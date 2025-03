Startseite Sophos veröffentlicht XDR AI Assistant: Das ChatGPT für Cybersicherheit? Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-03-11 13:39. Sophos veröffentlicht den XDR AI Assistant - ein KI-gestütztes Analysetool, das als "ChatGPT für Cybersicherheit" IT-Teams bei Bedrohungsanalyse und Incident-Response unterstützt. Sophos erweitert seine XDR-Plattform um den neuen XDR AI Assistant - ein leistungsstarkes KI-gestütztes Analyse-Tool. Als eine Art ChatGPT für Cybersicherheit unterstützt es IT-Sicherheitsteams bei der Arbeit. Durch den Einsatz speziell optimierter Large Language Models (LLMs) hilft der Assistent, Bedrohungen schneller zu identifizieren und effizienter zu analysieren. Security-Analysten erhalten fundierte Bedrohungsbewertungen in Echtzeit und können durch natürliche Spracheingabe gezielt Informationen abrufen - ohne komplexe Suchanfragen oder Skripte. KI-gestützte Unterstützung für Security Operations Der XDR AI Assistant nutzt Threat Intelligence, Echtzeit-Datenabfragen und Falluntersuchungen, um Sicherheitsverantwortliche gezielt zu unterstützen. Ein paar der Core-Features sind: * Kontextbasierte Falluntersuchungen: Automatische Analyse und Zusammenfassung von Sicherheitsvorfällen

* Echtzeit-Datenabfragen: Direkter Abruf von Bedrohungsdaten ohne komplexe Suchanfragen

* Befehlzeilenanalyse: Interpretation und Klassifizierung verdächtiger PowerShell- oder Bash-Kommandos

* Threat Intelligence & Reputation: Live-Abfragen von IPs, Domains und Datei-Hashes über SophosLabs Intelix

* Gerätestatus-Überwachung: Echtzeit-Status von Endpunkten und Netzwerkinfrastruktur abrufen

* Live-Abfragen im Sophos Data Lake: Analyse historischer Telemetriedaten für Bedrohungsanalysen Wo liegen aktuell noch Einschränkungen? Trotz der vielseitigen Funktionen bleibt der XDR AI Assistant ein unterstützendes Werkzeug - nicht jedoch eine vollständig autonome Sicherheitslösung. Grenzen des KI-Assistenten sind unter anderem: * Keine automatisierten Reaktionsmaßnahmen: Der Assistent liefert Analysen, setzt aber keine Abwehrmaßnahmen um. IT-Teams müssen Empfehlungen manuell umsetzen.

* Begrenzte IoC-Korrelation: Derzeit keine automatische Zuordnung von Bedrohungen zu bekannten Angriffsgruppen oder APT-Mustern.

* Eingeschränkte Plattformunterstützung: Aktuell nur für Windows-basierte Endpoints und Server verfügbar.

* Kein Support für Sophos MDR-Fälle: Die KI-gestützten Analysen sind nur für selbstverwaltete Security Operations nutzbar.

* Nur englischsprachige Verarbeitung: Anfragen können derzeit ausschließlich in englischer Sprache gestellt werden. Sophos plant, diese Funktionen in zukünftigen Versionen weiter auszubauen und die Integration in die XDR- und MDR-Plattform kontinuierlich zu verbessern. Warum ist der XDR AI Assistant ein Fortschritt für Security-Teams? Sicherheitsanalysten stehen vor einer wachsenden Flut an Warnmeldungen und müssen Bedrohungen in immer kürzerer Zeit bewerten. Der XDR AI Assistant reduziert diese Arbeitslast, indem er relevante Informationen automatisch aufbereitet und priorisiert. Anwendungsbeispiele in der Praxis: * Schnelle Bedrohungsanalyse: Automatisierte Intelligence-Lookups für verdächtige IPs und Datei-Hashes

* Endpoint-Überwachung: Live-Statusabfragen zu Geräten und Netzwerkverbindungen

* Forensische Live-Abfragen: Identifikation verdächtiger Prozesse direkt auf Endpunkten

* CVE-Schwachstellenmanagement: Bewertung neuer Sicherheitslücken und Analyse potenzieller Risiken Wer kann den XDR AI Assistant nutzen? Die KI-gestützten Funktionen sind für Nutzer von Sophos Intercept X Advanced mit XDR , MDR Essentials und MDR Complete verfügbar. Derzeit befindet sich der Assistent im Early Access Program (EAP) und kann über Sophos Central aktiviert werden. Fazit: KI-Technologie verändert die Cybersicherheit Mit dem XDR AI Assistant bringt Sophos die Vorteile von KI-gestützten Tools wie ChatGPT oder DeepSeek in die Cybersicherheit. Durch die Kombination aus Threat Intelligence, natürlicher Spracheingabe und automatisierten Falluntersuchungen optimiert die Technologie Security Operations und kann den manuellen Aufwand für IT-Teams erheblich reduzieren. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH

Roman Jacobi

Mergenthalerallee 73-75

65760 Eschborn

Deutschland fon ..: 061965820160

web ..: https://firewalls24.de/

email : hallo@aphos.de Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH ist ein spezialisierter IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf passgenaue Cybersecurity-Lösungen für Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen. Als akkreditierter Sophos Platinum Partner bietet das Unternehmen erstklassige Beratung, umfassenden Support und ein breites Portfolio an IT-Sicherheitslösungen. Mit Firewalls24.de, dem Shop für IT-Sicherheitslösungen von Sophos, ermöglicht die Aphos GmbH eine schnelle und unkomplizierte Beschaffung von Sophos Firewalls, Switches, Access Points und Sophos Central Lizenzen. Durch die Kombination aus technischer Expertise, persönlicher Beratung und starken Preisen ist Aphos der ideale Partner für Unternehmen jeder Größe, die auf höchste Sicherheitsstandards setzen. Pressekontakt: Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH

Herr Lennart Wyrwa

Mergenthalerallee 73-75

65760 Eschborn fon ..: 061965820160

email : marketing@aphos.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten