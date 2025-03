Startseite Rechenzentren im All Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-03-11 13:49. Ob Rechenzentren im All eine Option sind, wird bereits geprüft. Auch ist ein Mini-Rechenzentrum auf dem Weg zum Mond. Die US-Mondsonde Athena ist am 6. März auf der Mondoberfläche gelandet. Ob sie unbeschadet gelandet ist, ist noch ungewiss. Aber es scheint gut auszusehen, Daten wurden bereits zur Erde gesendet, also erhält die Sonde Energie von ihren Solarpanelen. Athena soll Rohstoffe und Wasser suchen. Ebenfalls mit dabei ist ein kleines Rechenzentrum mit dem Namen "Freedom". Es besitzt einen SSD-Speicher von acht Terabytes und wiegt ein Kilogramm. Dabei soll getestet werden, ob ein Rechenzentrum auf dem Mond eine Zukunft hat. Der Mond kann in Kratern für Kühlung sorgen und Sonnenenergie ist auch gleich vorhanden. Das Senden von Daten auf die Erde braucht etwa eine Sekunde, für Echtzeitzugriffe wäre das zu langsam. Rechenzentren werden wie Pilze aus dem Boden wachsen und da wird nun untersucht, ob Rechenzentren im All eine Möglichkeit wären. Was die Rechenzentren und die künstliche Intelligenz jetzt und in der Zukunft brauchen, sind Unmengen an Strom. Und dies, obwohl die Energieeffizienz von Servern und Rechenzentrumsinfrastruktur ansteigt. In Deutschland verschlangen Rechenzentren im Jahr 2010 rund 10,5 Milliarden kWh. Für 2025 wird der Strombedarf auf 16,4 Milliarden kWh geschätzt, wobei das Wachstum weitergehen wird. Denn die Datenvolumina steigen mit der zunehmenden Digitalisierung beständig an. Rechenzentren von Google, Microsoft oder Amazon verbrauchen schon heute mehr Strom als Megastädte. Kein Wunder, dass Firmen wie diese ihren Blick auf die Kernenergie werfen, vor allem wo doch der Klimawandel den Einsatz sauberer Energie fordert. Bau und Wiederinbetriebnahme von Kernkraftwerken boomt und sie brauchen Uran. Investoren können auf den fahrenden Zug aufspringen mit Werten wie Uranium Energy oder Uranium Royalty. Uranium Energy - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-co... - ist schuldenfrei und besitzt ISR-Uranprojekte in den USA. Daneben verfügt das Unternehmen auch über Projekte in Kanada. Mit Uranium Royalty - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-c... - erhalten Investoren die einem Royalty-Unternehmen eigene Diversifizierung, wobei es sich um das einzige Royalty-Unternehmen im Uranbereich handelt. Uranium Royalty kümmert sich um Uranbeteiligungen und um den Besitz von physischem Uran. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

