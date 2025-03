Fortschritte in Europa: Military Metals gibt Update zur Ressourcenschätzung in der Slowakei

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 10. März 2025 - Military Metals Corp. (CSE: MILI - OTCQB: MILIF - WKN: A40M9H) (das Unternehmen) freut sich, über die Fortschritte bei seinem Vorzeigeprojekt, dem Antimon-Gold-Projekt Trojarova (Trojarova oder das Grundstück) im Westen der Slowakei in Europa, zu berichten, das vom Mining Advisory Team von SLR Consulting (Canada) Limited (SLR) geleitet wird.

Scott Eldridge, CEO von Military, kommentiert: Nach meiner Rückkehr von der PDAC in Toronto letzte Woche war das Interesse an unserem Unternehmen überwältigend. Die weltweite Nachfrage nach Antimon war ein wichtiges Thema, insbesondere in Europa, wo der Bedarf an militärischer Unabhängigkeit nun dazu führen wird, dass Hunderte von Milliarden Euro in den Verteidigungssektor fließen, was alles auf den Zugang zu den wichtigsten Rohstoffen, einschließlich Antimon, zurückzuführen ist. Wir freuen uns über die Fortschritte, die SLR bisher bei der Erstellung einer Mineralressourcenschätzung und eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 für unser Vorzeigeobjekt im Herzen der EU erzielt hat.

Die bisherigen Fortschritte umfassen Folgendes:

· Frühere Explorationsarbeiten im Rahmen des Projekts, darunter 14.300 m Diamantbohrungen und 350 unterirdische Schlitzproben, wurden nun digitalisiert. Diese Arbeiten bildeten die Grundlage für die historische Ressourcenschätzung aus der Sowjetzeit;

· Die topografische Karte der Oberfläche, die geologische Karte des Untergrundes und alle historischen Bohrabschnitte wurden digitalisiert, georeferenziert und in das Leapfrog-Softwaresystem für die Ressourcenschätzung importiert;

· Alle historischen Bohrdaten, die vom slowakischen technischen Team von Military aus dem Slowakischen ins Englische übersetzt wurden, wurden digitalisiert und unter Verwendung georeferenzierter Bohrkragenstandorte in Leapfrog importiert;

· Eine vorläufige Interpretation der historisch dokumentierten lithologischen Einheiten wurde für dreidimensionale Modellierungszwecke angewendet, insbesondere für diejenigen, die eng mit der Mineralisierung verbunden sind;

· Alle Untersuchungsdaten aus den 63 Diamantbohrlöchern und 350 unterirdischen Schlitzproben wurden digitalisiert und in Leapfrog importiert.

Die nächsten Schritte umfassen Folgendes:

· Vollständige Erstellung eines geologischen Lagerstättenmodells;

· Erstellung von Mineralisierungs-Drahtgittern auf der Grundlage der historischen Daten, um die zusätzlichen Bohrungen zu bestimmen, die erforderlich sind, um die Mineralressourcen bei Trojarova gemäß den Anforderungen des National Instrument 43-101 ordnungsgemäß klassifizieren zu können;

· Entwurf eines Diamantbohrlochprogramms und von Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokollen, damit sowohl historische als auch neu gewonnene Bohrdaten von SLR zur Erstellung einer neuen Mineralressourcenschätzung (MRE) und eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 verwendet werden können.

Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass sie Anfang April 2025 in der Lage sein wird, Bohrgenehmigungen zu beantragen. Diamantbohrer sind sowohl in der Slowakei als auch anderswo in Europa verfügbar, und Mitarbeiter des Unternehmens werden sich mit potenziellen Unternehmen treffen, um einen Bohrvertrag auszuhandeln, sobald die Einzelheiten des Bohrprogramms festgelegt sind. Die Anträge auf Bohrgenehmigungen werden dann bei den zuständigen Behörden in der Slowakei eingereicht, ein Prozess, der nach Angaben des slowakischen technischen Teams des Unternehmens nur einige Wochen dauern sollte, woraufhin die Bohrungen unmittelbar beginnen können.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Avrom E. Howard, M.Sc., P.Geo., VP-Exploration für Military Metals und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

