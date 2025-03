Startseite Canada Nickel kündigt Gründung und teilweisen Verkauf der Tochtergesellschaft RoyaltyCo an Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-03-18 12:12. Höhepunkte - Canada Nickel erhält 8 Mio. $ in bar und 8,9 Mio. Aktien und hält 62 % der Anteile an RoyaltyCo TORONTO, 18. März 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc... - freut sich, die Unterzeichnung einer verbindlichen Absichtserklärung (der "LOI") mit Edmiston Drive Capital Corp. ("EDCC") am 17. März 2025 bekannt zu geben, wonach ein neues Royalty-Unternehmen ("RoyaltyCo") gegründet wird, das die Net Smelter Return ("NSR")-Lizenzgebühren auf allen regionalen Explorationsgrundstücken von Canada Nickel im Nickeldistrikt Timmins halten wird, mit Ausnahme von Crawford und anderen Zielen (Kingsmill und Dargavel), die sich auf den ursprünglichen Patenten von Project 81 befinden. Vorbehaltlich der Erfüllung der geltenden aufschiebenden Bedingungen geht Canada Nickel davon aus, dass es nach Abschluss der Transaktion 8 Mio. $ in bar und 8,9 Mio. Aktien von EDCC erhalten wird, um eine 62%ige Beteiligung an EDCC zu halten. Mark Selby, der CEO von Canada Nickel, sagte: "Wir freuen uns sehr, mit EDCC zusammenzuarbeiten, um ein neues Lizenzunternehmen zu gründen, das die NSR-Lizenzgebühren für das Portfolio des Unternehmens an Grundstücken im Nickeldistrikt Timmins halten wird, von denen wir erwarten, dass sie zusammengenommen zu den größten Nickelsulfidressourcen der Welt gehören werden. Wir haben für zwei dieser Grundstücke Ressourcen veröffentlicht und erwarten, dass wir bis Mitte 2025 sechs weitere Ressourcen bekannt geben werden. Diese Transaktion ist nur ein weiterer Schritt zur Erschließung von Werten bei gleichzeitiger Minimierung der Eigenkapitalverwässerung für die Aktionäre von Canada Nickel. Dieses Portfolio von Weltformat ist nur der Anfang für EDCC, das sich um den Erwerb oder die Schaffung neuer Lizenzgebühren und -ströme bemühen wird, die mit seinen Zielen eines geringen Kohlenstoffausstoßes und eines geringen ökologischen Fußabdrucks übereinstimmen." RoyaltyCo-Gründung und Transaktionsdetails Canada Nickel wird RoyaltyCo eine 1 %ige NSR-Lizenzgebühr für die betreffenden Grundstücke gewähren, die dann (vorbehaltlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen) mit einer Tochtergesellschaft von EDCC im Austausch für 8 Millionen C$ in bar und 8,9 Millionen Stammaktien von EDCC fusionieren wird. Eine dieser Abschlussbedingungen ist der Abschluss einer Finanzierung durch EDCC, bei der 9 Millionen $ durch die Ausgabe einer Kombination aus Stamm- und Vorzugsaktien aufgebracht werden sollen. Der Erlös aus dieser Finanzierung wird für die Abschlusszahlung an Canada Nickel und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Nach Abschluss der Finanzierung geht Canada Nickel davon aus, dass seine Beteiligung an EDCC etwa 62 % betragen wird. EDCC ist in Ontario, British Columbia und Alberta ein meldepflichtiger Emittent, was eine einfachere Börsennotierung ermöglichen könnte, falls EDCC entscheidet, dass eine Börsennotierung im besten Interesse seiner Aktionäre ist. Die Bedingungen des LOI sind vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Abschlussbedingungen bindend. Das Board of Directors von EDCC wird nach Abschluss der Transaktion aus einem von den derzeitigen Direktoren von EDCC ernannten Direktor, zwei von Canada Nickel ernannten Direktoren und zwei unabhängigen Direktoren bestehen. Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum 30. April 2025 abgeschlossen und unterliegt neben anderen Genehmigungen auch den erforderlichen Genehmigungen der TSX Venture Exchange (TSXV"). Über Canada Nickel Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenschutz für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com . Über EDCC EDCC wurde im Juli 2022 nach dem Recht von British Columbia gegründet, um Investitionen in Form von Fusionen, Übernahmeangeboten oder anderen Transaktionen zu tätigen. EDCC ist ein "meldepflichtiger Emittent" in British Columbia und Ontario und ein "öffentliches Unternehmen" im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act). Der Sponsor und größte Anteilseigner von EDCC ist Copland Road Capital Corp. ("CRCC"), eine nach dem Recht von British Columbia gegründete Gesellschaft, deren Aktien an der Canadian Securities Exchange unter dem Tickersymbol "CRCC" notiert sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, Geschäftsführer

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen können. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "plant", "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht vor", "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem: die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, wenn überhaupt, die endgültige Genehmigung des Angebots durch die TSX Venture Exchange zu erhalten; die steuerliche Behandlung der FT-Aktien; der Zeitplan für die Durchführung der qualifizierten Ausgaben und der Verzicht auf die qualifizierten Ausgaben; die Aufwertung bestehender Mineralressourcen; die Veröffentlichung neuer Mineralressourcen auf zusätzlichen Grundstücken, einschließlich des Zeitplans dafür; sowie Aussagen zu Explorationsergebnissen, Explorationsplänen und anderen unternehmerischen und technischen Zielen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Gelder aufzubringen, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke des Unternehmens erforderlich sind, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, die Ergebnisse von Explorationsprogrammen, die Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. 3 Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Canada Nickel Company Inc.

Mark Selby

130 King Street West, Suite 1900

M5X1E3 Toronto, ON

Kanada email : markselby@canadanickel.com Pressekontakt: Canada Nickel Company Inc.

Mark Selby

130 King Street West, Suite 1900

M5X1E3 Toronto, ON email : markselby@canadanickel.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten