliegen und um 21:20 Uhr Ortszeit in Abu Dhabi ankommen, während die Rückflüge jeweils um 23:20 Uhr Ortszeit von Abu Dhabi abfliegen und um 12:40 Uhr Ortszeit am folgenden Tag in Shanghai ankommen (die Zeitangaben beziehen sich jeweils auf die Ortszeit). Durchgeführt wird diese Flugstrecke mit einem Großraumflugzeug vom Typ Airbus A330, welches mit einer Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung zwischen Flugzeug und Boden ausgestattet ist, wodurch die WLAN-Verbindung an Bord sofort nach dem Abflug zur Verfügung steht und während der gesamten Reise ein „ständiger Internetzugang“ gewährleistet ist. Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate und ein wichtiger Knotenpunkt beim gemeinsamen Aufbau der Neuen Seidenstraße („Ein Gürtel, eine Straße“), ist dank seiner Freihandelszonenpolitik und seiner Ressourcen im Energie- und Finanzsektor ein strategischer Stützpunkt für die Globalisierung chinesischer Unternehmen. Mit Hilfe der Einführung der Direktflugstrecke zwischen Shanghai und Abu Dhabi durch CEA wird der Wirtschafts- und Handelsaustausch sowie der Personalaustausch zwischen beiden Seiten erleichtert und insbesondere eine reibungslosere Flugstrecke zwischen dem Jangtse-Delta und der Golfregion geschaffen. Darüber hinaus ist auf beiden Seiten ein Tourismusboom in Folge zu erwarten. Reisende aus Shanghai können ganz bequem Sehenswürdigkeiten wie die Scheich-Zayid-Moschee und Louvre Abu Dhabi in Abu Dhabi besuchen, während Reisende aus den Emiraten moderne chinesische Städte und die traditionelle Kultur tiefgehend erleben können. Als ein weiterer Meilenstein zum gemeinsamen Aufbau der Neuen Seidenstraße („Ein Gürtel, eine Straße“) und zur Umsetzung der strategischen Zusammenarbeit zwischen CEA und Etihad Airways ist diese neue Flugstrecke eine Frucht gemeinsamer Bemühungen. Mit der im Dezember 2023 unterzeichneten Absichtserklärung zur strategischen Zusammenarbeit bekräftigten die beiden Parteien ihr klares Bekenntnis zur Kooperation in Bereichen wie Codesharing, Vielfliegerprogrammen, Frachtverkehr und nachhaltiger Entwicklung. Im Juni 2024 besiegelten die beiden Parteien ihre Zusammenarbeit mit einem Codeshare-Abkommen, um die Einführung einer neuen Direktflugstrecke von CEA nach Abu Dhabi gemeinsam voranzutreiben und diese im Rahmen des Codesharings gemeinschaftlich zu betreiben. Die Flüge von CEA werden im neu in Betrieb genommenen Terminal A des Internationalen Flughafens Abu Dhabi (AUH) halten, das auch von Etihad Airways genutzt wird, sodass eine Komplementarität zwischen den Streckennetzen der beiden Fluggesellschaften entsteht und Passagiere von bequemen Transitverbindungen von und nach dem Nahen Osten, Afrika und Europa profitieren. Mit 20 Flügen pro Woche bietet CEA derzeit fünf Strecken zwischen China und dem Nahen Osten an: Pudong (PVG) – Dubai (AUH) (7 Flüge pro Woche), Pudong (PVG) – Riad (RUH) (4 Flüge pro Woche), Xi'an (XIY) – Dubai (AUH) (3 Flüge pro Woche), Qingdao (TAO) – Dubai (AUH) (3 Flüge pro Woche) und Kunming (KMG) - Dubai (AUH) (3 Flüge pro Woche). Berichten zufolge sind die Flugtickets für die Flugstrecke „Shanghai Pudong (PVG) - Abu Dhabi (AUH)“ von CEA bereits erhältlich. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten