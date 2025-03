Startseite Secure Eraser 7.0: Maximale Sicherheit bei der Datenlöschung Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-17 13:04. Mit der neuen Version Secure Eraser 7.0 präsentiert ASCOMP Software eine hochentwickelte Lösung für die endgültige und sichere Datenlöschung. Gerlingen, 17. März 2025 - Die neueste Version der bewährten Löschsoftware Secure Eraser 7.0 setzt neue Maßstäbe in der sicheren Datenvernichtung. Mit einer innovativen Funktion zur lebensdauer-schonenden Löschung von SSDs bietet die Software eine optimale Balance zwischen Sicherheit und Hardware-Langlebigkeit. Moderne Datenträger, insbesondere Solid-State-Drives (SSDs), erfordern spezielle Verfahren zur Datenlöschung. Herkömmliche Methoden, die auf mehrfache Überschreibungen setzen, sind für SSDs nicht nur ineffektiv, sondern auch schädlich, da sie unnötigen Verschleiß verursachen und die Lebensdauer des Laufwerks verkürzen können. Secure Eraser 7.0 nutzt eine optimierte SSD-Löschung, die gezielt auf die Besonderheiten von Flash-Speichern eingeht. Diese innovative Technik ermöglicht eine effiziente, hardwarefreundliche und sichere Datenvernichtung, die SSDs schützt und zugleich höchste Datenschutzstandards erfüllt. Zusätzlich bietet Secure Eraser 7.0 eine breite Palette an international anerkannten Löschstandards für klassische Festplatten (HDDs) sowie andere Speichermedien. Dazu gehören: Zufallsdaten-Methode - Eine einfache, aber effektive Methode, bei der Daten durch zufällige Bitfolgen überschrieben werden. US DoD 5220.22-M E - Eine Methode nach dem Standard des US-Verteidigungsministeriums mit dreifacher Überschreibung für erhöhte Sicherheit. US DoD 5220.22-M ECE - Eine erweiterte Version des DoD-Standards mit siebenfacher Überschreibung, die noch tiefere Spurenbeseitigung ermöglicht. Deutscher Industriestandard (BSI-VSITR) - Vom deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfohlene Methode für hochsensible Daten. Peter Gutmann Standard - Eine sehr gründliche Technik mit 35 Durchgängen, entwickelt von Peter Gutmann, ideal für besonders kritische Daten. Mit diesen unterschiedlichen Verfahren stellt Secure Eraser 7.0 sicher, dass Daten endgültig und unwiederbringlich gelöscht werden - egal, ob auf SSDs, HDDs, USB-Sticks oder externen Laufwerken. Nutzer können je nach Sicherheitsanforderung das passende Verfahren auswählen und so ihre sensiblen Daten zuverlässig schützen. "Mit der steigenden Verbreitung von SSDs wächst auch die Nachfrage nach sicheren und zugleich schonenden Löschverfahren. Secure Eraser 7.0 ermöglicht es unseren Nutzern, ihre sensiblen Daten endgültig zu entfernen, ohne ihre Hardware übermäßig zu belasten. Gleichzeitig stehen leistungsstarke Löschmethoden für herkömmliche Festplatten und andere Speichermedien zur Verfügung", erklärt Andreas Ströbel, Geschäftsführer der ASCOMP Software GmbH. Neben der verbesserten SSD-Löschung bietet Secure Eraser 7.0 weiterhin bewährte Funktionen wie die mehrfache Datenüberschreibung mit anerkannten Algorithmen, das sichere Entfernen von Dateien und Ordnern sowie die vollständige Bereinigung von Festplatten und Speichermedien. Die Software richtet sich an Privatanwender und Unternehmen, die höchsten Wert auf Datenschutz legen. Verfügbarkeit und Preise

Secure Eraser 7.0 ist ab sofort unter www.ascomp.de als kostenlose Version sowie als erweiterte Pro-Version mit zusätzlichen Sicherheitsfeatures erhältlich. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ASCOMP Software GmbH

Herr Andreas Ströbel

Füllerstraße 2/1

70839 Gerlingen

Deutschland fon ..: 004915679497080

web ..: https://www.ascomp.de

email : stroebel@ascomp.de ASCOMP ist ein deutsches Softwareunternehmen mit Sitz in Gerlingen. Seit über 20 Jahren entwickelt ASCOMP innovative Softwarelösungen für Privat- und Geschäftskunden mit einem Fokus auf Datenschutz, Datensicherung und Effizienzsteigerung. Pressekontakt: ASCOMP Software GmbH

Herr Andreas Ströbel

Füllerstraße 2/1

70839 Gerlingen fon ..: 004915679497080

email : stroebel@ascomp.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten