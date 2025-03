Startseite Skill Warehouse präsentiert innovative Feedback-Engine für die Personaldiagnostik Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-03-19 14:10. Die richtigen Personalentscheidungen treffen mithilfe der "Feedback-Engine". Skill Warehouse setzt neue Maßstäbe in der Personaldiagnostik. Mit seinem innovativen, wissenschaftlich fundierten Analysetool unterstützt Skill Warehouse Unternehmen dabei, die passenden Talente zu identifizieren, diese gezielt weiterzuentwickeln und an den richtigen Stellen einzusetzen. Die "Feedback-Engine" hilft dabei, klügere Personalentscheidungen zu treffen und Mitarbeiter bestmöglich zu fördern. Diese kompetenzbasierte Lösung bietet eine präzisere, effektivere, zeitsparendere und günstigere Methode zur Bewertung und Entwicklung von Mitarbeitern als andere Werkzeuge auf dem Markt. Personalentscheidungen auf Basis fundierter Kompetenzanalysen Herkömmliche Verfahren stoßen schnell an ihre Grenzen, was ihre Aussagekraft angeht, da sie individuelle Anforderungen nicht ausreichend abbilden. Anders bei der "Feedback-Engine" von Skill Warehouse: Statt einen starren Katalog an Dimensionen zu verwenden, wird für jede Funktion ein individuelles Kompetenzprofil erstellt. Dabei werden nur die wirklich relevanten Kompetenzen für eine bestimmte Stelle erfasst - präzise und zielgenau. Anders als die bekannten 360-Grad-Feedback-Systeme arbeitet die Engine mit dynamischen und zugleich differenzierten Kompetenzprofilen. "Mit Skill Warehouse stellen Unternehmen nicht nur sicher, dass sie die richtigen Menschen am richtigen Platz haben, sondern können auch gezielt in die Entwicklung ihrer Teams investieren - für mehr Produktivität, Effizienz und Zufriedenheit im Arbeitsalltag. Wir haben die Feedback-Engine entwickelt, um Unternehmen ein präzises und objektiveres Bild der Kompetenzen ihrer Mitarbeiter zu vermitteln", sagt Oliver Giefers, Geschäftsführer von Skill Warehouse. "Unser Ansatz konzentriert sich auf diejenigen beobachtbaren Kompetenzen, die für den Erfolg in einer bestimmten Funktion entscheidend sind. Das ermöglicht es, die richtigen Mitarbeiter für die richtigen Positionen zu finden, eine passende Nachfolge zu identifizieren und individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen zu ergreifen." Vorteile und Alleinstellungsmerkmale der Skill Warehouse-Lösung * Maßgeschneiderte Kompetenzprofile: Jede Funktion erhält ein individuelles Profil mit Priorisierung der entscheidenden Kompetenzen. Hierbei ist jede Kompetenz mit mindestens 5 Detailbeschreibungen definiert. Das erhöht die Objektivität und die Vergleichbarkeit der Diagnosen.

* Dynamische Personaldiagnostik: Über 500 Stellenprofile mit mehr als 55 Kompetenzen ermöglichen eine passgenaue Analyse.

* Intelligente Feedback-Engine: Skill Warehouse kombiniert Fremdeinschätzungen und Selbsteinschätzungen zu einem umfassenden Kompetenzbild. Der Prozess verläuft automatisiert und das Ergebnis wird in einem Report grafisch aufbereitet.

* Katalog mit Interviewfragen: Skill Warehouse stellt auf Wunsch einen Katalog mit spezifischen Interviewfragen zu dem jeweiligen Kompetenzprofil zur Verfügung.

* Gezielte Personalentwicklung: Skill Warehouse liefert Unternehmen nicht nur Diagnosen, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen für Schulungen, Coachings und Entwicklungsmaßnahmen und sorgt dank eines umfassenden Netzwerks auch für deren Umsetzung. Die Feedback-Engine von Skill Warehouse basiert auf einem umfassenden Kompetenzmodell mit 55 Kompetenzen in 9 Kategorien, die durch über 300 Items (Detaildefinitionen und Fragen) beschrieben werden. Die Engine kann auf über 500 unterschiedliche Stellenprofile angewendet werden. Darüber hinaus stehen ca. 500 kompetenzbezogene Interviewfragen zur Verfügung. Die Feedback-Engine steht zum kostenlosen Test bereit: www.skillwarehouse.de/testfeedback Zielgruppe und Anwendungsbereiche Skill Warehouse richtet sich an Unternehmen jeder Größe, die ihre Personalentscheidungen optimieren und ihre Mitarbeiter zielgerichtet entwickeln möchten. Die Lösungen eignen sich für verschiedene Anwendungsszenarien wie Nachfolgeplanung, Neubesetzungen, Versetzungen und gezielte Personalentwicklung.

