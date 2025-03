Startseite Klar erkennbare Lichtsignale - klare Kommunikation mit der DOMELED Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-03-19 08:06. Die Multicolor-Signalleuchte DOMELED von LED2WORK gibt es in zwei Ausführungen: Eine praktische Basisvariante für grundlegende Signale und eine IO-Link-Variante. Mit einem Durchmesser von 50 mm oder 90 mm ist die DOMELED eine platzsparende Signalleuchte, die auch bei engen Einbausituationen montiert werden kann. Die widerstandsfähige, lichtdurchlässige Kuppel mit Wabenstruktur aus robustem, opalweißen Polycarbonat dient gleichzeitig als Blendschutz für das im 180°-Winkel ausgestrahlte Licht. Die Basisvariante der Multicolor-Leuchte nutzt LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Gelb und Weiß für klare, gut erkennbare Signale. Die IO-Link-Variante bietet RGB-W-LEDs, die in Clustern angeordnet sind. Die Farben des Signallichts lassen sich frei definieren, hinzu kommen automatische Farbwechsel sowie Dimm-, Blitz-, Blink- und Glimm-Modi. Alle Parameter sind individuell einstellbar, zudem können Diagnosedaten ausgelesen werden. Die Befestigung und der Anschluss erfolgt über einen Sockel mit einem Gewinde M30 x 1,5 und einem Sensoranschluss M12, je nach Variante 8- oder 4-polig. Die LEDs haben eine Lebensdauer von 100.000 (L80/B10) Betriebsstunden und profitieren von einer effektiven Wärmeableitung durch den Aluminiumkern der Leiterplatte. Die DOMELED ist mit CE und UKCA gekennzeichnet sowie UL-zertifiziert. Die DOMELED ist die perfekte Lösung, um eine Signalleuchte nahtlos in industrielle Anwendungen einzubinden. Selbst wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht. Mit der Schutzart IP67 ist sie auch für rauere Umgebungen geeignet. Die kompakte Kuppelleuchte ermöglicht eine zuverlässige Signalisierung " mit farbigem Licht in den Standard-Signalfarben, bis hin zur intelligenten Ansteuerung als Aktor über IO-Link. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.led2work.com . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: LED2WORK GmbH

Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim entwickelt und fertigt LED-Leuchten für Arbeitsplätze, Maschinen und Industrie. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in Entwicklung, Fertigung oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung zu sorgen. Alle LED-Leuchten des Unternehmens sind energieeffizient und wartungsfrei.

