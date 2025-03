Startseite Dänemark: Rekordbesuch in der Scientology Kirche Kopenhagen Pressetext verfasst von Frank Busch am Mo, 2025-03-10 14:17. Hohe Nachfrage nach Führungen und Vorträgen in der Scientology-Kirche Die Scientology Kirche Dänemark, die sich am Nytorv im Herzen der Altstadt von Kopenhagen befindet, ist äußerst gut besucht, sei es für Informationsvorträge, Tage der offenen Tür, im Voraus gebuchte Führungen oder von Passanten, die hereinkommen und die Dauerausstellung im Informationszentrum der Kirche besuchen. Bei der letztjährigen Kulturnacht am 11. Oktober brach die Zahl der Besucher an einem einzigen Abend jedoch alle Rekorde: Innerhalb von sechs Stunden kamen über 1.900 Besucher. In der Kulturnacht kamen die Besucher, um das Informationszentrum zu besuchen, mit Mitgliedern zu sprechen, eine Führung zu bekommen oder sich einfach nur umzuschauen. Auf die Frage nach dem Grund für ihr Kommen antworteten die meisten, dass sie neugierig darauf seien, zu erfahren, was in einer Scientology Kirche vor sich geht. Und nach den Antworten auf eine Umfrage zu urteilen, fanden sie die gewünschten Antworten, denn 92 % empfanden den Besuch als lehrreich, spannend, informativ, wirklich gut usw. Positive Reaktionen von Besuchern Eine Besucherin sagte: "Danke, dass Sie die Türen geöffnet haben. Es war wirklich interessant, herumgeführt zu werden und mit jemandem zu sprechen, der schon seit mehr als 25 Jahren dabei ist. Ihre Freundin fügte hinzu: "Ich war sehr angenehm überrascht, wie professionell, gut organisiert und schön das alles ist. Wir sind sehr froh, dass wir uns entschieden haben, hierher zu gehen, es war eine positive Überraschung." Die Scientology Kirche Dänemark feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen, und seit der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten am Nytorv im Jahr 2017 hat die Kirche großen Wert darauf gelegt, Interessierte einzuladen, damit sie Antworten auf ihre Fragen erhalten und sich den Ort ansehen können. So ist das Informationszentrum der Kirche täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet und wird von Tausenden Passanten genutzt. Darüber hinaus wurde die Kirche von über 6.500 Menschen besucht, die an kostenlosen, im Voraus gebuchten, ca. zweistündigen Vorträgen mit Führungen teilgenommen haben, was vor allem von Schulklassen, Kulturvereinen und Universitätsstudenten in Anspruch genommen wurde. Des Weiteren hat die Kirche Dutzende von Open-House-Veranstaltungen zu gesellschaftlich relevanten Themen sowie Open-Stage-Kunstnächte organisiert, bei denen regelmäßig neue Künstler auftreten. Aufgrund des großen Interesses und der Neugierde hat die Kirche im vergangenen Sommer damit begonnen, wöchentliche Einführungsvorträge zu halten, bei denen die große Kapelle, die man direkt von Nytorv aus betreten kann, immer wieder bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Themen wie "Das Unterbewusstsein hat Macht über dich" oder "Hast du vor diesem Leben gelebt?" werden behandelt. Diese Vorträge werden oft vom Leiter der Kirche, Mikkel Jørck, gehalten, der selbst ein Scientologe der dritten Generation ist und dessen Großvater, Knud Jørck, der erste war, der während einer Reise nach England Bücher von L. Ron Hubbard in sein Auto lud, sie mit nach Dänemark nahm und begann, das Wissen über das Thema zu verbreiten. "Ich bin sicher, dass sowohl mein Vater als auch mein Großvater sich sehr gefreut hätten, wenn sie das große Interesse erlebt hätten, das L. Ron Hubbards bahnbrechende Entdeckungen und wirksame Methoden immer noch hervorrufen", sagt Mikkel Jørck. "Es ist ein Privileg, in ihre Fußstapfen zu treten, und genau wie sie finde ich es sehr erfüllend, Menschen Dianetik und Scientology vorzustellen, die noch nie etwas davon gehört haben." Fakten über die Scientology-Religion Die Scientology-Religion wurde vom Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Seit der Eröffnung der ersten Scientology-Kirche 1954 in Los Angeles hat sich die Religion weltweit verbreitet und umfasst heute mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angeschlossene Gruppen in 167 Ländern mit Millionen von Mitgliedern. Scientology ist in mehreren Ländern, darunter die USA, Neuseeland, Australien und Mexiko, also Religion anerkannt. Auch in Europa genießt die Scientology-Kirche zunehmend Anerkennung, beispielsweise in Spanien, Portugal, Schweden, Großbritannien, den Niederlanden und Italien. In Deutschland haben Gerichte mehrfach festgestellt, dass die Vereine der Scientology-Kirche und ihre Mitglieder unter den Schutz von Artikel 4 des Grundgesetzes (Religionsfreiheit) fallen. Weitere Informationen über die weltweite Anerkennung der Scientology-Religion finden Sie unter scientologyreligion.de. Über Frank Busch Vorname

