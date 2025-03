Startseite Krefelderin Nicoleta Olaru räumt beim International Speaker Slam ab! Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-17 13:03. In nur 2 Minuten das Publikum mitreißen und den Best Speaker Award abräumen! Nicoleta Olaru, eine Expertin für internationale Personalarbeit aus Krefeld, hat am 14. März 2025 am International Speaker Slam in Niedernhausen teilgenommen und dort eindrucksvoll die Bedeutung kultureller Intelligenz für den internationalen Unternehmenserfolg hervorgehoben. Die Veranstaltung, die 230 Teilnehmer aus 28 Nationen vereinte, bot eine Bühne für Rednerinnen und Redner, die ihre Expertise in den Bereichen Redekunst und Bühnenpräsenz demonstrierten. Olaru, die in ihrer über 20-jährigen Karriere bis zu 16 Länder leitete, Führungskräfte beriet und Mitarbeiter organisierte, präsentierte beim Speaker Slam ihre These: Die Sprache allein reicht nicht aus, um international erfolgreich zu sein. Kulturelle Intelligenz ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn ein Unternehmen international wachsen will. Ihr Vortrag, der mit dem Speaker Award für die beste Performance ausgezeichnet wurde, beleuchtete die Fallstricke interkultureller Kommunikation und die Notwendigkeit, kulturelle Unterschiede zu verstehen und zu respektieren, um erfolgreiche Geschäftsbeziehungen aufzubauen. "Worte können uns verbinden, aber ohne kulturelles Gespür bleibt echte Zusammenarbeit nur ein Missverständnis auf Zeit," betonte Olaru in ihrem Vortrag. Sie illustrierte anhand von Beispielen aus ihrer eigenen beruflichen Praxis, wie Missverständnisse aufgrund kultureller Unterschiede zu Konflikten und ineffizienten Arbeitsabläufen führen können. Der International Speaker Slam, der in Niedernhausen stattfand, bot Olaru eine ideale Plattform, um ihre Botschaft an ein internationales Publikum zu vermitteln. Sie plant, ihre Expertise weiterhin durch Beratungen und Workshops zu teilen, um Unternehmen bei der Entwicklung ihrer kulturellen Intelligenz zu unterstützen und sie so auf dem globalen Markt wettbewerbsfähiger zu machen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Olaru, Nicoleta ON TOP HR Beratung & Interim

Frau Nicoleta Olaru

Tiergartenstr. 16

47800 Krefeld

Deutschland fon ..: 00491736186717

web ..: http://www.ontop-hrinterim.com

email : nolaru@conlab.de Nicoleta Olaru, Unternehmensberaterin People & Culture Themen mit Fokus auf internationale Zusammenarbeit, kulturelle Intelligenz und moderne Führung. Pressekontakt: Olaru, Nicoleta ON TOP HR Beratung & Interim

Frau Nicoleta Olaru

Tiergartenstr. 16

47800 Krefeld fon ..: 00491736186717

email : nolaru@conlab.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten