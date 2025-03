Startseite Constance Heller: Operndiva goes Pop Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-10 14:55. Die sehr gefragte klassiche Opernsängerin trat in allen berühmten Häusern auf und sang mit Weltstars wie Placido Domingo oder unter Daniel Barenboim. Jetzt debütiert sie als Popsängerin! Als klassisch ausgebildete und sehr gefragte Opernchanteuse trat sie in allen berühmten Häusern auf - von der Mailänder Scala bis zur Opera Roma, sang mit Weltstars wie Placido Domingo oder unter Daniel Barenboim: Constance Heller. Nachdem die multitalentierte Musikerin mit "Friedenstraum" erstmals erfolgreich ein Crossover-Werk veröffentlicht hatte, geht sie nun einen Schritt weiter: Auf "Evening of Love", ihrer neuen Single, zeigt sie außer Mut ihre große Variabilität. Durch die Popminiatur, einem gelungenen Remake eines Vaya-Con-Dios Songs, tänzelt ihre Stimme locker und leicht - gerade so, als wäre es ihre Hundertste Pop-Veröffentlichung. Dabei ist es ihr Debüt im Pop. Chapeau! Und wenn nun einige ihrer E-Kollegen die Nase rümpfen? - Sollen sie doch. "Bei mir steht der Spaß im Vordergrund", sagt sie. Und das ist in jeder Phase zu spüren. "Als klassische Sängerin habe ich es immer als sehr beglückend und befreiend empfunden, als Ausgleich zur Oper Pop- und Folksongs zu singen", sagt sie. Und fährt lachend fort: "Um als Opernsänger gute Popmusik machen zu können, muss man aber alles vergessen, was man gelernt hat". Eine spannende aber lohnende Erfahrung für die Sängerin, "da man mit dem natürlichen Stimmklang in der Popmusik viel besser Geschichten erzählen kann und viel mehr Farben und Facetten zur Verfügung hat als im klassischen Gesang". Die Idee selbst entstand in ihrem Umfeld: Für ihre Freunde hat sie öfter mal Songs aufgenommen und zu Geburtstagen und an Weihnachten per Email als musikalischen Gruß verschickt. Die Songs fanden so viel Anklang, dass Constance Heller in den letzten Jahren oft gebeten wurde, nach sieben Klassik-CDs auch mal Popsongs zu veröffentlichen. Nach ihrer besinnlichen und weihnachtlichen Veröffentlichung "Friedenstraum" kommt Constance dieser Bitte jetzt nach - mit einem wahrlich wunderschön leichten Gute-Laune-Song. "Evening of Love" so sagt sie, "soll den Frühling einläuten". Hier kann man den Song streamen und downloaden! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: 7us Media Group GmbH

