Chancen für Bergbau in den USA

Der Übergang zu sauberer Energie sowie die Abhängigkeit der USA von bestimmten Metallen könnte die heimischen Unternehmen stärken. Es ist die neue industrielle Revolution, die Erreichung von Netto-Null-Zielen und der Wunsch Abhängigkeiten zu reduzieren, die für Chancen in bestimmten Teilen der Bergbauindustrie sorgen sollten. Dazu kommen die technologische Entwicklung und der Wunsch das industrielle Wachstum anzukurbeln. Der Siegeszug der künstlichen Intelligenz, der Bedarf an Rechenzentren und der steigende Strombedarf führen zur Renaissance der Kernkraft und zu einem steigenden Uranbedarf. Auch sollte die von den USA angestrebte Steigerung der Ölproduktion sich positiv auf die Energiekosten der Bergbauindustrie auswirken. Unternehmen, die sich zum Beispiel um Uran kümmern und in den USA beheimatet sind, sollten profitieren. Dazu gehört Premier American Uranium - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-... - mit seinen Uranliegenschaften in ausgezeichneten Uranregionen wie Colorado, Wyoming und New Mexiko. Die USA sind bei vielen Lieferketten abhängig von China. China ist die Nummer eins bei der Produktion von Solarzellen, Seltenen Erden, Batterien und Windturbinen. Bei diversen Metallen sind die USA sogar zu 100 Prozent auf Einfuhren angewiesen. Denn sie werden für die Bereiche saubere Energie, Verteidigung und für die Elektronikbranche benötigt. So liefert China seit Dezember 2024 kein Antimon mehr in die USA. Antimon ist ein bedeutender Legierungsbestandteil und dient zum Härten von Munition und als Flammenschutzmittel. Antimon gibt es neben Gold übrigens im Flaggschiffprojekt Sunday Creek von Southern Cross Gold Consolidated - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross... - nahe Melbourne, Australien. Das Projekt gehört zu 100 Prozent dem Unternehmen und weist eine hohe Trefferquote für hochgradige Vorkommen auf.

