Startseite Leipziger Buchmesse 2025: Finanzielle Bildung, Unternehmertum & ein mutiges Zukunftsprojekt Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-17 13:54. Finanzielle Bildung muss endlich in die Schulen! Lucia Besser (16) setzt sich für eine neue Bildungskultur ein - mutig, direkt und unbequem. Treffen Sie sie auf der Leipziger Buchmesse! Gemeinschaftsstand YGB Verlag, Erfolgsritter & Stiftung Finanzielle Bildung - Halle 2, Stand 0404-0406 Inmitten der Leipziger Buchmesse entsteht in diesem Jahr eine Bewegung, die weit über Bücher hinausgeht. Bildung, Unternehmertum und finanzielle Freiheit stehen im Fokus eines Messestands, der Maßstäbe setzt. YGB Verlag, Erfolgsritter und die Stiftung Finanzielle Bildung präsentieren ein gemeinsames Konzept, das zeigt: Finanzielle Bildung ist der Schlüssel zu Selbstbestimmung und Erfolg. Lucia Besser - Die jüngste Stimme für finanzielle Bildung und Zukunftsgestaltung

Mit 16 Jahren fordert Lucia Besser bereits Veränderung. Sie ist Landesschülersprecherin für Bayern, Bundesdelegierte und eine der jüngsten Finanzbildungsaktivistinnen in Deutschland. Während andere Jugendliche sich noch orientieren, geht Lucia bereits ihren eigenen Weg. Sie fordert, dass Geldwissen endlich in die Schulen kommt - und handelt selbst. Statt sich mit theoretischen Diskussionen zufriedenzugeben, hat sie bereits über 5.500 EUR für Bildungsprojekte in Südafrika gesammelt - um jungen Menschen eine echte Chance auf eine bessere Zukunft zu geben. Sie ist Co-Autorin des Buches "Geldhelden", das Jugendlichen den Umgang mit Geld erklärt, und setzt sich mit Unternehmer:innen, Autor:innen und Finanzexperten dafür ein, dass finanzielle Bildung zur Selbstverständlichkeit wird. "Schule bereitet uns auf den Arbeitsmarkt vor, aber nicht aufs Leben. Finanzielle Bildung ist kein Luxus - sie ist essenziell!" - Lucia Besser Was treibt sie an? Welche Erfahrungen haben sie geprägt? Und wie sieht sie die Zukunft der finanziellen Bildung? Jetzt Termin vereinbaren & Lucia Besser + Andreas Hierold auf der Leipziger Buchmesse persönlich treffen! Ein Messestand, der die Zukunft prägt

Buch-Launch: "Sichtbarkeit für Unternehmer & Autoren" - Wie Bücher zum Erfolgsfaktor werden

Award-Verleihung "Networker Visionär 2025" - Die Top-Networker der Branche live erleben

Live-Talks mit Finanzexperten, Unternehmern & Top-Networkern - Exklusive Einblicke & Strategien

Die Stiftung Finanzielle Bildung - Warum Aufklärung der erste Schritt zur Unabhängigkeit ist In Kooperation mit der Stiftung Finanzielle Bildung stehen die Experten Andreas Hierold & Marilyn Mache für Gespräche bereit. Sie zeigen, wie Finanzbildung nachhaltig vermittelt werden kann und warum sie der Schlüssel zur finanziellen Freiheit ist. Finanzielle Bildung greifbar machen! Die Stiftung zeigt an konkreten Beispielen, warum Wissen über Geld nicht nur Wohlstand, sondern auch Chancengleichheit und Sicherheit schafft.

