Kenia-Safari-Reisen: Die Magie der „Big Five“ und kristallklare Küsten

Während zu Hause eisige Temperaturen und trübes Wetter vorherrschen, wächst bei vielen Menschen die Sehnsucht nach Sonne, warmem Klima und Abwechslung vom Alltag. Kenia ist dafür das perfekte Urlaubsziel - vor allem, wenn man bei einer Kenia Safari Reise das Erleben unberührter Natur mit spannenden Abenteuern verbindet. Kenia bietet die ideale Möglichkeit, atemberaubende Safari-Abenteuer in der Wildnis mit erholsamen Tagen an paradiesischen Stränden zu verbinden. Kenias Nationalparks mit ihrer faszinierenden Tierwelt sorgen für unvergessliche Begegnungen und Kenias Küste am Indischen Ozean bietet die perfekte Kulisse, um die gesammelten Eindrücke der Kenia Safari Reise in Ruhe zu verarbeiten. Kaum ein anderes Land verbindet aufregende Expeditionen und erholsame Momente so harmonisch wie Kenia. Während einer Safari haben Kenia-Reisende die Möglichkeit, die berühmten „Big Five“ - Elefanten, Löwen, Leoparden, Büffel und Nashörner - in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Nach aufregenden Wildbeobachtungen lockt das sanfte Rauschen der Wellen an Kenias Traumstränden zur vollkommenen Entspannung. Mit der Kombination aus spannenden Erkundungstouren und erholsamen Strandtagen schafft eine Kenia-Safari-Reise die einzigartige Mischung aus Abenteuer und Wohlbefinden. Das Spezialreiseportal kenia-safari-reisen.de hat sorgfältig abgestimmte Reisepakete entwickelt, die Safari und Strandurlaub in Kenia optimal verbinden, wie zum Beispiel einen Strandurlaub im Baobab Beach Resort mit einer 7-tägigen Out of Africa Safari.

Die traumhafte Kenia Safari Reise beginnt mit einer stilvollen Unterkunft

Das exklusive 4-Sterne-Plus Hotel "Baobab Beach Resort" ist unmittelbar am malerischen Diani Beach, einem der schönsten und mehrfach preisgekrönten Strände Kenias, gelegen. Die weitläufige Hotelanlage liegt eingebettet in eine üppige tropische Grünanlage. Majestätische Baobabs sorgen für kühlen Schatten und liebevoll angelegte Wege führen zu idyllischen Plätzen zum Relaxen. Hochwertige Ausstattung, erstklassiger Service und ein riesiger Pool bieten den Gästen auf dieser Kenia Safari Reise maximalen Komfort. Mehrere Restaurants verwöhnen die Kenia-Reisenden mit leckeren Speisen und einzigartigen Ausblicken auf den Indischen Ozean. Die Zimmer sind in verschiedenen Kategorien aufgeteilt, mit Blick ins Grüne, direkt am Meer oder in luxuriöser Deluxe-Ausstattung. Für alle Kenia-Reisenden, die sich sportlich betätigen wollen, gibt es eine große Auswahl an Freizeitmöglichkeiten: Tennisplätze mit Flutlicht, Beachvolleyball, Aerobic-Kurse und vieles mehr. Gegen Gebühr können Kenia-Reisende den Fitnessraum nutzen, in der Tauchschule (SSI) das Tauchen lernen, Windsurfen oder das umfangreiche Wellnessangebot ausprobieren. Golfer können im nahe gelegenen Leisure Lodge Golf Club spielen, der über einen gepflegten Platz und professionelle Trainer verfügt.

Kenia-Safari-Reisen – Natur, Luxus und Abenteuer in perfekter Harmonie

Nach ein paar erholsamen Tagen am Meer geht es mit der 7-tägigen "Out of Africa"-Safari richtig los. Die Kenia Safari Reise führt durch einige der faszinierendsten Wildschutzgebiete Kenias und es warten einmalige Begegnungen mit der beeindruckenden Tierwelt. Auf Pirschfahrten erleben die Teilnehmer der Kenia Safari Reise die „Big Five“ hautnah und erhalten Einblicke in die einzigartigen Ökosysteme des Landes. Die Kenia-Safari startet im Tsavo Ost Nationalpark, der für seine rot gefärbten Elefanten bekannt ist. Hier erwartet die Gäste der Kenia Safari Reise eine Übernachtung in der Ashnil Aruba Lodge, die an Wasserstellen gelegen ist, an denen regelmäßig zahlreiche Wildtiere beobachtet werden können. Weiter geht es in den Tsavo West Nationalpark, dessen abwechslungsreiche Landschaft mit dichten Wäldern und offenen Savannen ideale Bedingungen für Wildtiere bietet. Die Nacht verbringen die Teilnehmer der Kenia Safari Reise im Severin Safari Camp, das sich harmonisch in die Natur einfügt und authentisches Safari-Flair vermittelt. Neben beeindruckenden Tierbeobachtungen zählen die berühmten Mzima Springs zu den Höhepunkten der Region. Der nächste Stopp ist der Amboseli-Nationalpark, der für seine riesigen Elefantenherden und den atemberaubenden Blick auf den schneebedeckten Kilimanjaro berühmt ist. In der stilvollen Ol Tukai Lodge können die Gäste der Kenia Safari Reise den Tag mit einem Blick auf Afrikas höchsten Berg ausklingen lassen. Anschließend geht es weiter zum Lake Naivasha, einem Süßwassersee, der für seine außergewöhnliche Vogelwelt bekannt ist. Den krönenden Abschluss bildet die legendäre Masai Mara, eines der tierreichsten Reservate Afrikas. Hier übernachten die Teilnehmer der Kenia-Safari-Reise zwei Nächte im Zebra Plains Mara Camp, das ideal gelegen ist, um spektakuläre Wildtierbeobachtungen zu ermöglichen. Die hohe Raubtierdichte verspricht spannende Sichtungen von Löwen, Geparden und Leoparden. So vereint die Kenia Safari Reise aufregende Tagen in den Nationalparks mit Erholung an den traumhaften Küsten am Indischen Ozean.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari-reisen.de/reise-kenia-reisen

Kurzprofil:

Seit über 30 Jahren begleitet Safari-Tours Reisende auf ihrem Weg zu unvergesslichen Safari-Erlebnissen in Kenia. Ein erfahrenes Team, das das Land selbst mehrfach bereist hat, bringt umfangreiche Kenntnisse über die besten Lodges und Hotels ein, um individuelle Reisewünsche professionell umzusetzen.

Unternehmensinformation:

Safari-Tours

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha