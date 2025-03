Startseite HUP GmbH - Technologiepartner für modernes Publishing - holt Marko Oette in die Geschäftsführung Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-17 13:30. Neue Geschäftsführung der HUP, ein Unternehmen der CHAPTERS Group AG/Waterkant Software GmbH, setzt bei der digitalen Transformation im Medienmarkt auf Transparenz, Kundennähe und digitale Expertise. Braunschweig, 17.03.2025 - Eine echte Erfolgsstory: Ab 1. April 2025 wird Marko Oette Geschäftsführer bei der HUP GmbH . Der bisherige COO Content und Prokurist wird das Softwarehaus gemeinsam mit Jens Buchloh führen. Dem geschäftsführenden Gesellschafter der HUP GmbH und der langfristigen Beteiligungsplattform Waterkant Software GmbH steht mit Marko Oette, 39, ein erfahrener und innovativer Manager der HUP zur Seite. Jens Buchloh und Marko Oette treiben gemeinsam die Transformation der HUP zu einem führenden, starken Technologie-Partner im modernen Publishing-Markt voran. HUP und ihre Kunden in DACH und Europa profitieren dabei von der digitalen Expertise, der über 40-jährigen Erfahrung der HUP im Publishing-Markt sowie vom umfassenden Know-how der mehrheitlich zur Hamburger CHAPTERS Group AG gehörenden Waterkant-Unternehmensgruppe. CHAPTERS umfasst national und international über 40 Branchensoftware-Unternehmen. Marko Oette startete seine Karriere 2005 bei der HUP im Bereich Redaktions- und Produktionssysteme. In seiner Funktion als COO von myContent und als Prokurist verantwortete er zuletzt mehrere Jahre lang erfolgreich die Weiterentwicklung des modularen myContent CMS mit Fokus auf "Online first", KI- und Automatisierungsfunktionen sowie automatisierten Printlösungen. Jens Buchloh: "Mit Marko Oette in der Geschäftsführung haben HUP, das HUP-Team, die Kunden und ich einen erfahrenen und versierten Manager an ihrer Seite. Er kennt die HUP seit Jahrzehnten und hat sie bereits mit seiner Kompetenz geprägt. Marko Oette steht somit wie kein anderer für die neue HUP - für Transparenz, die interne und externe Stabilität und Kundennähe." Marko Oette: "Ich freue mich auf die Aufgabe und über das Vertrauen der Gesellschafter. Es gibt viel zu tun. HUP entwickelt effiziente Softwarelösungen und unterstützt Verlage nicht nur technisch, sondern auch beratend bei der Transformation in die digitale Welt. Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer eigenen Softwareprodukte wird ausgerichtet an den Bedarfen der Kunden und der Märkte sowie ergänzt durch ausgewählte Lösungen unserer Partner. Das bietet unseren Kunden einzigartige Potenziale, ihr Business zukunftsorientiert zu gestalten und ihre Prozesse gezielt zu optimieren. Der enge Austausch mit unseren Kunden ist mir dabei sehr wichtig und zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: HUP GmbH

Future powered by experts: Mit über 40 Jahren Erfahrung und einem Team aus mehr als 100 Experten entwickelt die HUP GmbH moderne Softwarelösungen für Publisher und digitale Medienanbieter. Die Softwareprodukte myContent (CMS) und Paradise (Verlagssoftware) bieten maßgeschneiderte Lösungen für die digitale Transformation u. a. mit hocheffizienten KI-Features und die Automatisierung von Prozessen. Von der Abo-Verwaltung bis zur Zustellerabrechnung - HUP unterstützt Medienunternehmen dabei, Inhalte effizient zu managen, neue Zielgruppen zu erschließen und ihre Geschäftsmodelle wirtschaftlich erfolgreich auszurichten. Die HUP GmbH entwickelt praxisnahe Softwarelösungen mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Verlage und Medienhäuser. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Softwareprodukte und der enge Austausch mit Kunden sind zentrale Bestandteile der Unternehmensstrategie. Dabei stehen Effizienzsteigerung, neue Monetarisierungsstrategien und die Optimierung von Workflows im Mittelpunkt. Die HUP GmbH ist ein Unternehmen der Hamburger CHAPTERS Group AG/Waterkant Software GmbH. Mehr unter www.hup.de, www.my-content.online, www.my-paradise.online Pressekontakt: HUP GmbH

