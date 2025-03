ExoPTEN präklinische Studie zeigt signifikantes Potenzial zur Verbesserung der motorischen Funktion, des Blutflusses und der Gen

TORONTO und HAIFA, Israel, 14. März 2025 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es erfolgreich eine wichtige präklinische Studie im Rahmen seiner Einreichung eines Prüfantrags für ein neues Arzneimittel (IND) abgeschlossen hat. Die neue Studie, die den Weg des Unternehmens zu ersten klinischen Studien am Menschen ebnet, zeigte, dass die Behandlung mit ExoPTEN in verschiedenen Dosierungsschemata sowohl zur Wiederherstellung der motorischen Funktion als auch zu signifikanten Verbesserungen des Blutflusses an der Stelle der Rückenmarksverletzung führte - ein wesentlicher Faktor für die Gewebeheilung und funktionelle Erholung.

Diese präklinische Studie bewertete Dosierungsschemata, um Wirksamkeitsdaten zur Unterstützung unserer IND-Einreichung bereitzustellen, sagte Dr. Tali Kizhner, Leiterin der F&E bei NurExone. Die Ergebnisse untermauern das Potenzial von ExoPTEN, die natürlichen Reparaturmechanismen des Körpers nach einer Rückenmarksverletzung zu verbessern. Insbesondere die vergrößerte Blutgefäßgröße bei behandelten Probanden deutete auf eine verbesserte Durchblutung hin, die entscheidend für die Versorgung geschädigter Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen ist. Diese Erkenntnisse legen nahe, dass ExoPTEN das Potenzial hat, ein transformativer therapeutischer Kandidat zu werden, und wir freuen uns darauf, in Richtung klinischer Studien voranzuschreiten.

Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Erkenntnisse in diesem Bereich haben bereits gezeigt, dass Angiogenese und vaskuläres Remodeling nach einer Verletzung mit einer verbesserten funktionellen Erholung in Modellen für Rückenmarksverletzungen korrelieren. ii

Die Studie verglich zwei Dosierungsschemata von ExoPTEN: eine einzelne hohe Dosis am Operationstag gegenüber einer niedrigeren Dosis, die über fünf aufeinanderfolgende Tage verabreicht wurde. Beide Behandlungsgruppen zeigten signifikante Verbesserungen bei der Wiederherstellung der motorischen Funktion im Vergleich zur Kontrollgruppe, gemessen anhand der modifizierten Basso-Beattie-Bresnahan (BBB) Lokomotor-Rating-Skala (Abbildung 1A). Darüber hinaus ergab die histologische Analyse, dass die Behandlung mit ExoPTEN die durchschnittliche Blutgefäßgröße signifikant erhöhte (Abbildung 1B-1C), was auf eine verbesserte Durchblutung hindeutet i - ein kritischer Faktor für die Heilung und funktionelle Wiederherstellung nach einer Verletzung.

NurExone wird das therapeutische Profil von ExoPTEN im Rahmen seines laufenden präklinischen Programms weiter verfeinern und so den Weg für die IND-Einreichung und die behördliche Zulassung für erste Studien am Menschen ebnen.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), OTCQB und Frankfurt notiertes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt ExoPTEN hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen unterstützen - beides Märkte im Milliardenbereich III. Regulatorische Meilensteine wie die Orphan-Drug-Designation erleichtern den Fahrplan in Richtung klinischer Studien in den USA und Europa.

i Blut-Rückenmark-Schranke nach Rückenmarksverletzung: Beziehung zur Revaskularisierung und Wundheilung, J Neurosci Res, 2003, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14515352/

ii Blut-Rückenmark-Schranke bei Rückenmarksverletzung: Eine Übersicht, J Neurotrauma, 2021, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33292072/

iii Rückenmarksverletzung, Glaukom

