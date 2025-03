Startseite Gold bleibt Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-10 14:34. Gold ist zeitlos, überdauert Hunderte und Tausende von Jahren. Jedes Jahr sind Millionen Touristen im Tal der Könige und besuchen die ägyptischen Grabkammern. Und seit langer Zeit suchen Archäologen dort nach weiteren Entdeckungen. Kürzlich konnten sie die Grabkammer des Thutmosis II. entdecken. Es ist ein Sensationsfund, das letzte Grab eines altägyptischen Pharaos aus der 18. Dynastie. Und es ist das erste Mal seit der Entdeckung des Grabes von Tutanchamun 1922, dass ein königliches Grab in der Totenstadt am Nil gefunden wurde. Thutmosis II. regierte Ägypten etwa 100 Jahre vor Tutanchamun. Eine Mumie und die wohl einst reichen Grabbeigaben waren hier nicht mehr zu finden. Denn aus Angst vor einer Überschwemmung wurde Thutmosis II. umgebettet und Plünderungen waren schon vor tausenden Jahren keine Seltenheit. Einen alten Topf mit Goldschmuck haben aber Archäologen in Ägypten im Karnak-Tempel entdeckt. Eine Goldstatue, Perlen, Amulette, goldene Ringe, Ketten. Das Vergraben des Goldschmucks in einem Topf gibt noch Rätsel auf. Vielleicht sollte der Schatz in Zeiten politischer Unruhen sicher aufbewahrt werden. Auch erst vor kurzem wurden Archäologen in Al-Bahnasa (ägyptisches Gouvernement Minya) fündig. Gefunden wurden unter anderem 13 goldene Zungen und goldene Nägel. Eine der dort befindlichen Mumien war mit einer Goldschicht überzogen. Gold steht seit Jahrtausenden für ein wertvolles Gut, das die Zeit überdauert. Heute schätzen Anleger und auch Zentralbanken, die stark auf Gold setzen, die Sicherheit, die Gold bietet. Und die Faszination des Edelmetalls wird weiter bestehen. Sowohl physisches Gold als auch die Werte der Bergbauunternehmen, die das Gold aus dem Boden holen, gehören zu einer Vermögensanlage, die auf verschiedenen Beinen stehen sollte, dazu. Da gäbe es Goldshore Resources - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldshore-resourc... - mit dem Moss-Goldprojekt in Ontario, Kanada. Das Projekt ist fortgeschritten und die neuesten Untersuchungsergebnisse des aktuellen Bohrprogramms ergaben bis zu gut 7 Gramm Gold je Tonne Gestein. Miata Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-c... - kümmert sich um das Goldprojekt Sela Creek in Suriname und das Nassau Goldprojekt in Suriname. Weitere Beteiligungsmöglichkeiten hat die Gesellschaft im Blick. Bei Sela Creek ergab jüngst eine Schürfprobe knapp 40 Gramm Gold je Tonne Gestein. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -) und Goldshore Resources (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldshore-resources-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten